Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία – Οι ΗΠΑ λένε ότι το 90% έχει επιλυθεί – Άλυτο το εδαφικό

Η γαλλική προεδρεία ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει στο Βερολίνο, όπου θα λάβει μέρος στη συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Στην ίδια συνάντηση αναμένεται να παραστούν ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φτάνουν στο Βερολίνο όπου θα συναντηθούν σε μια μίνι-σύνοδο κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφότου ολοκληρώθηκαν οι επαφές της ουκρανικής με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες πληροφορίες από το Βερολίνο, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας δεν κατέληξαν σε λύση για το εδαφικό.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, φέρονται ότι πίεσαν το Κίεβο να αποδεχθεί να παραδώσει όλη την περιοχή του Ντονέτσκ στη Ρωσία. Κατέστησαν σαφές ότι μόνον έτσι η Μόσχα θα δεχθεί ειρήνη. Ωστόσο, αυτή είναι «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο, με την οποία συμφωνούν και οι πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky pushed on with high-stakes talks in Berlin on Monday with US President Donald Trump’s envoys aimed at ending the war with Russia, before he was set to join a summit of European leaders ➡ https://t.co/U8SHGlOcAE pic.twitter.com/3AAqoKkNyF — AFP News Agency (@AFP) December 15, 2025

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται αξιωματούχο που έχει γνώση των συζητήσεων, το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις. Οι συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών διήρκεσαν πέντε ώρες, σύμφωνα το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Γουίτκοφ: Έχουμε συμφωνία για το 90%

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, οι Αμερικανοί εντεταλμένοι υποστήριξαν ότι έχει επιλυθεί το 90% των ζητημάτων σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ υποστήριξαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ανοιχτή στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Επίσης, ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στην αποψινή μίνι σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών, τηλεφωνικά.

Όσον αφορά το αίτημα της Ουκρανίας για εγγυήσεις ασφαλείας, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είπαν ότι «οποιοδήποτε πακέτο» συμφωνίας θα εμπεριέχει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ανέφεραν, το κύριο ζήτημα στο οποίο δημιουργείται εμπλοκή είναι το εδαφικό και τα όρια κυριαρχίας της Ουκρανίας.

«Παραγωγικές συνομιλίες»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές. Είπε επίσης ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Νωρίτερα, μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία θέλει να βεβαιωθεί ότι τα συμφέροντά της γίνονται σεβαστά και λέει ότι αισθάνεται «ότι οι εταίροι μας ακούν την Ουκρανία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν».

Ωστόσο, επανέλαβε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι εφαρμόσιμες για να λειτουργήσει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και ότι η Ουκρανία χρειάζεται σαφή κατανόηση του τι είναι αυτές πριν μπορέσει να λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις για τα μέτωπα και τα εδάφη. «Τα εδαφικά ζητήματα είναι επώδυνα για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «πραγματική ευκαιρία» για την ειρήνη.

«Δέσμευση για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η γαλλική προεδρία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Βερολίνο «θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να παραμείνει δεσμευμένη για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο ήδη από την Κυριακή. Συμμετείχε στις συζητήσεις για πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ. Ενώ σήμερα, Δευτέρα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Στην αποψινή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ δεν είναι σαφές αν θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή.

Η συνάντηση με τους Ευρωπαίους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Γερμανία, Στέφαν Κορνέλιους, είπε ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «έχουν προσκληθεί».

Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας».

Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί. Ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».