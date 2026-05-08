Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

H παγκόσμια αντίληψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιδεινωθεί δραματικά στη δεύτερη θητεία Τραμπ, με τη χώρα να κατατάσσεται πλέον χαμηλότερα από τη Ρωσία, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του Democracy Perception Index που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τον ΜΚΟ Alliance of Democracies Foundation.

Στις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, αναφέρει το Reuters.

Παράλληλα, η δεύτερη θητεία Τραμπ – που ως τώρα «διανθίζεται» με δασμούς, απειλές προς Γροιλανδία και τον πόλεμο στο Ιράν – ασκεί συνεχόμενη πίεση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

ΗΠΑ: η μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο

Το Alliance of Democracies Foundation με έδρα τη Δανία, το οποίο παρήγγειλε την έρευνα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατονομάστηκαν συχνότερα ως απάντηση στο ποια χώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο, μετά τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η έρευνα δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά ο οργανισμός ανέφερε ότι στόχος είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των δημοκρατικών αξιών.

«Η επί τα χείρω μεταβολή αντίληψης για τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο είναι θλιβερή αλλά όχι σοκαριστική»

«Η επί τα χείρω μεταβολή αντίληψης για τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο είναι θλιβερή αλλά όχι σοκαριστική», δήλωσε στο Reuters ο ιδρυτής του Alliance of Democracies Foundation και πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Anders Fogh Rasmussen.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τους τελευταίους 18 μήνες έχει, μεταξύ άλλων, θέσει υπό αμφισβήτηση τη διατλαντική σχέση, έχει επιβάλει εκτεταμένους δασμούς και έχει απειλήσει να εισβάλει στο έδαφος ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ».

Πιθανοί λόγοι για την αρνητική μεταβολή

Οι δασμοί του Τραμπ, οι επανειλημμένες απειλές του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός επίσης μέλους του ΝΑΤΟ, μέσω της Δανίας, η μείωση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς και ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και η επακόλουθη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχουν προκαλέσει βαθιά αναταραχή στις διατλαντικές σχέσεις.

Εξοργισμένος που οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στείλουν πολεμικά πλοία για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, κλυδωνίζοντας έτι περαιτέρω τη συμμαχία.

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: Τι έξειξε η έρευνα

Η έρευνα του Δείκτη Αντίληψης της Δημοκρατίας, η οποία κατατάσσει την αντίληψη των χωρών από -100% έως +100%, έδειξε ότι η καθαρή αντίληψη για τις ΗΠΑ είχε μετατοπιστεί στο -16% από +22% πριν από δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται πίσω από τη Ρωσία (11%) και την Κίνα (+7%).

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Nira Data διεξήγαγε την έρευνα μεταξύ 19 Μαρτίου και 21 Απριλίου, βασιζόμενη σε περισσότερους από 94.000 ερωτηθέντες σε 98 χώρες.

Οι αντιλήψεις για τις επιμέρους χώρες μετρήθηκαν σε ένα δείγμα 46.600 ερωτηθέντων σε 85 χώρες.

Πηγή: ΟΤ