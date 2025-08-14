Προς κατάργηση ένας φόρος 100 ετών στην Ελβετία

Η Ελβετία προσανατολίζεται στην κατάργηση ενός φόρου ακινήτων που μετρά έναν αιώνα ζωής, σχεδιάζοντας παράλληλα την επιβολή ενός νέου τέλους που θα στοχεύει τις δευτερεύουσες κατοικίες, όπως τα ορεινά σαλέ, προκειμένου να αντισταθμίσει πιθανά δημοσιονομικά ελλείμματα.

Μια κυβερνητική πρόταση, η οποία θα τεθεί σε εθνική ψηφοφορία τον επόμενο μήνα, προβλέπει τον τερματισμό της πρακτικής όπου οι ιδιοκτήτες-κάτοικοι φορολογούνται για το θεωρητικό ενοίκιο που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από το ακίνητό τους στην ελεύθερη αγορά, αναφέρει το Bloomberg.

Αντ’ αυτού, τα καντόνια –οι πολιτείες της χώρας– θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη στις εξοχικές κατοικίες για να αναπληρώσουν τυχόν απώλεια εσόδων. Η ρύθμιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις αρχές στις ορεινές περιοχές της Ελβετίας, όπου υπάρχουν πολλές εξοχικές κατοικίες και τα ποσοστά ιδιοκτησίας είναι γενικά υψηλότερα.

Η Ελβετία εισήγαγε για πρώτη φορά τη φορολογία βάσει της τεκμαρτής αξίας εκμίσθωσης σε προσωρινή βάση κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο την εξισορρόπηση του εθνικού προϋπολογισμού. Ο φόρος επανήλθε τη δεκαετία του 1930 και παραμένει σε ισχύ έκτοτε.

Τι θα ψηφίσουν οι Ελβετοί

Η χώρα θα ψηφίσει στις 28 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του ελβετικού συστήματος άμεσης δημοκρατίας. Στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη για τον όμιλο εφημερίδων Tamedia και την 20 Minuten, το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψηφίσει ή πιθανότατα θα ψηφίσει «ναι», ενώ το 30% τάσσεται κατά της πρότασης. Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε δείγμα 21.279 ατόμων το διήμερο 6-7 Αυγούστου, με στατιστικό σφάλμα +/- 1,3%.

Παρότι η διαφορά είναι συγκριτικά μεγάλη, η εταιρεία δημοσκοπήσεων LeeWas προειδοποίησε ότι το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. «Οι λεπτομέρειες της πρότασης είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστες σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η LeeWas στην έκθεσή της, προσθέτοντας ότι οι προθέσεις των ψηφοφόρων «συνήθως αλλάζουν όταν ξεκινούν οι προεκλογικές εκστρατείες».

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία θα κριθεί εάν η Ελβετία θα εισαγάγει επίσημη ψηφιακή ταυτότητα, την οποία οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους στο διαδίκτυο. Μια προηγούμενη προσπάθεια είχε απορριφθεί πριν από τέσσερα χρόνια, ωστόσο το αναθεωρημένο σχέδιο συγκεντρώνει την υποστήριξη του 56% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση.

Πηγή: ot.gr