newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Λάρι Φινκ και Τζάρεντ Κούσνερ κυρίαρχοι στο παιχνίδι της ανοικοδόμησης
Διεθνής Οικονομία 13 Δεκεμβρίου 2025 | 00:45

Ουκρανία: Λάρι Φινκ και Τζάρεντ Κούσνερ κυρίαρχοι στο παιχνίδι της ανοικοδόμησης

Κομβικός ο ρόλος του αφεντικού της BlackRock και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ στη συμφωνία με Ζελένσκι για την Ουκρανία

Αλέξανδρος Καψύλης
ΚείμενοΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Spotlight

Αλλού βρίσκει ανταπόκριση στο δράμα που περνά η χώρα του, αλλού προμηθεύεται τρόφιμα, φάρμακα και βεβαίως όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο, κι αλλού πάει και δίνει τα δικαιώματα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους τα βασικά σημεία του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας του μετά την αβέβαιη, ακόμα, ειρήνευση.

Οι διαπραγματεύσεις για την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκίνησαν την Τετάρτη

«Συζητήσαμε βασικά στοιχεία για την ανάκαμψη, διάφορους μηχανισμούς και προοπτικές ανοικοδόμησης. Υπάρχουν πολλές ιδέες που, με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον διευθύνοντα σύμβουλο του κραταιού επενδυτικού ομίλου BlackRock, Λάρι Φινκ.

Κυρίαρχοι του παιχνιδιού

«Οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε μια οικονομική και χρηματοοικονομική συμφωνία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Η συμφωνία αυτή θα συμπληρώσει την ειρηνευτική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο Ζελένσκι με τη Μόσχα και κατέληξε στη σύνταξη ενός εγγράφου που περιγράφει λεπτομερώς τις αμερικανικές δεσμεύσεις ασφαλείας προς το Κίεβο», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos» στη Νέα Υόρκη, Μπαστιάν Μπουσό.

Οι διαπραγματεύσεις για την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκίνησαν την Τετάρτη, αλλά το μεγάλο αφεντικό της BlackRock, «ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο» όπως σημειώνει ο Γάλλος ανταποκριτής, είχε αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση ήδη από το 2022. Από τη χρονιά δηλαδή που εκδηλώθηκε η δεύτερη ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη μετά την κατάληψη της Κριμαίας το 2014.

Συμφωνία-πακέτο«Η συνέχιση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά την καταστροφή που προκλήθηκε από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και τις μάχες στην πρώτη γραμμή έχει αναδειχθεί μαζί με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό, σε σημαντικό στοιχείο των ειρηνευτικών συνομιλιών», μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Αλλά και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται μια συμφωνία-πακέτο που θα προβλέπει τους όρους της ειρήνευσης και επίσης τα στάδια ανοικοδόμησης της χώρας. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. «Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την αμερικανική πλευρά», ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι «μια σημαντική κοινή αρχή είναι ότι για να έχει η ανοικοδόμηση μια υψηλή ποιότητα και επίσης για να είναι απτή η οικονομική ανάπτυξη μετά από αυτόν τον πόλεμο, στον πυρήνα της όποιας συμφωνίας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της πραγματικής ασφάλειας στη χώρα… Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα άλλα είναι επίσης εκεί».

Ο Λάρι Φινκ

Ο Ζελένσκι, τον οποίο πλαισίωναν στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο ως επικεφαλής κλιμακίου υπουργών και επίσης στρατιωτικοί αξιωματικοί, δήλωσε ότι «οι εργασίες προχωρούν στο θεμελιώδες έγγραφο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου». Με βάση το έγγραφο αυτό καταρτίστηκαν δύο ακόμη σχετικά έγγραφα, ένα που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας και ένα τα οικονομικά ζητήματα.

Ένα βασικό σημείο στα σχέδια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ήταν η δημιουργία ενός επενδυτικού Ταμείου για τομείς όπως τις σπάνιες γαίες. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο φαίνεται ότι διαδραματίζουν κομβικό ρόλο από την αμερικανική πλευρά ο Λάρι Φινκ και η BlackRock και από την ουκρανική η πρωθυπουργός Σβιριντένκο.

Ο ηλικίας 72 ετών Λάρι Φινκ, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο ορίστηκε μαζί με τον ελβετό δισεκατομμυριούχο Αντρέ Οφμάν συμπρόεδρος στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του Κλάους Σβαμπ, συγκαταλέγεται μεταξύ των εμπίστων μάνατζερ του προέδρου Τραμπ μετά την επανεκλογή του στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Φινκ πρωτοστάτησε στην απομάκρυνση των κινεζικών επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση και τον έλεγχο της νευραλγικής για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και κρίσιμης για τα αμερικανικά συμφέροντα διώρυγας του Παναμά.

Η BlackRock εξαγόρασε μεγάλο μέρος των λιμενικών δραστηριοτήτων του εδρεύοντος στο Χονγκ Κονγκ ομίλου CK Hutchison αντί 22,8 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρείας του Φινκ στα… 11,8 τρισ. δολάρια. Σημειώνεται ότι η BlackRock συμμετέχει με μεγάλα μετοχικά μερίδια σε επιχειρηματικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, όπως οι Apple, Microsoft, NVidia, ExxonMobil, Chevron, Visa, Pepsi, Coca Cola, P&G, Berkshire Hathaway, JPMorgan, Meta, και Tesla.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ

Σε κεντρική προσωπικότητα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει όμως αναδειχθεί και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Στο πλευρό του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Κούσνερ την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε στις διάρκειας πέντε ωρών συνομιλίες της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στη συνέχεια ο Κούσνερ συμμετείχε στις συζητήσεις με μια ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

«Ο Κούσνερ έπαιξε προηγουμένως σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και έχει συμμετάσχει ενεργά σε προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Γάζας», σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

World
Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount
Διεθνής Οικονομία 11.12.25

Warner Bros: Η πολιτική θα μπορούσε να καθορίσει τη μάχη Netflix εναντίον Paramount

Οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ περιπλέκουν την εικόνα για το ποιος μπορεί τελικά να κατέχει την Warner Bros

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο