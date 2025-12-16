ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ τοπική ώρα (4 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα). Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.
«Συμπατριώτες μου Αμερικανοί: Θα εκφωνήσω μια ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ αύριο το βράδυ, ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, στις 9 μ.μ. Ανατολική Ώρα. Ανυπομονώ να σας “δω” τότε».
Και πρόσθεσε:
«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη Χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ».
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα των προγραμματισμένων δηλώσεών του. Και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.
Άλλα δύο διαγγέλματα
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφωνήσει δύο διαγγέλματα από τότε που επέστρεψε στην εξουσία των ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο. Η πρώτη ήταν στις 9 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να προωθήσει τον «νόμο και την τάξη». Και το δεύτερο ήταν μία μέρα αργότερα, μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
Στην παρούσα φάση, δεν είναι σαφές σε τι θα μπορούσε να αναφερθεί. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη η προσπάθειά του να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έχει αυξηθεί η ένταση με τη Βενεζουέλα. Νωρίτερα σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ακόμη τρία σκάφη στην Καραϊβική που φέρονται ότι μετέφεραν ναρκωτικά.
