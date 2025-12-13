Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έστειλαν στον πρόεδρο Τραμπ απάντηση στο προηγούμενο ειρηνευτικό σχέδιο της ομάδας του, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές, ιδίως όσον αφορά το ουκρανικό έδαφος που η Μόσχα επιθυμεί να καταλάβει και το Κίεβο αρνείται να παραχωρήσει μονομερώς. Οι ΗΠΑ φέρονται να μην κάνουν πίσω, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο ειρήνης που παρουσίασαν.

«Η συζήτηση σχετικά με αυτές τις διαφορετικές θέσεις συνεχίζεται», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει να υπάρχει σαφής κατανόηση της κατάστασης των συνομιλιών μέχρι τα Χριστούγεννα.

Οι ΗΠΑ δεν δείχνουν πρόθυμες για συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες ή την Ουκρανία

Ο Μερτς δήλωσε ότι ελπίζει να κανονίσει μια συνάντηση με τον Τραμπ ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν τις διάφορες προτάσεις.

«Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις αξίζουν το χρόνο των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, τότε θα στείλουμε έναν εκπρόσωπο»

Η Ευρώπη θέλει να επιτύχει κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις σφαγές στην Ουκρανία, να την εξασφαλίσει με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας και να το κάνει «διατηρώντας τα συμφέροντα ασφάλειας της Ευρώπης», συμπεριλαμβανομένης της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, δήλωσε ο Merz.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ευρωπαίοι τον είχαν προσκαλέσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για συνομιλίες, αλλά ότι δεν είχε αποφασίσει ακόμη αν θα πάει.

«Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις αξίζουν το χρόνο των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, τότε θα στείλουμε έναν εκπρόσωπο», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

«Είναι ακόμα αβέβαιο αν πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη και ότι μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά. Ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου».

Ο Τραμπ ζήτησε από τους ευρωπαίους ηγέτες να πιέσουν τον Ζελένσκι

Σε μια τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη, την οποία και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ως τεταμένη, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας ότι θα πρέπει να πιέσουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του ειρηνευτικού σχεδίου που έχουν υποβάλει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία θα αποδεχτεί εκτεταμένες εδαφικές απώλειες και θα περιορίσει το μέγεθος του στρατού της.

Ο Τραμπ επανέλαβε τη δημόσια κριτική του ότι ο Ζελένσκι δεν είχε διαβάσει το προηγούμενο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και ο αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι ήταν διατεθειμένος να αναθεωρήσει τους όρους που πρότεινε η Ουάσιγκτον.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η τρέχουσα έκδοση της συμφωνίας περιορίζει το μέγεθος του ουκρανικού στρατού σε 800.000 στρατιώτες, περίπου το τρέχον μέγεθός του.

Το τρέχον κείμενο έχει αφαιρέσει τη διατύπωση από το αρχικό κείμενο των ΗΠΑ που αναφερόταν στην απόρριψη της ναζιστικής ιδεολογίας, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως αντήχηση της ρωσικής προπαγάνδας που στοχεύει την Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα που συμμετείχαν στις συζητήσεις και επικαλείται ως πηγές η Wall Street Journal.

Η πρόταση «απαιτεί» την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Σύμφωνα με δύο από τα άτομα, η πρόταση των ΗΠΑ απαιτούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 2027, ένα ζήτημα για το οποίο μπορούν να αποφασίσουν μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι θα περάσουν χρόνια μέχρι η Ουκρανία να είναι έτοιμη να ενταχθεί.

Η Ουκρανία, στην αντιπρότασή της, πίεσε για μεγαλύτερο έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, τον οποίο κατέλαβε η Ρωσία στις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει ο σταθμός να λειτουργεί από κοινού από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, σύμφωνα με τους δύο διπλωμάτες. Το Κίεβο θέλει να έχει κοινό έλεγχο με τις ΗΠΑ, αποκλείοντας ή τουλάχιστον ελαχιστοποιώντας τον ρόλο της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους εταίρους του στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για ένα πλαίσιο ειρήνης, εγγυήσεις ασφάλειας και σχέδια ανασυγκρότησης για την ρημαγμένη από τον πόλεμο Ουκρανία.

Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ και συνολικά από το Ντονμπάς

Το έδαφος και οι εγγυήσεις ασφάλειας παραμένουν τα κύρια σημεία διαφωνίας για την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι δεν έχει κανένα νομικό ή ηθικό δικαίωμα να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία.

Η Μόσχα έχει απαιτήσει την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως με τη βία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι τρέχουσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εδάφη επικεντρώνονται σε αυτό που η Ουάσιγκτον αποκαλεί «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και η Ρωσία «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» στο τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχεται από την Ουκρανία.

