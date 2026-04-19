Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Διεθνής Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 19:00

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Spotlight

Η παγκόσμια οικονομική σκακιέρα αναδιαμορφώνεται ραγδαία, με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εργαλειοποιούν ολοένα και περισσότερο τις οικονομικές τους πολιτικές. Μέσω επιθετικών βιομηχανικών στρατηγικών, δασμών, αυστηρών κυρώσεων και περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών (όπως οι σπάνιες γαίες), οι δύο υπερδυνάμεις προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Την ίδια στιγμή, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, αντιμετωπίζοντας αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεύτερο κινεζικό σοκ».

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα εκτοξεύτηκε σε περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025

Ενώ η Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα υπό την πολιτική της προστασίας της εγχώριας αγοράς που ξεκίνησε την προηγούμενη δεκαετία, έχει υψώσει ένα τείχος δασμών απέναντι στις κινεζικές εισαγωγές, η Ευρώπη έχει μετατραπεί στον κύριο αποδέκτη αυτών των προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι μια δραματική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ με την Κίνα, το οποίο εκτοξεύτηκε στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν οφείλεται σε μια γενικότερη απώλεια ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς η ΕΕ εξακολουθεί να καταγράφει ένα ισχυρό συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της τάξης των 164,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο. Το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στην ασύμμετρη σχέση της με το Πεκίνο.

Το συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ το 2025

Από την άλλη πλευρά, το συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έχει ξεπεράσει το δυσθεώρητο ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ. Η κατάσταση αυτή είναι τόσο ακραία που η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), Ngozi Okonjo-Iweala, προειδοποίησε ανοιχτά ότι ο υπόλοιπος κόσμος απλώς δεν μπορεί να απορροφήσει έναν τέτοιο όγκο εξαγωγών. Αν η Κίνα δεν εξισορροπήσει την οικονομία της, κινδυνεύει να πυροδοτήσει ένα νέο, παγκόσμιο κύμα προστατευτισμού.

Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο σοκ

Η Ευρώπη έχει βιώσει ξανά την ασφυκτική πίεση της κινεζικής επέλασης. Το πρώτο «κινεζικό σοκ» χτύπησε την ήπειρο μετά το 2008, στοχεύοντας κυρίως τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι βιομηχανίες ένδυσης, υπόδησης και κλωστοϋφαντουργίας εκείνης της περιοχής καταποντίστηκαν από τον ανταγωνισμό των φθηνών κινεζικών προϊόντων. Σε συνδυασμό με την τότε ανατίμηση του ευρώ έναντι του γουάν, τα εμπορικά ελλείμματα του ευρωπαϊκού Νότου με την Κίνα εκτροχιάστηκαν, οδηγώντας σε βαθιά οικονομική καχεξία.

Σήμερα, το δεύτερο σοκ χτυπά την «καρδιά» της ευρωζώνης: χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο δεν βρίσκονται τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά οι τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπου παραδοσιακά κυριαρχούσε η Ευρώπη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι πράσινες τεχνολογίες. Η στρατηγική του Πεκίνου είναι ξεκάθαρη: μέσω κολοσσιαίων κρατικών επιδοτήσεων, έχει ήδη εξαφανίσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλιακών πάνελ (που κυριαρχούσε παγκοσμίως πριν από 15 χρόνια) και τώρα απειλεί να κάνει ακριβώς το ίδιο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ο κινεζικός ανταγωνισμός πιέζει πλέον τον πυρήνα της ευρωζώνης στα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και τις πράσινες βιομηχανίες

Η απόκλιση του κόστους και το νομισματικό ντάμπινγκ

Οι αιτίες αυτής της ανισορροπίας είναι βαθιές. Η Κίνα, αντιμετωπίζοντας το σκάσιμο της δικής της φούσκας ακινήτων και την αδύναμη εγχώρια ζήτηση, έχει στραφεί στις εξαγωγές για να κρατήσει την οικονομία της ζωντανή, εισερχόμενη σε μια παρατεταμένη φάση αποπληθωρισμού. Αντίθετα, η Ευρώπη υπέστη βαρύτατα πλήγματα από την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το χάσμα στο κόστος παραγωγής διευρύνεται περαιτέρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα νομίσματα. Το εμπάργκο της Δύσης στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έστρεψε τη Μόσχα στο Πεκίνο, προσφέροντας στην κινεζική βιομηχανία άφθονη και σημαντικά φθηνότερη ενέργεια. Επιπλέον, παρά το τεράστιο εμπορικό της πλεόνασμα (το οποίο, βάσει οικονομικής λογικής, θα έπρεπε να οδηγήσει σε ανατίμηση του νομίσματός της), η Κίνα διατηρεί το γουάν τεχνητά υποτιμημένο κατά περίπου 10% έναντι του ευρώ. Αυτό το συνεχιζόμενο «νομισματικό ντάμπινγκ» προσφέρει στους Κινέζους εξαγωγείς ένα αθέμιτο και καθοριστικό τιμολογιακό πλεονέκτημα.

Η ανάγκη για άμεση και δυναμική αντίδραση

Η Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει άμεσα πριν η αποβιομηχάνισή της καταστεί μη αναστρέψιμη. Μια ιδανική λύση θα ήταν η διόρθωση/ανατίμηση του γουάν κατά 20% έως 30%, ώστε να αντανακλά την πραγματική εμπορική δύναμη της Κίνας. Δεδομένου όμως ότι αυτό εναπόκειται στο Πεκίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει την επιβολή οριζόντιων δασμών έως και 20% σε όλες τις κινεζικές εισαγωγές.

Παράλληλα, το πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να γίνει πιο στοχευμένο. Μια ριζοσπαστική πρόταση είναι η επιβολή δασμών 30% στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας (παρακάμπτοντας εμπόδια ομοφωνίας εντός ΕΕ), με τα έσοδα να κατευθύνονται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Στον αντίλογο περί πιθανών κινεζικών αντιποίνων, η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά εργαλεία. Οι ενδεχόμενοι δασμοί θα είχαν αποπληθωριστικές τάσεις στο εσωτερικό της, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα μπορούσε να αντισταθμίσει μέσω μείωσης των επιτοκίων, τονώνοντας έτσι την εσωτερική παραγωγική δραστηριότητα.

Το πολυτιμότερο όμως εργαλείο παραμένει η χάραξη μιας επιθετικής και συνεκτικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν ετησίως οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα δεν πρέπει να λειτουργήσουν ως απλή φορολογία καταναλωτών, αλλά να επανεπενδυθούν στρατηγικά για την τεχνολογική μετάβαση των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και την ανάπτυξη R&D, δημιουργώντας την επόμενη γενιά τεχνολογιών στην Ευρώπη.

Η ώρα για δράση είναι τώρα. Αν η Ευρώπη δεν προστατεύσει τον παραγωγικό της ιστό και δεν αναπτύξει δικές της αλυσίδες αξίας, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ήπειρο απόλυτα εξαρτημένη από την Κίνα — όχι πλέον για καταναλωτικά αγαθά χαμηλού κόστους, αλλά για τον ίδιο τον πυρήνα της πράσινης και τεχνολογικής της επιβίωσης.

Πηγή: Social Europe

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπαναχώρηση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Δεν του… πάει ο Απρίλης

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

