24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Διεθνής Οικονομία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:43

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Η αγορά κατοικίας είναι η μεγαλύτερη οικονομική συναλλαγή που θα κάνει κάποιος στη ζωή του. Και η απόφαση εξαρτάται συνήθως από την οικογενειακή του κατάσταση, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητές του.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει έρευνα των Financial Times, o φόρος που θα κληθεί να πληρώσει για την αγορά κατοικίας εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες και παράδοξα. Και το ζήτημα είναι σοβαρό, ειδικά σε μια εποχή που πολλές χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Όπως διαπιστώνεται, μπορεί κάποιος να αγοράσει ακίνητο στην Ελβετία και να μην πληρώσει καθόλου φόρους ή να πάρει κατοικία στην Ισπανία και να πληρώσει 30.000 ευρώ.

Στην ακριβή Ζυρίχη δεν πληρώνεις καθόλου φόρο

Όλα εξαρτώνται από τις πολιτικές των κεντρικών ή τοπικών κυβερνήσεων αναφορικά με την αγορά κατοικίας, από τις οποίες προκύπτουν και οι έντονες διαφορές στους φόρους μεταβίβασης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times, για αγορά κατοικίας αξίας 300.000 ευρώ στην ΕΕ, ο φόρος μεταβίβασης θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τα 30.000 ευρώ στη Βαλένθια, την Καταλονία και το Βέλγιο. Αλλά, στη Ζυρίχη της Ελβετίας, η οποία έχει μερικά από τα πιο ακριβά σπίτια στον κόσμο, ο αγοραστής δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Αιτία, νόμος του καντονιού από το 2005, με στόχο να ενθαρρύνει την αγορά.

Σε όλη την περιοχή, αυτή η φορολογική ρουλέτα είναι ένα σημάδι της τεράστιας διαφοράς που κάνει η κυβερνητική πολιτική στο κόστος της μεγαλύτερης οικονομικής συναλλαγής που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι στη ζωή τους.

Από 5% έως 17%

Στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ο φόρος μεταβίβασης επιβαρύνεται και με τον «φόρο χαρτοσήμου». Αν κάποιος έχει σπίτι και προχωρά στην αγορά ακόμη ενός ακινήτου, καλείται να πληρώσει 5% επιπλέον των κανονικών συντελεστών. Ωστόσο, το ανώτατο όριο φόρου μεταβίβασης επί της αξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% για αγορά κατοικίας αξίας άνω του 1,5 εκατ. λιρών.

Ωστόσο, η αγορά πρώτης κατοικίας αξίας έως 300.000 λιρών δεν επιβαρύνεται καθόλου με φόρο μεταβίβασης.

Φοροελαφρύνσεις

Το σοβαρό πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες στην Ευρώπη οδηγεί τις κυβερνήσεις να υιοθετούν φοροελαφρύνσεις. Στόχος, να ενθαρρύνουν νέους και ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι να προχωρήσουν.

Στην Ισπανία, ωστόσο, το πρόβλημα έχει να κάνει με τη δομή του πολιτεύματος. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει θέσει την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης σε ύψιστη προτεραιότητα. Ωστόσο δεν μπορεί να παρέμβει στους συντελεστές φόρου μεταβίβασης. Αυτοί είναι αρμοδιότητα των τοπικών κυβερνήσεων στις 17 περιφέρειες της χώρας.

Οι υψηλότεροι συντελεστές στην Ισπανία είναι οι σταθεροί φόροι 10% στην Καταλονία και τη Βαλένθια. Πρόκειται για περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο και η ζήτηση για κατοικίες –κυρίως εξοχικές- είναι πολύ μεγάλη.

«Όσο περισσότερα έχεις ή όσο περισσότερα κερδίζεις, τόσο περισσότερα πληρώνεις»

Η Βαρκελώνη είναι η πιο δημοφιλής περιοχή. Η υπουργός Οικονομικών της τοπικής κυβέρνησης στην Καταλονία, Αλίθια Ρομέρο, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο φόρος επιβραδύνει την αγορά ακινήτων.

Παρ’ όλα αυτά, εν μέσω στεγαστικής κρίσης, λόγω και του υπερτουρισμού που πλήττει την Καταλονία, η αριστερή κυβέρνηση επέκτεινε τον μειωμένο συντελεστή 5%, που αφορούσε άτομα έως 32 ετών, σε άτομα έως 35 ετών. Επίσης, στην ελάφρυνση συμπεριέλαβε και γυναίκες που έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας.

Ταυτόχρονα, αύξησε τους οριακούς συντελεστές για αγορά κατοικίας αξίας άνω των 600.000 ευρώ. Αν η αξία το ακινήτου ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 13%. «Όσο περισσότερα έχεις ή όσο περισσότερα κερδίζεις, τόσο περισσότερα πληρώνεις», είπε η Αλίθια Ρομέρο.

