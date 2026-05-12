Καταρρέει η δημοτικότητα των ΗΠΑ – Τι έδειξε νέα παγκόσμια έρευνα

Ιδιαιτέρως αρνητική φαίνεται πως είναι η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για τις ΗΠΑ παγκοσμίως: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Democracy Perception Index, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τη ΜΚΟ Alliance of Democracies Foundation, η χώρα κατατάχθηκε χαμηλότερα από Ρωσία και Κίνα.

Έχονρας καταρρεύσει στο χαμηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδό τους, οι ΗΠΑ συμπεριλαμβάνεται πλέον στην πεντάδα χωρών με την πιο αρνητική εικόνα παγκοσμίως, μαζί με Ιράν, Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα και Ισραήλ.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας πιο συγκεκριμένα και πού οφείλεται η πτώση της δημοφιλίας των ΗΠΑ;

Δυσμενής η αντίληψη για τις ΗΠΑ

Για τους σκοπούς της έρευνας, ζητήθηκε σε πάνω από 46.000 ερωτηθέντες από ένα δείγμα 85 χωρών να εκφράσουν τη συνολική άποψή τους για 68 χώρες και οργανισμούς, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι ΗΠΑ, η Ρωσίας και η Κίνα.

Η έρευνα του Δείκτη Αντίληψης της Δημοκρατίας, η οποία κατατάσσει την αντίληψη των χωρών από -100% έως +100%, έδειξε ότι η καθαρή αντίληψη για τις ΗΠΑ είχε μετατοπιστεί στο -16% από +22% πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Άρα ο δείκτης κατέγραψε μια έντονη, επί τα χείρω μεταβολή εκ μέρους των ερωτηθέντων για τις ΗΠΑ (-16), πέντε μονάδες χαμηλότερα από τη Ρωσία (-11%). Η δε Κίνα (+7%) συγκαταλέγεται στις χώρες με θετικό προφίλ – είναι δε η μόνη από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις με καλή παγκόσμια εικόνα.

Μάλιστα, στην Ευρώπη η Κίνα αξιολογείται θετικότερα από τις ΗΠΑ σε 20 από τις 23 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Μόνο η Γαλλία, η Πολωνία και η Ουκρανία προτίμησαν την Ουάσινγκτον.

Μάλιστα, στο ερώτημα ποια χώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο, οι ΗΠΑ ήταν η συχνότερη απάντηση, μετά τη Ρωσία και το Ισραήλ, αναφέρει το Reuters.

Τα αίτια της αρνητικής διάκρισης

Σε ποιους παράγοντες «πιστώνεται» η αρνητική αυτή μεταβολή της παγκόσμιας αντίληψης για τις ΗΠΑ;

Παρότι η καμπή φαίνεται να ξεκίνησε πριν την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, θεωρείται ότι ο κυριότερος λόγος της πρόσφατης αρνητικής πτώσης στη δημοφιλία της χώρας οφείλεται στην επιθετική εξωτερική πολιτική που ο Αμερικανός πρόεδρος ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου καθώς και η επίθεση στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουρίου κατακρήμνισαν την εικόνα των ΗΠΑ, και μάλιστα σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της Ρωσίας και της Κίνας.

Παράλληλα, κομβικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξαν οι δασμοί, οι εξαγγελίες του για τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας, η μείωση της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία αλλά και οι τεταμένες σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες, όταν αυτές αρνήθηκαν τον Απρίλιο να στείλουν πολεμικά πλοία για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΟΤ