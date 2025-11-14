newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αγορά κατοικίας: Δύο ταχύτητες και ο γρίφος για τους κατασκευαστές
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Νοεμβρίου 2025 | 14:48

Αγορά κατοικίας: Δύο ταχύτητες και ο γρίφος για τους κατασκευαστές

Η αγορά κατοικίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 33% μέσα σε πέντε χρόνια

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Spotlight

Αντιμέτωποι με μία σκληρή πραγματικότητα βρίσκονται οι κατασκευαστές, βλέποντας ότι παρά τη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, ο σίδηρος, το τσιμέντο και τα μονωτικά δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης.

Οι αυξήσεις της τελευταίας τριετίας δεν έχουν απορροφηθεί, με αποτέλεσμα πολλά έργα να προϋπολογίζονται ξανά, να αναβάλλονται ή να ολοκληρώνονται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Η προσφορά δεν προλαβαίνει τη ζήτηση

Αποτέλεσμα είναι το κόστος να μετακυλίεται στην τελική τιμή. Η αγορά κατοικίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 33% μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας η άνοδος ξεπερνά το 45 %. Στα ενοίκια, η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική.

Η Αττική έχει δει αυξησεις άνω του 40% από το 2019, με τα μικρά διαμερίσματα να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, καθώς αποτελούν το κύριο προϊόν ζήτησης.

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα λειτουργεί με έναν ιδιότυπο μηχανισμό με τη  δυσκολία πρόσβασης στη στέγη να μην μειώνει τη ζήτηση

Η εξήγηση είναι γνωστή, αλλά παραμένει ανησυχητική καθώς η προσφορά δεν προλαβαίνει τη ζήτηση και η ζήτηση δεν περιορίζεται παρά την ακρίβεια.

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα λειτουργεί με έναν ιδιότυπο μηχανισμό με τη  δυσκολία πρόσβασης στη στέγη να μην μειώνει τη ζήτηση, απλώς να μεταφέρει το βάρος στα ενοίκια, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στις αγορές μικρότερων διαμερισμάτων.

Σταθερά ανοδικά τα ενοίκια

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ένα οξύμωρο περιβάλλον για την ελληνική αγορά ακινήτων η οποία βρίσκεται ταυτόχρονα σε άνοδο και σε πίεση.

Τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά, οι τιμές αγοράς συνεχίζουν να αυξάνονται, όμως η οικοδομική δραστηριότητα δείχνει σημάδια κόπωσης. Πίσω από την εικόνα ισχυρής ζήτησης και επενδυτικού ενδιαφέροντος, διαγράφεται μια εικόνα ανισορροπίας.

Τον Ιούλιο, οι άδειες ανέβηκαν κατά 7,5%, αλλά η συνολική επιφάνεια υποχώρησε κατά 2,6% και ο όγκος κατά 4,1%

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οικοδομική δραστηριότητα στο δωδεκάμηνο εμφανίζει μεν αύξηση στον αριθμό των αδειών, όμως οι πραγματικές επιφάνειες και ο όγκος κατασκευής παρουσιάζουν σαφή επιβράδυνση.

Τον Ιούλιο, οι άδειες ανέβηκαν κατά 7,5%, αλλά η συνολική επιφάνεια υποχώρησε κατά 2,6% και ο όγκος κατά 4,1%. Οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι αρκετά έργα καθυστερούν ή ακόμα και αλλάζουν  λόγω κόστους.

Οι τρεις αιτίες της επιβράδυνσης

Η επιβράδυνση της οικοδομής δεν προκύπτει τυχαία. Ο κλάδος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τρεις πιέσεις:

Πρώτον, οι υψηλές τιμές υλικών. Παρά τις μικρές διορθώσεις ορισμένων κατηγοριών, ο μέσος δείκτης κόστους κατασκευής έχει αυξηθεί κατά περίπου 19% από το 2021. Οι ανατιμήσεις αυτές δεν επιτρέπουν μείωση τιμών στα νεόδμητα, ακόμη κι όταν η ζήτηση επιβραδύνεται.

