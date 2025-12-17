Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Λίγες ώρες πριν απευθυνθεί στους Αμερικανούς πολίτες από τον Λευκό Οίκο, όλα δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να ανορθώσει τη δημοτικότητά του, που έχει πάρει την κατιούσα. Το διάγγελμα έχει προγραμματιστεί για τις 9 το βράδυ, ώρα Ουάσιγκτον (4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμα θα παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026. Ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει να δώσει πληροφορίες για το περιεχόμενο του διαγγέλματος.

«Τα καλύτερα έρχονται»…

Η εκπρόσωπός του, Κάρολιν Λίβιτ, όταν ρωτήθηκε σχετικά, περιορίστηκε στα εξής:

«Θα είναι μια πραγματικά καλή ομιλία», είπε. «Θα μιλήσει πολύ για τα επιτεύγματα των τελευταίων 11 μηνών. Όλα όσα έχει κάνει για να επαναφέρει το μεγαλείο της χώρας μας στο μεγαλείο και όλα όσα συνεχίζει να σχεδιάζει να κάνει για να συνεχίσει να προσφέρει στον αμερικανικό λαό τα επόμενα τρία χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας το διάγγελμα την Τρίτη μέσω Truth Social, δήλωσε: «Συμπατριώτες μου Αμερικανοί: Θα εκφωνήσω μια ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ αύριο το βράδυ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανατολική Ώρα. Ανυπομονώ να σας “δω” τότε».

Και πρόσθεσε: «Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη Χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ».

Επιχείρηση «damage control»

Μέσα στο 2026, οι ΗΠΑ έχουν ενδιάμεσες εκλογές και μέσα σε αυτούς τους 11 μήνες της διακυβέρνησης Τραμπ, πολλά από όσα έχει κάνει έχουν απογοητεύσεις τους Αμερικανούς. Φωνές δυσαρέσκειας ακούγονται ακόμη και από το MAGA κοινό του. Οι εκλογές αυτές, που θα καθορίσουν τον έλεγχο και στα δύο σώματα του Κονγκρέσου, αναμένεται να αποδειχθούν «δημοψήφισμα» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές του.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι ενήλικες των ΗΠΑ είναι απογοητευμένοι με τον χειρισμό της οικονομίας. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε μετά την επιβολή δασμών στις εισαγωγές. Και οι προσλήψεις σημειώνουν σημαντική επιβράδυνση. Τα τελευταία στοιχεία για την ανεργία, την δίνουν στο 4,6%, το υψηλότερο δεκαετιών.

Στην τελευταία έρευνα του Ipsos για το Reuters, μόλις 39% των ενηλίκων των ΗΠΑ εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στην απασχόληση. Στις αρχές του μήνα ήταν 41%, ενώ τον Νοέμβριο 38%. Η χαμηλότερη φέτος.

Πτώση δημοτικότητας

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο με δημοτικότητα 47%, αλλά έχει μειωθεί από τότε, ιδίως όσον αφορά την οικονομική του διαχείριση. Το πρόσφατο κλείσιμο της κυβέρνησης διέκοψε τη συλλογή δεδομένων για την οικονομία των ΗΠΑ, αλλά πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι οι εργοδότες έχουν μειώσει τις προσλήψεις λόγω του σοκ από τους δασμούς.

Μόλις το 33% των ενηλίκων των ΗΠΑ δήλωσαν ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία των ΗΠΑ, η χαμηλότερη βαθμολογία του προέδρου για το θέμα αυτό φέτος.

Και παρά το γεγονός ότι εξελέγη με αντιμεταναστευτική ρητορική, περιορίζοντας τις διελεύσεις από τα σύνορα με το Μεξικό, οι μαζικές απελάσεις αποδεικνύονται αντιδημοφιλείς.

Οι Αμερικανοί φαίνονται απογοητευμένοι και από τις προσπάθειές του για να τερματίσει πολέμους ανά τον κόσμο (δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχείς». Ενώ δεν βλέπουν με πολύ καλό μάτι και τις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, με το βλέμμα στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει –και το λέει πολύ συχνά- ότι θα κέρδιζε την υποστήριξη των Αμερικανών, αν απλώς τον άκουγαν να περιγράφει τα σχέδιά του και τι έχει πετύχει. Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης, οι υποσχέσεις για επενδύσεις σε νέα εργοστάσια θα αντιστρέψουν την πρόσφατη μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης. Επίσης, ότι η καταναλωτική δραστηριότητα θα βελτιωθεί δραματικά καθώς οι άνθρωποι θα λαμβάνουν αυξημένη επιστροφή φόρων τον επόμενο χρόνο. Την οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα χρηματοδοτήσει η δασμολογική πολιτική του. Πράγμα, πάντως, που αμφισβητούν οι οικονομολόγοι.

Γιατί διάγγελμα…

Το Associated Press εκτιμά ότι το διάγγελμα είναι ένα πιο πρόσφορο μέσο για να περάσει το μήνυμά του στους περισσότερους Αμερικάνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πανταχού παρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, μπορεί εύκολα να προκαλέσει αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Η «αυθεντικότητά» του, με προσωπικές επιθέσεις και συχνά προσβλητικές δηλώσεις, μπορεί να προσελκύει κάποιους ψηφοφόρους, αλλά απωθεί επίσης άλλους.

Σε ομιλία στην Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, είπε ότι οι δασμοί μπορεί να σημαίνουν ότι τα παιδιά στις ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν λιγότερα παιχνίδια και μολύβια. Εκεί επιβεβαίωσε μια προηγουμένως διαψευσμένη ιστορία από την πρώτη του θητεία το 2018 ότι δεν ήθελε μετανάστες από «βρώμικες» χώρες.

Επίσης, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτέθηκε στον μόλις δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ. Ο Ράινερ και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους. Και ο Αμερικανός πρόεδρος «θυμήθηκε» ότι ο νεκρός του είχε ασκήσει κριτική.

Τα διαγγέλματα προς το έθνος είναι πιο νηφάλια και περισσότερο «εντός πλαισίου». Με διάγγελμα μίλησε για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ανεργία, το μεγαλύτερο πρόβλημα

Αυτό που απασχολεί τους Αμερικανούς είναι η ανεργία. Σύμφωνα με έκθεση, η αγορά εργασίας φαίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη, παρά το γεγονός ότι η συνολική οικονομία εξακολουθεί να φαίνεται σταθερή.

Οι εργοδότες πρόσθεταν κατά μέσο όρο 122.750 θέσεις εργασίας το μήνα κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους. Αλλά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς,τον Απρίλιο, οι μηνιαίες αυξήσεις στις θέσεις εργασίας έχουν κατά μέσο όρο φτάσει τις 17.000, καθώς το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί από 4% τον Ιανουάριο σε 4,6%.

Και ενώ ήδη βρίσκεται στην εξουσία 11 μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του εξακολουθούν να κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για την ανεργία. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να κατηγορεί τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για τυχόν προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει το έθνος σχετικά με τον πληθωρισμό ή τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.