Είπε ότι η Ουκρανία φοβάται πιθανή ρωσική διείσδυση στην περιοχή, εάν η Μόσχα δεν αναγκαστεί να αποσυρθεί από τη ζώνη σε περίπτωση αποχώρησης της Ουκρανίας. Είπε ότι η Ουκρανία θέλει να παγώσει τις τρέχουσες θέσεις, αντί να αποσυρθεί, και ότι «δίκαιο είναι να παραμείνουμε εκεί όπου βρισκόμαστε, δηλαδή στη γραμμή επαφής».

Η Ουκρανία συζητά για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Ορισμένοι διπλωμάτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες αναφέρουν ότι η Ουκρανία ενδέχεται να είναι ανοιχτή στο να συζητήσει με την Ουάσινγκτον την ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στο Ντονμπάς, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το Κίεβο πιθανότατα θα πιέσει για να διατηρήσει υπό ουκρανική κυριαρχία οποιαδήποτε περιοχή από την οποία θα αποχωρήσει ο ουκρανικός στρατός ή τουλάχιστον να δοθεί στο Κίεβο σημαντικός ρόλος στη διαχείριση της περιοχής.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί επίσης ισχυρότερες διαβεβαιώσεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα μπορούν να εισέλθουν στη ζώνη, ανέφερε ένας από τους διπλωμάτες. Το ουκρανικό έδαφος στο Ντονέτσκ περιλαμβάνει το Κραματόρσκ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Ντονμπάς.

Η ασάφεια γύρω από τον ρόλο των ΗΠΑ αποδυναμώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι και η ομάδα του πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με ανώτερους στρατηγούς και αξιωματούχους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Στιβ Γουίτκοφ, κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Υπάρχουν ανησυχίες από την πλευρά της Ευρώπης ότι, χωρίς σαφήνεια σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας από μια μελλοντική ρωσική επίθεση, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν θα είναι σε θέση να καθορίσουν τις δεσμεύσεις τους και θα είναι πιο δύσκολο για τον Ζελένσκι να εξασφαλίσει υποστήριξη για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία να είναι προσεκτική όσον αφορά τις παραχωρήσεις σε θέματα εδαφικής επικράτειας, έως ότου υπάρξει σαφήνεια σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «απαραίτητο αυτό το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφάλειας να παρέχει συγκεκριμένες απαντήσεις σε ό,τι απασχολεί περισσότερο τους Ουκρανούς: ποιες ενέργειες θα αναλάβουν οι εταίροι εάν η Ρωσία αποφασίσει να ξεκινήσει εκ νέου την επιθετικότητά της». Είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα υπάρξει «σαφής κατανόηση» σχετικά με αυτό στο εγγύς μέλλον.

Η παραχώρηση εδαφών αφορά τον λαό της Ουκρανίας

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επίσης συμμετείχε την Πέμπτη σε τηλεδιάσκεψη με περίπου 30 άλλους ηγέτες από την ομάδα των προθύμων που υποστηρίζουν το Κίεβο, έχει από καιρό δηλώσει ότι ως πρόεδρος δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς για την τύχη των ουκρανικών εδαφών.

«Πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί από τον λαό της Ουκρανίας, με τη μορφή εκλογών ή δημοψηφίσματος», είπε. Προς το παρόν, είπε, η κατάσταση εξαρτάται από τις ένοπλες δυνάμεις: «Τι μπορεί να αποτρέψει ο ουκρανικός στρατός, πώς μπορεί να αντισταθεί, πού μπορεί να καταστρέψει τον κατακτητή».

Στις αρχές του φθινοπώρου, το 54% των Ουκρανών αντιτάχθηκε στην παραχώρηση εδαφών, ακόμη και αν αυτό σήμαινε τη συνέχιση του πολέμου και έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της χώρας, σε σύγκριση με το 38% που ήταν ανοιχτό σε ορισμένες εδαφικές παραχωρήσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

Οι πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ρωσία

Την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ έκαναν το πρώτο βήμα προς ένα πιθανό δάνειο ύψους περίπου 105 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με βάση τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία παγωμένα επ’ αόριστον, αντί να ανανεώνουν τις κυρώσεις κάθε έξι μήνες.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να λάβουν τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση του δανείου αποζημίωσης, το οποίο θα καλύψει τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού και των στρατιωτικών δαπανών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Λίγο μετά τις 03:00 ώρα Ελλάδος, ότι ο αμερικανός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους.

Ο Γουίτκοφ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα θα συναντηθεί επίσης με «ομολόγους του» (σ.σ. Δεν διευκρινίζεται, πιθανώς συμβούλους ασφαλείας του προέδρου Μακρόν, του πρωθυπουργού Στάρμερ και του καγκελάριου Μερτς) από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα.