Σε εξέλιξη βρίσκονται «σημαντικές» συνομιλίες στο Βερολίνο, όπως περιγράφουν μια σειρά από διεθνή ΜΜΕ, ενώ οι Financial Times σημειώνουν ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει πίσω σχετικά με το αίτημα ένταξής της στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα της δοθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρο το Ντονμπάς, δηλαδή τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, αν και δεν τις ελέγχει ολοκληρωτικά

«Μιλάμε για διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών — συγκεκριμένα, εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 (σ.σ. του ΝΑΤΟ), καθώς και εγγυήσεις ασφάλειας για εμάς από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους σε μια ομαδική συνομιλία στο WhatsUp.

Το Politico υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ και περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν έχει λάβει απάντηση από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις του σχεδίου.

Κυριακή και Δευτέρα οι συνομιλίες

Τα σχόλια του Ουκρανού προέδρου έρχονται την ώρα που αξιωματούχοι της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας συζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εν όψει της συνάντησης της Δευτέρας στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των χωρών αυτών.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν στη Γερμανία και αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του από το Βερολίνο, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις προετοιμασίες της αντιπροσωπείας της χώρας του και έγραψε:

«Προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά. Υπάρχουν πολλές σημαντικές λεπτομέρειες και εργαζόμαστε ενδελεχώς σε κάθε σημείο κάθε σχεδίου. Το βασικό είναι ότι όλα τα μέτρα που συμφωνούμε με τους εταίρους μας πρέπει να λειτουργούν στην πράξη, ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Μόνο αξιόπιστες εγγυήσεις μπορούν να φέρουν την ειρήνη. Βασιζόμαστε στους εταίρους μας να συνεχίσουν να εργάζονται εποικοδομητικά».

Η ανάρτηση στο Χ:

We are preparing for a meeting with the American side. There are many important details, and we are working thoroughly on every point of every draft. The key thing is that all the steps we agree on with partners must work in practice to deliver guaranteed security. Only reliable… pic.twitter.com/yQrn6YupGE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025

Το «αγκάθι» των εδαφικών παραχωρήσεων

Οι Moscow Times, σχολιάζοντας τις τελευταίες δηλώσεις του Ζελένσκι, σημειώνουν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα ζητήσει από την αμερικάνικη πλευρά να δεχτεί ότι οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν» στο σημείο που είναι τώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία διεκδικεί ολόκληρο το Ντονμπάς, δηλαδή τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, αν και δεν τις ελέγχει ολοκληρωτικά.

Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να υποχωρήσει σε αυτό το ζήτημα.

«Η πιο δίκαιη επιλογή είναι να ‘μείνουμε εκεί που είμαστε’. Αυτό ισχύει επειδή πρόκειται για κατάπαυση του πυρός… Γνωρίζω ότι η Ρωσία δεν το βλέπει θετικά και θα ήθελα οι Αμερικανοί να μας υποστηρίξουν σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την άφιξή του στο Βερολίνο.

To Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), στην τελευταία του ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο έδαφος, σημειώνει ότι: «Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται εντός και κοντά στο Κουπιάνσκ».

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε στο Κουπιάνσκ στις 12 Δεκεμβρίου έτσι ώστε να στείλει το μήνυμα ότι η Ουκρανία πέρασε στην αντεπίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή.

Δείτε τη σχετικό βίντεο:

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here. The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Το ISW επιβεβαιώνει τις προωθήσεις των ουκρανικών δυνάμεων, με τις μάχες, πάντως, να συνεχίζονται.

Δείτε χάρτη:

Σε άλλο χάρτη που δημοσιεύουν ISW και CT (Critical Threats) αποτυπώνεται πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα: