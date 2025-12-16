newspaper
Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025

Η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, λέει πως ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού»

Σε μια σειρά συνεντεύξεων με το περιοδικό Vanity Fair, η πανίσχυρη προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, «έκαψε» τον Τραμπ και τους πιο στενούς του συνεργάτες

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, εξέφρασε σε μια σειρά συνεντεύξεων για το Vanity Fair που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, κάποιες εκτιμήσεις για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το πρόγραμμα της δεύτερης θητείας του και μερικούς από τους στενότερους συμμάχους του, με το αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου κολακευτικό.

Σε περισσότερες από 10 συνεντεύξεις, η Γουάιλς μίλησε για τη συνεργασία της με τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος «έχει την προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέχει συνειδητά από το αλκοόλ, ενώ τον χαρακτήρισε ως εκδικητικό με τάση για αντίποινα, όπως αναφέρει το CNN.

Η Γουάιλς υπαινίχθηκε ότι ο Τραμπ επιδίωκε την αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα μέσω εκστρατείας βομβαρδισμών πλοίων, ταυτόχρονα περιέγραψε διάφορους αμφιλεγόμενους τομείς στους οποίους ο πρόεδρος αγνόησε τις συμβουλές της, συμπεριλαμβανομένων των απελάσεων και των χάριτων.

Η Γουάιλς φέρεται να έχει την εμπιστοσύνη του Τραμπ, εν μέρει χάρη στη λειτουργία της Δυτικής Πτέρυγας, η οποία δεν επιχειρεί να περιορίσει τις παρορμήσεις του προέδρου. Ο Τραμπ αναφέρεται συχνά στην κορυφαία σύμβουλό του ως την «πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο», με την ικανότητα να επηρεάζει τις παγκόσμιες υποθέσεις με ένα μόνο τηλεφώνημα.

The Gatekeepers, το βιβλίο του Κρις Γουάιπλι στο οποίο μίλησε η Γουάιλς

Διακριτική η Γουάιλς έκανε τα σχόλιά της προς τον Γουάιπλι, του οποίου το βιβλίο «The Gatekeepers» θεωρείται ένα σημαντικό έργο για το ρόλο της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.  Η Γουάιλς είπε ότι ο Τραμπ κυβερνά με την «άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, μηδέν, τίποτα».

«Οι αλκοολικοί με υψηλή λειτουργικότητα ή οι αλκοολικοί γενικά, έχουν υπερβολική προσωπικότητά όταν πίνουν», είπε. «Και έτσι είμαι λίγο ειδική στις μεγάλες προσωπικότητες». Το άρθρο σημειώνει ότι μεγάλωσε με έναν αλκοολικό πατέρα τον θρυλικό αθλητικό σχολιαστή Πατ Σάμεραλ. Η Γουάιλς παραδέχτηκε ότι «μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο» εκδίκησης στις διώξεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ.

«Θέλω να πω, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πιστεύουν ότι μοιάζει εκδικητικό», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αποτυχημένη δίωξη του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ. «Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν πρέπει να το πιστεύετε αυτό». «Δεν νομίζω ότι ξυπνάει το πρωί με σκέψεις εκδίκησης. Αλλά όταν παρουσιάζεται η ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί», πρόσθεσε.

Η απάντηση της Γουάιλς μετά την δημοσίευση

«Το άρθρο που δημοσιεύθηκε νωρίς το πρωί είναι ένα δόλιο άρθρο που στοχεύει εμένα και τον καλύτερο πρόεδρο, το (καλύτερο) προσωπικό του Λευκού Οίκου και το (καλύτερο) υπουργικό Συμβούλιο στην ιστορία», έγραψε η Γουάιλς στο X.

«Σημαντικά στοιχεία του πλαισίου αγνοήθηκαν και πολλά από αυτά που είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον πρόεδρο δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο. Υποθέτω, αφού το διάβασα, ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά χαοτική και αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο και την ομάδα μας».

Η Γουάιλς, στις συνεντεύξεις της με τον Γουάιπλ, περιέγραψε αρκετές φορές περιπτώσεις όπου οι συμβουλές της αγνοήθηκαν.

Όταν «έκαψε» τους Βανς, Μασκ και Μπόντι

Η Γουάιλς έδωσε αρνητικές εκτιμήσεις για αρκετούς από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου στις συνεντεύξεις. Για τον αντιπρόεδρο Βανς, είπε ότι «είναι συνωμοσιολόγος εδώ και μια δεκαετία» και υπονόησε ότι η μεταμόρφωσή του από κριτικό του Trump σε πιστό σύμμαχο ήταν «κάπως πολιτική».

Σχετικά με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και πρώην σύμμαχο του Τραμπ, Έλον Μασκ, είπε ότι είναι «δηλωμένος χρήστης κεταμίνης» και «ένα παράξενο, περίεργο άτομο, όπως νομίζω ότι είναι οι ιδιοφυΐες». Ωστόσο, η απόφασή του να διαλύσει την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης την άφησε «έκπληκτη».

Μιλώντας για τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι, η Γουάιλς είπε ότι «έχασε εντελώς το νόημα» στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα αρχεία Έπσταϊν. «Νομίζω ότι δεν κατάλαβε καθόλου ότι αυτή ήταν η ομάδα που ενδιαφερόταν για το θέμα», είπε η Γουάιλς για την Μπόντι, η οποία έδωσε φακέλους με υλικό σχετικά με την υπόθεση σε μια ομάδα συντηρητικών influencers.

«Πρώτα, τους έδωσε φακέλους γεμάτους με τίποτα. Και μετά είπε ότι η λίστα των μαρτύρων, ή η λίστα των πελατών, ήταν στο γραφείο της. Δεν υπάρχει λίστα πελατών, και σίγουρα δεν ήταν στο γραφείο της».

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν περίμεναν τέτοια ειλικρίνεια

Η Γουάιλς εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις σχετικά με την πολιτική. Όσον αφορά τις απελάσεις, είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «εξετάσει πιο προσεκτικά» την κατάσταση για να αποφύγει λάθη. Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, είπε ότι ο πρόεδρος «θέλει να συνεχίσει να ανατινάζει πλοία μέχρι ο Μαδούρο να παραδοθεί», προσθέτοντας: «και άνθρωποι πολύ πιο έξυπνοι από μένα σε αυτό το θέμα λένε ότι θα το κάνει».

Η Γουάιλς είπε ότι προέτρεψε τον Τραμπ να μην χορηγήσει χάρη στους πιο βίαιους ταραξίες της 6ης Ιανουαρίου 2021, συμβουλή την οποία τελικά αγνόησε, και είπε ότι τον πίεσε χωρίς επιτυχία να αναβάλει την ανακοίνωση σημαντικών δασμών εν μέσω αυτού που περιέγραψε ως «τεράστια διαφωνία» μεταξύ των συμβούλων του.

Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων την Τρίτη το πρωί, οι βοηθοί του Λευκού Οίκου, οι σύμβουλοι και οι σύμμαχοι του Τραμπ ήταν συγκλονισμένοι από ορισμένες από τις βάναυσες ειλικρινείς εκτιμήσεις. «Είναι σε κάθε ομαδική συζήτηση», είπε ένας σύμμαχος του Τραμπ, προσθέτοντας: «Όλοι είναι σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι». «Άουτς», σχολίασε ένας ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τη συνέντευξη.

Η συνέντευξη προκάλεσε έντονες εικασίες στους κύκλους του Τραμπ, με ένα κεντρικό ερώτημα: Γιατί η Γουάιλς να κάνει κάτι τέτοιο; Κάποιοι θεωρούν πως χρησιμοποιήθηκαν πτυχές οι οποίες θα έπρεπε να είναι off the record, χωρίς όμως η Γουάιλς να απευθύνει τέτοια κατηγορία. Η προσωπάρχης περιγράφεται ως ένα απόλυτα υπολογιστικό άτομο, εξαιρετικό στη στρατηγική. Τώρα ψάχνουν τον λόγο των δηλώσεων.