Φόροι που προκαλούν σοκ

Οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων στην Ισπανία είναι πολύ υψηλοί. Σύμφωνα με τον Μαρκ Πρίτσαρντ, της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Taylor Wimpey στην Ισπανία, που μίλησε στους Financial Times, οι φόροι στη Βαλένθια και την Καταλονία εξακολουθούν να προκαλούν σοκ σε ορισμένους.

«Έχουμε κάποιους πελάτες που λένε: “Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρήματα, δεν τα περίμενα”. Μετά προσαρμόζονται. Λένε: “Λοιπόν, αντί για 400.000 ευρώ, απλώς θα πάω για 350.000 ευρώ ή ακόμα και λιγότερα από αυτό”».

Η υψηλή αυτή φορολόγηση έχει επηρεάσει και αυτούς που αγοράζουν ακίνητα για εκμετάλλευση. Για να διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, λέει ο Χαβιέρ Μαθίας, διευθύνων σύμβουλος του ισπανικού fund ακινήτων Latitud, «οι φορείς εκμετάλλευσης συνήθως προσαρμόζουν τις τιμές αγοράς, απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις μέσω εισοδήματος από ενοίκια ή υπεραξίας κεφαλαίου ή επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους σε συναλλαγές εκτός αγοράς όπου μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους».

ΕΝΦΙΑ και άλλοι ετήσιοι φόροι

Επιπλέον, υπάρχουν και ετήσιοι φόροι που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Όπως ο ΕΝΦΙΑ στην Ελλάδα. Αυτοί διαφέρουν σημαντικά ανά χώρα.

Η συντηρητική τοπική κυβέρνηση στη Βαλένθια, όταν η αγορά κατοικίας γίνεται από νέους ή οικογένειες, προσφέρει εκπτώσεις. Ωστόσο, δεν επιβάλει φόρο πλέον τους πλούσιους. Σύμφωνα με τη Ρουθ Μερίνο, υπουργό οικονομικών της κυβέρνησης της Βαλένθια, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων απέφερε 1,5 δισ. ευρώ πέρυσι. Και έφερε στο δημόσιο ταμείο το 60% όλων των εσόδων από φόρους στην περιοχή.

Ο πολιτικός σκοπός της φορολόγησης

Σύμφωνα με αναλυτές, οι φόροι μεταβίβασης εξαρτώνται από τον πολιτικό σκοπό πίσω από την επιβολή τους. Ο Ρίτσαρντ Ντόνελ, εκτελεστικός διευθυντής της βρετανικής πύλης ακινήτων Zoopla, δήλωσε σχετικά: «Στόχος είναι η άντληση μετρητών ή η υποβοήθηση μιας λειτουργικής αγοράς κατοικίας; Νομίζω ότι στη Βρετανία οι φόροι στα ακίνητα αφορούν απλώς την άντληση χρημάτων και είναι λίγο αδέξιοι».

Στη Γαλλία, από την άλλη πλευρά, οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων στη Γαλλία δεν είναι ασυνήθιστα υψηλοί. Ωστόσο, καθώς τα δημόσια ταμεία αντιμετωπίζουν ελλείμματα, η γαλλική εθνοσυνέλευση ψήφισε νόμο που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αυξήσουν το ποσό που εισπράττουν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες έως και 5%.

Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο κόστος αφορά τις αμοιβές των μεσιτών, οι οποίοι συνήθως χρεώνουν έως και 8% της αξίας, ανεξαρτήτως του ποσού αγοράς. Στη Γερμανία και τη Γαλλία, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι συνήθως 3%. Στη Βρετανία και την Ισπανία, επιβάλλονται σπάνια.

Οι αμοιβές μεσίτη που καταβάλλουν οι αγοραστές είναι συχνά περίπου 3% στη Γερμανία και την Ιταλία και ως επί το πλείστον απουσιάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Στο Βέλγιο, ο συνήθης φόρος στην αγορά κατοικίας, γνωστός ως τέλος καταχώρησης, είναι 2%. Το ποσοστό είναι υψηλό και έχει αρχίσει ήδη δημόσια συζήτηση για τη μείωσή του, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Στο καντόνι της Φλάνδρας, η τοπική κυβέρνηση το 2022 μείωσε το τέλος καταχώρησης στο 2% για όσους αγοράζουν πρώτη κατοικία. Η περιφέρεια των Βρυξελλών εισήγαγε ένα σύστημα όπου τα πρώτα 200.000 ευρώ της αξίας ενός ακινήτου εξαιρούνται από τα τέλη καταχώρησης.

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Europa League 24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
