Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»
Η Τουρκία ζήτησε σήμερα να τερματιστεί κατεπειγόντως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αφού ένα φορτηγό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας -τρία, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό- υπέστη ζημιές όταν δέχτηκε επίθεση στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας.
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ζητά επίσης να σταματήσουν οι επιθέσεις που απειλούν τη ναυσιπλοΐα, τις ενεργειακές υποδομές και τα λιμάνια των δύο χωρών ώστε «να αποφευχθεί η κλιμάκωση» στην περιοχή.
🚨 🇹🇷TURKISH VESSEL STRUCK IN ODESA PORT
A 🇷🇺Russian missile hit the Turkish-made, Panama-flagged CENK-T cargo/passenger ship in Odesa, reportedly carrying generators.
The vessel belongs to Cenk RoRo and was en route from Karasu, Turkey to Sulina, Romania. Damage… pic.twitter.com/Mcz3TdAy44
— Info Room (@InfoR00M) December 12, 2025
«Επιμένουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αμέσως κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη μιας συμφωνίας που θα έχει ως στόχο να προληφθεί κάθε κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα, κυρίως με την εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και διακόπτοντας τις επιθέσεις σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η Cenk Denizcilik, η διαχειρίστρια εταιρεία του φορτηγού πλοίου M/V CENK T, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, ανέφερε ότι δέχτηκε αεροπορική επίθεση λίγο πριν δέσει στο λιμάνι, γύρω στις 16.00, τοπική ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στην πλώρη του.
A Turkish ship with AKSA company’s electric generators was hit by a missile in Odessa
A ballistic missile hit the ship of the Turkish company Cenk RoRo carrying a cargo of generators in containers.
Who would have thought that Ukraine hitting random ships at sea would backfire? pic.twitter.com/4anlJMLB1Y
— Olga Bazova (@OlgaBazova) December 12, 2025
Γεννήτριες από την Τουρκία φέρεται να μετέφερε το CENK
Το πλοίο «CENK RORO», που φέρει σημαία Παναμά, ανήκει σε τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία. Ειδικευόταν στη μεταφορά αυτοκινήτων και ειδικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με πολλές ρωσικές και ουκρανικές πηγές το φορτηγό πλοίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες.
Οι γεννήτριες είναι απολύτως απαραίτητες σε συνθήκες όπου οι διακοπές ρεύματος στο νότο, στο κέντρο και στα ανατολικά της χώρας υπερβαίνουν τις 10-12 ώρες την ημέρα. Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά στην Ουκρανία, οπότε οι ζωτικής σημασίας γεννήτριες θα ελάφρυναν λίγη από την πίεση προς τον άμαχο πληθυσμό.
Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία στοχεύουν ενεργειακές υποδομές του αντιπάλου, για να εργαλειοποιήσουν τον χειμώνα εναντίον του άμαχου πληθυσμού, αλλά και να πιέσουν τον αντίπαλο στρατό.
⚡BREAKING: Russians strike Turkish vessel in Odesa port
According to preliminary information, the vessel was carrying generators.
It belongs to the Turkish company Cenk RoRo, Ukrainian media report. pic.twitter.com/6PcEWYHKyt
— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025
Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές στο πλοίο είναι ορατά εμπορευματοκιβώτια της εταιρείας AKSA ενός γνωστού κατασκευαστή γεννητριών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με ντίζελ, βενζίνη και φυσικό αέριο», γράφει η ουκρανική έκδοση. Το πλοίο που μετέφερε ηλεκτρικές γεννήτριες στην Οδησσό χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο και συγκεκριμένα Iskander.
‼🚨 BREAKING – Russian strike targets Turkish cargo ship in Odesa port
💥 The first direct Russian response to Turkey after Ankara allowed Ukraine to target Russian vessels in the Black Sea.
⚡ The Turkish cargo ship Cenk RoRo, loaded with electricity generators (AKSA), was… pic.twitter.com/mzSq9vJ0yh
— Mirel. Ben Yosefi (@RojavaKrd) December 12, 2025
