newspaper
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 19 Αυγούστου 2025 | 13:37

Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Spotlight

Η φορολόγηση στην περιουσία από ακίνητα διαφέρει από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να κερδίζουν τα περισσότερα τόσο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ όσο και επί της φορολογίας στο σύνολό της.

Ωστόσο, αν και θεωρείται φορολογικά αυστηρή, η Ευρώπη περιλαμβάνει και χώρες – εκπλήξεις με χαμηλούς συντελεστές φόρου εισοδήματος, όπως η Ελβετία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και άλλες.

Κατά βάση, ο φόρος ακινήτων θεωρείται σημαντική πηγή εσόδων στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει σε αγοραστές εκτός ΕΕ φόρο ακίνητης περιουσίας 100%, αν και ο βασικός στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης.

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα στοιχεία της οποίας επικαλείται το Euronews, ο φόρος ακίνητης περιουσίας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη κυμάνθηκε το 2023 από 0,3% σε Τσεχία και Εσθονία έως 3,7% στη Γαλλία, με μέσο όρο το 1,9%. Όταν προστεθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA), συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου – βάσει στοιχείων του ΟΟΣΑ -, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τη Γαλλία.

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία έχει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (1%)

εικόνα που δείχνει γράφημα του ΟΟΣΑ με ποσοστά του φόρου ακίνητης περιουσίας επί του ΑΕΠ το 2023 στην Ευρώπη (Πηγή: Euronews)

Γράφημα του ΟΟΣΑ με ποσοστά του φόρου ακίνητης περιουσίας – με ελαφρά απόκλιση από αυτά της Κομισιόν – επί του ΑΕΠ το 2023 στην Ευρώπη

Το Βέλγιο φτάνει στο 3,2%, ακολουθεί η Ελλάδα με 2,7% και αμέσως μετά η Ισπανία με 2,5%. Άλλες χώρες με ποσοστά πάνω από 2% είναι η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Ελβετία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Σε σχεδόν τις μισές από τις 32 χώρες της λίστας, ο φόρος ακινήτων αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1% του ΑΕΠ. Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμφανίζουν η Σλοβακία, η Λιθουανία, η Εσθονία και η Τσεχία (κάτω από 1%).

Μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία έχει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (1%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Η Ιταλία βρίσκεται στο 2,1%, ενώ Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην κορυφή. Η Βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω του φόρου ακινήτων, ενώ η Ανατολική Ευρώπη και οι Βαλτικές χώρες χαμηλότερο. Στη Νότια Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο μεικτή, αλλά συχνά κινείται προς τα υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι φόροι ακινήτων περιλαμβάνουν όλες τις επαναλαμβανόμενες και μη επαναλαμβανόμενες εισφορές για τη χρήση, κατοχή ή μεταβίβαση ακινήτων. Καλύπτουν φόρους σε ακίνητη περιουσία ή καθαρό πλούτο, φόρους κληρονομιάς και δωρεών, καθώς και φόρους σε χρηματοοικονομικές και κεφαλαιακές συναλλαγές.

Χώρες με τα περισσότερα έσοδα από φόρους ακινήτων

Το σύνολο των εσόδων της Ευρώπης από φόρους ακίνητης περιουσίας υπολογίζεται στα 318,8 δισ. ευρώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχεί με 115 δισ. ευρώ (100 δισ. λίρες). Ακολουθεί από κοντά η Γαλλία με 104,5 δισ. ευρώ, με την Ιταλία στην τρίτη θέση να συγκεντρώνει μόλις 45,3 δισ. ευρώ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γερμανία και η Ισπανία με 41,4 δισ. ευρώ και 36,8 δισ. ευρώ αντιστοίχως.

Περισσότερα από 10 δισ. ευρώ συγκέντρωσαν το Βέλγιο (18,8), η Ελβετία (17,9), η Ολλανδία (14,4) και η Πολωνία (10,7). Κάτω του ενός δισ. ευρώ συγκέντρωσαν 10 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με την Εσθονία να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο (110 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά το μερίδιο των φόρων ακινήτων στη συνολική φορολογία διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη. Στην ΕΕ το 2023, κυμαινόταν από 0,8% στην Εσθονία και την Τσεχία έως 8,4% στη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν. Ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 4,7%.

Εκτός από τη Γαλλία, άλλες επτά χώρες – μέλη της ΕΕ κατέγραψαν ποσοστά πάνω από 5%: Βέλγιο (7,4%), Ελλάδα (7%), Ισπανία (6,7%), Πορτογαλία (5,9%), Λουξεμβούργο (5,7%), Ιταλία (5,1%) και Δανία (5,1%). Στη Γερμανία, οι φόροι ακινήτων αντιστοιχούν μόλις στο 2,5% της συνολικής φορολογίας.

Οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων

Τη σημασία των αγοραπωλησιών ακινήτων ως πηγής εσόδων σε ορισμένες χώρες δείχνουν οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτοί περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές και κεφαλαιακές συναλλαγές – κυρίως αγοραπωλησίες και χαρτόσημα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2023 το ποσοστό αυτό ήταν 1% του ΑΕΠ στην Ιταλία. Ακολουθούν Βέλγιο, Πορτογαλία και Ισπανία (στο 0,8%). Στη Γαλλία, οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων αντιστοιχούσαν στο 0,7% του ΑΕΠ, έναντι 0,6% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 0,3% στη Γερμανία.

Τον Μάιο του 2025, ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πομπέου Φάμπρα στη Βαρκελώνη, Χοσέ Γκαρθία Μοντάλβο, δήλωσε στο πλαίσιο ακροάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι πολιτικές φορολόγησης της στέγης μπορεί να μην είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος αντιμετώπισης ορισμένων προβλημάτων της αγοράς κατοικίας.

«Οι συνεχείς αλλαγές πολιτικής και η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στη φορολογική πολιτική και τα μέτρα προσφοράς κατοικίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών φορολόγησης στέγης, οδηγώντας σε απρόβλεπτες καταστάσεις στην αγορά και επίμονα προβλήματα όσον αφορά την προσιτή κατοικία».

Να σημειωθεί ότι έντονες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη έχει προκαλέσει και η πρόταση της Ισπανίας για φόρο 100% στα ακίνητα που αγοράζονται από όσους διαμένουν εκτός ΕΕ.

Η Νταϊάνα Χουράνι από το Τμήμα Προσωπικών και Φόρων Ακίνητης Περιουσίας του ΟΟΣΑ τόνισε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης στην αποτελεσματικότητα, τη δικαιοσύνη και τα έσοδα από τα διάφορα είδη φορολόγησης ακίνητης περιουσίας στις χώρες του ΟΟΣΑ. «Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να μειώσει και τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές των κατοικιών» πρόσθεσε.

Ευρώπη: Οι αποδοτικότερες χώρες για επενδύσεις σε ακίνητα

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί στην αποδοτικότητα από επενδύσεις σε ακίνητα το 2025, με πρώτη την Μολδαβία. Συγκεκριμένα, απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία σε πρόσφατη μελέτη που εξέτασε βασικά στοιχεία των επενδύσεων σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, του φόρου εισοδήματος επί των ενοικίων και της ακαθάριστης απόδοσης των ενοικίων.

Η Λιθουανία κατατάσσεται δεύτερη όσον αφορά στις καλύτερες ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη. Οι τιμές των ακινήτων σημείωσαν άλμα κατά σχεδόν 10% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2024 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Eurostat, και η τάση αυτή είναι πιθανό να συνεχιστεί.

Η Βόρεια Μακεδονία ακολουθεί στην τρίτη θέση. Η πρωτεύουσα, τα Σκόπια, γνωρίζει αστική ανάπτυξη, αναβάθμιση των υποδομών και αυξανόμενη ζήτηση για οικιστικούς και εμπορικούς χώρους.

Ανάμεσα στις 36 χώρες της λίστας που εξετάζει η εν λόγω μελέτη, η Ελλάδα κατατάσσεται 28η, με τις αποδόσεις ενοικίων για το 2025 να ανέρχονται στο 4,73%, μία χαμηλή επίδοση που οφείλεται κυρίως στην υψηλή φορολογία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 19.08.25

Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
«Καμία πρόληψη» 19.08.25

Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

«Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση», τονίζει το ΚΚΕ για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Tαλαιπωρία 19.08.25 Upd: 15:20

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές βρέχει ακόμα

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο