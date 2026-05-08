Οι γενικοί τελωνειακοί δασμοί του προέδρου Τραμπ κρίθηκαν (ξανά) παράνομοι από δικαστήριο στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με το δικαστήριο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να βασιστεί σε νόμο του 1974 για να επανεξισορροπήσει τις εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ και εταίρων τους
Δικαστήριο αποφάνθηκε χθες Πέμπτη πως είναι παράνομοι οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί 10% που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προς αντικατάσταση προηγούμενων γενικών, κυμαινόμενων επιπρόσθετων δασμών τους οποίους ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ετυμηγορία που ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό δικαστήριο για το διεθνές εμπόριο (ITC), η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να βασιστεί σε νόμο του 1974 για να επανεξισορροπήσει τις εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ και εταίρων τους, επιβάλλοντας δασμούς αδιακρίτως.
Πρόκειται για νέο βαρύ πλήγμα για τον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του κράτους, ο οποίος από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2025, έβαλε τους τελωνειακούς δασμούς στην καρδιά της πολιτικής του, μαζί με τις απειλές για την επιβολή βαρύτερων, προκειμένου να εξασφαλίζει τα ανταλλάγματα—όχι αποκλειστικά οικονομικά—που θέλει.
Με βάση τη χθεσινή απόφαση του τριμελούς δικαστηρίου (2-1), οι επιπρόσθετοι δασμοί 10% δεν συμμορφώνονται προς την κείμενη νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι τρεις εταιρείες οι οποίες είχαν προσφύγει στο ITC δεν υπόκεινται πλέον σε τέτοια επιπρόσθετα κόστη.
Το δικαστήριο μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να τις αποζημιώσει, με τόκο, για τους αχρεωστήτως καταβληθέντες δασμούς τους τελευταίους δυο μήνες.
Αν και η απόφαση αυτή—στην οποία μπορεί να ασκηθεί έφεση—περιορίζεται, προς το παρόν τουλάχιστον, στις τρεις προσφεύγουσες επιχειρήσεις, δημιουργεί νομικό προηγούμενο, που θα επιτρέψει σε πολλές άλλες να αμφισβητήσουν με τη σειρά τους στις δικαστικές αίθουσες τους δασμούς του προέδρου Τραμπ.
