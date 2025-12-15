Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν όλες τις περιοχές του Κουπιάσκ, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις αποτρέπονται, ανέφερε τη Δευτέρα ο Λεονίντ Σαρόφ, επικεφαλής του κέντρου Τύπου της ομάδας Ζαπάντ.

«Μονάδες της Δυτικής Δύναμης διατηρούν αξιόπιστο έλεγχο σε όλες τις περιοχές της απελευθερωμένης πόλης Κουπιάσκ. Οι προσπάθειες των μονάδων επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να διεισδύσουν από τα νοτιοδυτικά μέσω του νεκροταφείου της πόλης στα περίχωρα της περιοχής Γιουμπιλέινι αποτρέπονται», δήλωσε ο Σαρόφ στο πρακτορείο Interfax.

«Ο εχθρός υφίσταται σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό κατά τη διάρκεια των καθημερινών επιθέσεων», πρόσθεσε.

«Θρίλερ» με το Κουπιάνσκ

«Το βράδυ της 15ης Δεκεμβρίου, τρεις μικρές ομάδες προσωπικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελούμενες από δύο έως έξι στρατιώτες, αποκλείστηκαν στα περίχωρα της περιοχής Γιουμπιλέινι. Αυτές οι ομάδες εξοντώνονται», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας Zapad.

Στις 20 Νοεμβρίου, ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αναλάβει τον έλεγχο του Κουπιάσκ (περιφέρεια Χάρκοβο) και συνέχιζαν να καταστρέφουν μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που είχαν περικυκλωθεί στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκολ.

Πριν από 3 ημέρες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίστηκε πως βρίσκονταν στο Κουπιάνσκ, όπου φέρεται να παρασημοφόρησε Ουκρανούς στρατιώτες. Οι Ρώσοι διατείνονται πως το βίντεο και οι φωτογραφίες, είτε είναι πλαστές, είτε προχρονολογημένες. Υποστηρίζουν πως η ταμπέλα, αυτοκίνητα και τα δίχτυα αντί-drone είναι σε διαφορετική κατάσταση.

Ο Ζελένσκι παραπλανά τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την πραγματική κατάσταση στο μέτωπο, προκειμένου να επιβάλει ευνοϊκές αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο TASS.

Αξιωματούχος στο TASS διαψεύδει τους Ουκρανούς για το Κουπιάνσκ

Το Κίεβο διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση στη γραμμή των μαχών, σε μια προσπάθεια να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσαρμόσουν το ειρηνευτικό τους σχέδιο, σύμφωνα με πηγή της ρωσικής μικτής ομάδας δυνάμεων στο TASS.

<br />

«Σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του Λευκού Οίκου με σκοπό να επιτύχει ευνοϊκές τροποποιήσεις στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το καθεστώς του Κιέβου παραπλανά τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την πραγματική κατάσταση στη γραμμή των μαχών», ανέφερε η πηγή.

Τα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδίδουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο ουκρανικός στρατός έχει αναλάβει τον έλεγχο των οικισμών Κοντρασόφκα, Ράντκοβκα και Μόσκοβκα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά του Κουπιάσκ, καθώς και της περιοχής Γιουμπιλέινι στην ίδια πόλη. «Αυτές οι αναφορές είναι εντελώς ψευδείς», τόνισε η πηγή.

Οι ρωσικές πηγές δεν διέψευσαν τις αντεπιθέσεις των Ουκρανών.