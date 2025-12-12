newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 20:46

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Σύνταξη
A
A
Η Τουρκία ζήτησε σήμερα να τερματιστεί κατεπειγόντως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αφού ένα φορτηγό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας -τρία, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό- υπέστη ζημιές όταν δέχτηκε επίθεση στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ζητά επίσης να σταματήσουν οι επιθέσεις που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, τις ενεργειακές υποδομές και τα λιμάνια των δύο χωρών ώστε «να αποφευχθεί η κλιμάκωση» στην περιοχή.

«Επιμένουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αμέσως κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη μιας συμφωνίας που θα έχει ως στόχο να προληφθεί κάθε κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα, κυρίως με την εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και διακόπτοντας τις επιθέσεις σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του φορτηγού πλοίου M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, ανέφερε ότι δέχτηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, γύρω στις 16.00, τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στην πλώρη του.

Γεννήτριες από την Τουρκία φέρεται να μετέφερε το CENK

Το πλοίο «CENK RORO», που φέρει σημαία Παναμά, ανήκει σε τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία. Ειδικευόταν στη μεταφορά αυτοκινήτων και ειδικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με πολλές ρωσικές και ουκρανικές πηγές το φορτηγό πλοίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες.

Οι γεννήτριες είναι απολύτως απαραίτητες σε συνθήκες όπου οι διακοπές ρεύματος στο νότο, στο κέντρο και στα ανατολικά της χώρας υπερβαίνουν τις 10-12 ώρες την ημέρα. Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά στην Ουκρανία, οπότε οι ζωτικής σημασίας γεννήτριες θα ελάφρυναν λίγη από την πίεση προς τον άμαχο πληθυσμό.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία στοχεύουν ενεργειακές υποδομές του αντιπάλου, για να εργαλειοποιήσουν τον χειμώνα εναντίον του άμαχου πληθυσμού, αλλά και να πιέσουν τον αντίπαλο στρατό.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές στο πλοίο είναι ορατά εμπορευματοκιβώτια της εταιρείας AKSA ενός γνωστού κατασκευαστή γεννητριών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με ντίζελ, βενζίνη και φυσικό αέριο», γράφει η ουκρανική έκδοση. Το πλοίο που μετέφερε ηλεκτρικές γεννήτριες στην Οδησσό χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο και συγκεκριμένα Iskander.

Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τα «βρήκαν» Σλοτ και Σαλάχ: Επιστρέφει στο παιχνίδι με τη Μπράιτον ο Αιγύπτιος

Ρίχνουν τους τόνους Σλοτ και Σαλάχ στην ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μετά τη συνάντηση που είχαν. Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Αιγύπτιος για το ματς με την Μπράιτον (13/12, 17:00).

Σύνταξη
Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»
Μπάσκετ 12.12.25

Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Ο Αταμάν μίλησε στην Gazzetta dello Sport πριν από λίγες ημέρες, μέσω της οποίας αποποιήθηκε τον τίτλο του φαβορί για τον Παναθηναϊκό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ομπράντοβιτς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές
On Field 12.12.25

Ο Λανουά κρίνεται και από τους ξένους διαιτητές

Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Λανουά θα συζητηθεί τον Μάιο, άρα μέχρι τότε ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ κρίνεται από την εικόνα της διαιτησίας και από την απόδοση των αλλοδαπών ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη
Ελλάδα 12.12.25

Παυλόπουλος: Η Δικαστική Εξουσία απομακρύνεται επικίνδυνα από τις ρίζες της χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την εν γένει Νομική Επιστήμη ανέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύνταξη
Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Η δήλωσή του 12.12.25

Ο Καρίμ Χαν καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν ένας Οργανισμός στοχοποιεί μια υπάλληλο (Τυχεροπούλου) και πετάει τη μπάλα στην εξέδρα

Απίστευτη η σπουδή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατηγορηθεί για όλα τα κακά του Οργανισμού η υπάλληλος Παρασκευή Τυχεροπούλου την ώρα που όλη χώρα διαβάζει και ακούει απίστευτους διαλόγους των διοικούντων που της επιρρίπτουν τις ευθύνες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής (14/12) η άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα
Μπάσκετ 12.12.25

Έγινε γνωστή η ημερομηνία άφιξης του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στη Euroleague, αναμένεται αν αφιχθεί στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού το πρωί της προσεχούς Κυριακής (14/12)

Σύνταξη
What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President
English edition 12.12.25

What the Eurogroup Is and Piera­kakis’ Role as New President

The Eurogroup, a key forum for the 20 eurozone finance ministers, coordinates economic policy and ensures the stability of the euro. Newly elected president Kyriakos Piera­kakis will set priorities, mediate discussions, and represent the eurozone internationally

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ντε Λαουρέντις στον Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι αυτό του 2023»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

«Καρφιά» Ντε Λαουρέντις σε Σπαλέτι: «To πραγματικό Σκουντέτο ήταν το περσινό, όχι του 2023»

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έριξε τα... καρφάκια του προς τον πρώην προπονητή της ομάδας Λουτσιάνο Σπαλέτι σε σχέση με την αξία του πρωταθλήματος που κατέκτησε.

Σύνταξη
Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ
Οικονομία 12.12.25

Λίστα Forbes: Οι 100 «σιδηρές κυρίες» του 2025 – Η οικονομική τους δύναμη ξεπερνά το ΑΕΠ της ΕΕ

Οι 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου στη λίστα του Forbes, έχουν αθροιστικά οικονομική ισχύ που αποτιμάται σε 37 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