Παρά τις βελτιώσεις στο τραπεζικό σύστημα, τα στεγαστικά δάνεια παραμένουν λιγότερα από πριν την κρίση

Δεύτερον, η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Μεγάλο μέρος των ειδικευμένων τεχνιτών στράφηκε σε άλλους κλάδους, ενώ νέες εισροές δεν υπάρχουν σε επαρκή βαθμό. Αυτό οδηγεί σε αυξήσεις αμοιβών, παρατάσεις χρονοδιαγραμμάτων και μικρότερη δυνατότητα ανάληψης πολλών έργων.

Τρίτον, η δυσκολία χρηματοδότησης. Παρά τις βελτιώσεις στο τραπεζικό σύστημα, τα στεγαστικά δάνεια παραμένουν λιγότερα από πριν την κρίση, ενώ οι επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις για μικρούς κατασκευαστές δίνονται με αυστηρά κριτήρια. Πολλές μικρές οικοδομές που παραδοσιακά στήριζαν τον κλάδο δεν μπορούν πλέον να εκκινήσουν.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η προσφορά δεν αυξάνεται με τον ρυθμό που θα απαιτούσε μια αγορά με τόσο μεγάλη ζήτηση.

Ανοδος τιμών

Στην αγορά ενοικίων, η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη. Η αγορά  καταγράφει σταθερή άνοδο στις τιμές μίσθωσης, ιδίως για κατοικίες 40–70 τ.μ., που αποτελούν το βασικό απόθεμα για νέους, φοιτητές και μικρά νοικοκυριά. Η μεγάλη ζήτηση σε αυτές τις κατηγορίες σπρώχνει προς τα πάνω τη μέση τιμή.

Η είσοδος ξένων αγοραστών σε συγκεκριμένες περιοχές ενισχύει τον ανταγωνισμό και διατηρεί υψηλά τις προσδοκίες της αγοράς

Στα νεόδμητα, η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει εύκολα. Οι κατασκευαστές δεν έχουν περιθώριο μείωσης τιμών, καθώς το κόστος υλικών και η έλλειψη προσωπικού λειτουργούν ως εμπόδιο.

Επιπλέον, η είσοδος ξένων αγοραστών σε συγκεκριμένες περιοχές ενισχύει τον ανταγωνισμό και διατηρεί υψηλά τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα σχέδια για τόνωση της αγοράς

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα εργαλεία τόνωσης της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι βρίσκονται:

– ενισχυμένα κίνητρα για νέα έργα, ιδίως ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές,

– φορολογικές ελαφρύνσεις για ανακαινίσεις, με στόχο την αύξηση διαθέσιμων κατοικιών,

– προγράμματα αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικίας σε προσιτές τιμές,

– νέες παρεμβάσεις στα στεγαστικά δάνεια, με έμφαση σε νέους και οικογένειες.

Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν οτι τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν μόνο αν συνοδεύονται από αύξηση της παραγωγικότητας στην κατασκευή, σταθερό κόστος υλικών και πιο γρήγορες αδειοδοτήσεις. Διαφορετικά, η αγορά θα συνεχίσει να κινείται με δύο ταχύτητες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας
Είναι πολλά τα λεφτά 14.11.25

Ένας πλανήτης «βουτηγμένος» στα χρέη – Ο «χορός» των τρισεκατομμυρίων και το αποτύπωμα της Ελλάδας

Τα χρέη των κυβερνήσεων παγκοσμίως έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθιστώντας τα τη μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση της εποχής μας. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά

Μπορεί το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες να μειώθηκε έως 35% φέτος, αλλά το 2026 θα προστεθεί στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το πόθεν έσχες, για να ανεβάσει τον λογαριασμό για τους φορολογουμένους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;
Ο αγώνας δεν τελείωσε 14.11.25

Το ελληνικό παράδοξο: Γιατί η χώρα με τους πιο εξαντλημένους εργαζόμενους της ΕΕ, θεσμοθετεί το 13ωρο;

Στην Ελλάδα, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην ΕΕ και πληρωνόμαστε λιγότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρακαλάμε για 13ωρο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 16:49

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο