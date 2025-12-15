Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για «μακρές και πολύ καλές συζητήσεις» με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ήταν μακρά συζήτηση και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε «πολύωρη συνομιλία» με τον Ζελένσκι, καθώς και επαφές με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, όπως και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Σημείωσε επίσης ότι είχαν προηγηθεί «πολυάριθμες συνομιλίες» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν «τεράστια στήριξη» στην προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος.

«Πολυεθνική δύναμη» στην Ουκρανία θέλει η ΕΕ

Στο ευρω-ουκρανικό «μέτωπο», οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών κρατών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν νωρίτερα σήμερα να ηγηθούν μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία και να υποστηρίξουν τον ουκρανικό στρατό που θα περιοριστεί σε 800.000 βάσει του υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Αυτή η «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών και θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

«Οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας»

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που υπογράφουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της ΕΕ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου».

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων -που «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης»- κι έναν μηχανισμό εποπτείας της εκεχειρίας, εφόσον φυσικά επιτευχθεί.

Υπογραμμίζεται πως «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».

Επισημαίνεται εξάλλου πως εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».