Λαγκάρντ: Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ΕΚΤ για τον σωστό χρόνο δράσης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταθμίζει προσεκτικά την αντίδρασή της στον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα δράσει ούτε πρόωρα ούτε πολύ αργά, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Σύμφωνα με τη σιδηρά κυρία της ΕΚΤ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν «τεράστια αβεβαιότητα» και χρειάζονται «πολλά περισσότερα στοιχεία» για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης και αρνήθηκε να δώσει κάποιο στοιχείο σε σχέση με το εάν η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, όπως πολλοί αναμένουν, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

«Βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με τη δίλημμα μεταξύ του κινδύνου να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα και του κινδύνου να αντιδράσουμε πολύ αργά, και πρέπει να βρούμε τον σωστό δρόμο για να οδηγήσουμε τις οικονομίες μας προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, που είναι ο στόχος μας», δήλωσε.

Η διαφορά με τις αγορές

«Οι αγορές εξετάζουν τα ίδια στοιχεία με εμάς και προσπαθούν κι αυτές να προβλέψουν την πορεία των εξελίξεων», δήλωσε η Λαγκάρντ. Στην ΕΚΤ, «όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2%. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις αγορές, οι οποίες δεν έχουν αυτή την επιταγή».

Πρόσθεσε ότι «η απόφασή μας θα βασιστεί στο βάθος, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της κρίσης που βιώνουμε» και ότι «χρειαζόμαστε – πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση- πολύ περισσότερα στοιχεία, καλύτερη κατανόηση της πορείας των τιμών, καλή κατανόηση των επιπτώσεων που έχει στο έμμεσο κόστος και στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς».

Σήμα για αύξηση επιτοκίων

Εχοντας διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στις 30 Απριλίου, η ΕΚΤ έστειλε σήμα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, Πέτερ Καζίμιρ, δήλωσε έκτοτε ότι μια τέτοια κίνηση είναι «σχεδόν αναπόφευκτη», ενώ άλλοι υιοθέτησαν πιο επιφυλακτικό τόνο, τονίζοντας την ανάγκη να αξιολογηθούν περισσότερα στοιχεία.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η συνακόλουθη αύξηση του κόστους της ενέργειας έχουν ήδη ωθήσει τον πληθωρισμό στο 3%, ενώ είναι πιθανές περαιτέρω αυξήσεις.

Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν μια απροσδόκητη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής.

Ο επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού».

Ενώ αυτό θέτει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, οι περισσότεροι αναλυτές και επενδυτές αναμένουν αύξηση τον Ιούνιο, με τους τελευταίους να προβλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη κίνηση πριν από το τέλος του έτους.

Mε συναδέλφους της που υποστηρίζουν μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων, πιθανώς τον Ιούνιο, συντάχθηκε τις προηγούμενες ημέρες και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Σημείωσε ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών της ευρωζώνης σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές παρά την υποτονική ζήτηση, ενώ τα νοικοκυριά έχουν αυξήσει τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό.

Πηγή: ot.gr