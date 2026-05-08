Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 10:08
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού
Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 11:27

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

H παγκόσμια αντίληψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιδεινωθεί δραματικά στη δεύτερη θητεία Τραμπ, με τη χώρα να κατατάσσεται πλέον χαμηλότερα από τη Ρωσία, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του Democracy Perception Index που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τον ΜΚΟ Alliance of Democracies Foundation.

Στις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, αναφέρει το Reuters.

Παράλληλα, η δεύτερη θητεία Τραμπ – που ως τώρα «διανθίζεται» με δασμούς, απειλές προς Γροιλανδία και τον πόλεμο στο Ιράν – ασκεί συνεχόμενη πίεση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

ΗΠΑ: η μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο

Το Alliance of Democracies Foundation με έδρα τη Δανία, το οποίο παρήγγειλε την έρευνα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατονομάστηκαν συχνότερα ως απάντηση στο ποια χώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο, μετά τη Ρωσία και το Ισραήλ.

Η έρευνα δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά ο οργανισμός ανέφερε ότι στόχος είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των δημοκρατικών αξιών.

«Η επί τα χείρω μεταβολή αντίληψης για τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο είναι θλιβερή αλλά όχι σοκαριστική»

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας

«Η επί τα χείρω μεταβολή αντίληψης για τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο είναι θλιβερή αλλά όχι σοκαριστική», δήλωσε στο Reuters ο ιδρυτής του Alliance of Democracies Foundation και πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Anders Fogh Rasmussen.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τους τελευταίους 18 μήνες έχει, μεταξύ άλλων, θέσει υπό αμφισβήτηση τη διατλαντική σχέση, έχει επιβάλει εκτεταμένους δασμούς και έχει απειλήσει να εισβάλει στο έδαφος ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ».

Πιθανοί λόγοι για την αρνητική μεταβολή

Οι δασμοί του Τραμπ, οι επανειλημμένες απειλές του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός επίσης μέλους του ΝΑΤΟ, μέσω της Δανίας, η μείωση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς και ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και η επακόλουθη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχουν προκαλέσει βαθιά αναταραχή στις διατλαντικές σχέσεις.

Εξοργισμένος που οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στείλουν πολεμικά πλοία για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, κλυδωνίζοντας έτι περαιτέρω τη συμμαχία.

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: Τι έξειξε η έρευνα

Η έρευνα του Δείκτη Αντίληψης της Δημοκρατίας, η οποία κατατάσσει την αντίληψη των χωρών από -100% έως +100%, έδειξε ότι η καθαρή αντίληψη για τις ΗΠΑ είχε μετατοπιστεί στο -16% από +22% πριν από δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται πίσω από τη Ρωσία (11%) και την Κίνα (+7%).

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Nira Data διεξήγαγε την έρευνα μεταξύ 19 Μαρτίου και 21 Απριλίου, βασιζόμενη σε περισσότερους από 94.000 ερωτηθέντες σε 98 χώρες.

Οι αντιλήψεις για τις επιμέρους χώρες μετρήθηκαν σε ένα δείγμα 46.600 ερωτηθέντων σε 85 χώρες.

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Απόδοση κεφαλαίων 15,3% και κέρδη 344 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2026

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία ενώ αναμένεται η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο συμφωνίας – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο
Κόσμος 08.05.26 Upd: 11:59

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Live η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο οικονομικό συνέδριο «Ο κόσμος σε μετάβαση»
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ασκήσει αρνητική κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της και, κυρίως, για μία σειρά σκανδάλων, όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα αναφερθεί και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»
Δημογραφικό 08.05.26

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Σύνταξη
Δημογραφικό: H Οδύσσεια της ελληνικής περιφέρειας
Διεθνές συνέδριο 08.05.26

Ο αγώνας της ελληνικής περιφέρειας να επιλύσει ένα πλήθος προβλήματων τα οποία επιδεινώνουν το δημογραφικό πρόβλημα· οι εθνικές προτεραιότητες που αφήνουν πίσω το δημογραφικό· η έλλειψη ενημέρωσης για βασικά ζητήματα· αυτά και άλλα πολλά ζητήματα συζητούνται αυτές τις μέρες σε ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα στην Ιθάκη.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κρις Τζένερ: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος με αρρώστησαν»
GLP-1 mania 08.05.26

«Το δοκίμασα. Το δοκιμάσαμε μια φορά όταν κανείς δεν ήξερε ακόμα τι ήταν και με έκανε να νιώσω πραγματικά άρρωστη» είπε η Κρις Τζένερ για τη μανία με τη σεμαγλουτίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «γαλάζια» ρουσφέτια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Θεοχάρης, Τσουκαλάς και Ξανθόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο MEGA, βάζοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την κυβερνητική πολιτική και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο Ρονάλντο απάντησε με το 100ο του γκολ στα «Μέσι, Μέσι» της αντίπαλης εξέδρας (vids)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Η Αλ Νασρ νίκησε 4-2 εκτός έδρας την Αλ Σαμπάμπ και πλησίασε ακόμη περισσότερο τον τίτλο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει ένα ιστορικό ορόσημο και να... απαντά στο πικάρισμα της αντίπαλης εξέδρας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Για άρθρο 89 08.05.26

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Σύνταξη
Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού.

Σύνταξη
Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Χάος επικράτησε στο Μεντεγίν της Κολομβίας όταν οι οπαδοί της τοπικής Ιντεπεντιέντε τα... έσπασαν όλα στο γήπεδό τους, στον αγώνα με τη Φλαμένγκο, διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση του συλλόγου.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

