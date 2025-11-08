Ουκρανία: Επίθεση της Ρωσίας στο Ντνίπρο σε ενεργειακούς στόχους και υποδομές

Ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Καταστροφές σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Σαμαρίβσκι, στο Παβλοχράντ και στην περιοχή Σινελνίκιβσκι. Γενικευμένες οι επιθέσεις σε υποδομές, με εργοστάσιο ενέργειας και τον σιδηροδρομικό σταθμό να αποτελούν στόχους.

Ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης σε ένα πολυώροφο κτίριο, τραυματίστηκαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Αυτό αναφέρθηκε από τον αναπληρωτή επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ντνίπροπετροφσκ, Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο, όπως μεταδίδει το ουκρανικό UNN. Η επίθεση επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες, από φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο.

«Άλλη μια εχθρική επίθεση στην περιοχή. Στο Ντνίπρο, ένα πολυώροφο κτίριο υπέστη ζημιές λόγω χτυπήματος από UAV», έγραψε ο Χαϊβανένκο στο κανάλι του στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, καταστράφηκαν πολλά διαμερίσματα. Ξέσπασε πυρκαγιά.

«Στην περιοχή Σαμαρίβσκι, μια ιδιωτική κατοικία πήρε φωτιά. Ήταν επίσης έντονη η κατάσταση στο Παβλοχράντ. Ένα κατάστημα υπέστη ζημιές. Στην περιοχή Σινελνίκιβσκι, υπέστη ζημιές η υποδομή», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

🤬 Russians massively attacked Dnipro and its suburbs with kamikaze drones. One of the drones punched through a residential block, collapsing several floors. Eyewitnesses have shared photos of the aftermath. pic.twitter.com/6vIC0HsbYY — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) November 7, 2025

Επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία σε ενεργειακές υποδομές

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στοχοποιώντας ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook περί τις 02:00 (ώρα Ελλάδας).

«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», εξήγησε η κ. Χρίντσουκ. Χτυπήθηκε και ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης.

Horror in Dnipro last night.

Dozens of people run for cover as a russian Shahed hits the train station. This is life in Ukraine — under daily russian terror. pic.twitter.com/XO8D5KE8Sh — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 7, 2025

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές για να μειώσουν την κινητικότητα των αντίπαλων ενόπλων δυνάμεων αλλά και για να ασκήσουν πίεση στους πολίτες με τις διακοπές ρεύματος και θέρμανσης.

Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά διυλιστήρια για να μειώσει τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αγωγούς φυσικού αερίου με σκοπό να μειώσει τα έσοδα τα οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία για την χρηματοδότηση του πολέμου.