08.05.2026 | 18:49
Ανατίναξαν ATM στα Οινόφυτα – 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες
Διεθνής Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 19:50

Λαγκάρντ: Μεταξύ σφύρας και άκμονος η ΕΚΤ για τον σωστό χρόνο δράσης

Σύμφωνα με τη πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν «τεράστια αβεβαιότητα»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταθμίζει προσεκτικά την αντίδρασή της στον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα δράσει ούτε πρόωρα ούτε πολύ αργά, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Σύμφωνα με τη σιδηρά κυρία της ΕΚΤ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν «τεράστια αβεβαιότητα» και χρειάζονται «πολλά περισσότερα στοιχεία» για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης και αρνήθηκε να δώσει κάποιο στοιχείο σε σχέση με το εάν η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, όπως πολλοί αναμένουν, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

«Βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με τη δίλημμα μεταξύ του κινδύνου να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα και του κινδύνου να αντιδράσουμε πολύ αργά, και πρέπει να βρούμε τον σωστό δρόμο για να οδηγήσουμε τις οικονομίες μας προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, που είναι ο στόχος μας», δήλωσε.

Η διαφορά με τις αγορές

«Οι αγορές εξετάζουν τα ίδια στοιχεία με εμάς και προσπαθούν κι αυτές να προβλέψουν την πορεία των εξελίξεων», δήλωσε η Λαγκάρντ. Στην ΕΚΤ, «όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2%. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις αγορές, οι οποίες δεν έχουν αυτή την επιταγή».

Πρόσθεσε ότι «η απόφασή μας θα βασιστεί στο βάθος, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της κρίσης που βιώνουμε» και ότι «χρειαζόμαστε – πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση- πολύ περισσότερα στοιχεία, καλύτερη κατανόηση της πορείας των τιμών, καλή κατανόηση των επιπτώσεων που έχει στο έμμεσο κόστος και στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς».

Σήμα για αύξηση επιτοκίων

Εχοντας διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στις 30 Απριλίου, η ΕΚΤ έστειλε σήμα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Ιούνιο.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, Πέτερ Καζίμιρ, δήλωσε έκτοτε ότι μια τέτοια κίνηση είναι «σχεδόν αναπόφευκτη», ενώ άλλοι υιοθέτησαν πιο επιφυλακτικό τόνο, τονίζοντας την ανάγκη να αξιολογηθούν περισσότερα στοιχεία.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η συνακόλουθη αύξηση του κόστους της ενέργειας έχουν ήδη ωθήσει τον πληθωρισμό στο 3%, ενώ είναι πιθανές περαιτέρω αυξήσεις.

Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν μια απροσδόκητη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής.

Ο επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού».

Ενώ αυτό θέτει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, οι περισσότεροι αναλυτές και επενδυτές αναμένουν αύξηση τον Ιούνιο, με τους τελευταίους να προβλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη κίνηση πριν από το τέλος του έτους.

Mε συναδέλφους της που υποστηρίζουν μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων, πιθανώς τον Ιούνιο, συντάχθηκε τις προηγούμενες ημέρες και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Σημείωσε ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών της ευρωζώνης σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές παρά την υποτονική ζήτηση, ενώ τα νοικοκυριά έχουν αυξήσει τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό.

Πηγή: ot.gr

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Αλεξάνδρα Τάνκα
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γραφήματα 06.05.26

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση

Δημήτρης Τερζής
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2: Οι φιλοξενούμενοι αγκάλιασαν την παραμονή με ανατροπή (vid)

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

