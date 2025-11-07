newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 23:14

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Spotlight

Μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της περιοχής Ντόνετσκ της Ουκρανίας πλησιάζει, καθώς η μάχη για την πόλη Ποκρόφσκ φτάνει σε ένα κρίσιμο στάδιο, με τις ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις να είναι τόσο μπλεγμένες που σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του ίδιου κτιρίου κατοικιών, όπως δήλωσαν στρατιώτες και αναλυτές στο Associated Press.

Όμως, μακριά από τα πεδία μάχης της ανατολικής Ουκρανίας, το Ποκρόφσκ είναι επίσης κρίσιμο για μια διπλωματική διαμάχη, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία προσπαθούν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν το πάνω χέρι στις μάχες και ότι η άλλη πλευρά είναι πιο αδύναμη.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της έχουν περικυκλώσει το Ποκρόφσκ και έχουν αποτρέψει μια ουκρανική επιχείρηση για την επαναλειτουργία των γραμμών εφοδιασμού προς την πόλη. Η Ουκρανία αρνείται ότι υπάρχει αποκλεισμός, περιγράφοντας τις μάχες ως συνεχιζόμενες, με τις δυνάμεις της να προκαλούν βαριές απώλειες στους Ρώσους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Ποκρόφσκ τον περασμένο μήνα, εκμεταλλευόμενες τα κενά στην ουκρανική άμυνα για να διαφύγουν από τις γραμμές, και φαίνεται ότι είναι έτοιμες να καταλάβουν ολόκληρη την πόλη τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, σύμφωνα με ειδικούς. Οι Ουκρανοί διοικητές στο έδαφος παραδέχονται ότι οι προοπτικές είναι δυσοίωνες.

Οι Ουκρανοί βασίζονται στα drones για να αποδεκατίζουν τους ρώσους στρατιώτες.

Ουκρανός διοικητής κάνει λόγο πως πάνω από το 70% του Ποκρόφσκ είναι υπό ρωσική κατοχή

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς γραμμές άμυνας, καμία που να μπορεί να εμποδίσει τους στρατιώτες να εισέλθουν στην πόλη», δήλωσε ο Σέρχιι Φιλιμόνοφ, διοικητής του ουκρανικού τάγματος Wolves of Da Vinci.

Σε συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, εκτίμησε ότι οι Ρώσοι ελέγχουν περισσότερο από το 70% του Ποκρόφσκ. Και ο Ζελένσκι παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

«Ο εχθρός ξεκίνησε τις επιθετικές επιχειρήσεις στις 5 (Νοεμβρίου) και συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις… Έχουν χάσει εξοπλισμό, αλλά ο πρωταρχικός στόχος του εχθρού είναι να καταλάβει το Ποκρόφσκ το συντομότερο δυνατό. Αυτός ο στόχος παραμένει», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Χάρτης του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου για την κατάσταση στο Ποκρόφσκ.

Οι Ρώσοι προχωρούν μέτρο προς μέτρο

Η πρόσφατη επιτυχία της Ρωσίας στο Ποκρόφσκ είναι το αποτέλεσμα περισσότερων από ενός έτους σκληρών μαχών, κατά τις οποίες οι δυνάμεις της προχώρησαν 39 χιλιόμετρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου με έδρα τις ΗΠΑ. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία αποκαλύπτουν τα συνολικά στοιχεία για τις απώλειές τους, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι χιλιάδες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Η επιχείρηση προχώρησε, μέτρο προς μέτρο, μέχρι τον περασμένο μήνα, όταν ρωσικές ομάδες επίθεσης υπερνίκησαν τις εξαντλημένες ουκρανικές άμυνες. Σε απάντηση, η Ουκρανία ανέπτυξε τις ελίτ μονάδες της, ξεκινώντας μια ειδική επιχείρηση την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει πιθανές προωθήσεις. Οι διοικητές προειδοποιούν ότι οι έντονες μάχες από δρόμο σε δρόμο φτάνουν σε κρίσιμο σημείο.

Το Ποκρόβσκ βρίσκεται κατά μήκος της ανατολικής γραμμής του μετώπου, μέρος αυτού που έχει ονομαστεί «ζώνη οχυρών» του Ντόνετσκ, μια σειρά από ισχυρά οχυρωμένες πόλεις που είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ και Ντρουζκίβκα.

Το Ποκρόφσκ, που πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό 60.000 κατοίκων, κάποτε χρησίμευε ως κρίσιμος κόμβος εφοδιασμού – μεταφορών για τις ουκρανικές δυνάμεις. Ωστόσο, η Ρωσία χρησιμοποίησε το πυροβολικό της για να αποκτήσει πλεονέκτημα σε βασικές διαδρομές, στερώντας από τις ουκρανικές δυνάμεις τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, να πραγματοποιούν εκκενώσεις και να μεταφέρουν προμήθειες.

Η Ρωσία έχει κλείσει βασικούς δρόμους ανεφοδιασμού του Ποκρόβσκ.

Βαρόμετρο το Ποκρόφσκ για τις διαπραγματεύσεις

Το Ποκρόφσκ δεν είναι πλέον μόνο ένα πεδίο μάχης για την κατάκτηση εδαφών, αλλά και ένα βασικό πεδίο που αποσκοπεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις των ΗΠΑ και να καθορίσει την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στο πρόθυρο της νίκης. Ως προϋπόθεση για την ειρήνη, απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, που αποτελείται από το Ντονέτσκ και το γειτονικό Λουγκάνσκ, ένα από τα βασικά πολεμικά του στόχους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αντιμετωπίζει κατά καιρούς πιέσεις από τις ΗΠΑ να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, έχει προσπαθήσει να δείξει στον Τραμπ ότι η Ρωσία δεν κερδίζει. Οπλισμένος με χάρτες της πρώτης γραμμής, ο Ζελένσκι έχει μαλακώσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες θέσεις του Τραμπ.

«Φανταστείτε πόσες ρωσικές δυνάμεις υπάρχουν. Αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να μπορούν να «πουλήσουν» στους Αμερικανούς», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, όταν περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες παραβίασαν τις άμυνες του Ποκρόφσκ.

«Καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζονται το Ποκρόφσκ. Το χρειάζονται μόνο για να πουν: κοίτα, τελικά, η ιδέα ότι η Ουκρανία εγκαταλείπει την ανατολή και δίνει ό,τι άλλο θέλουν είναι η μόνη δυνατή, αλλιώς υποτίθεται ότι θα καταλάβουν περισσότερα», είπε.

Η απώλεια του Ποκρόφσκ θα ήταν πολύ επιζήμια για την Ουκρανία

Παρά την αισιόδοξη εκτίμηση του Ζελένσκι, η απώλεια του Ποκρόφσκ θα ήταν πολύ επιζήμια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πίτερ Ντίκινσον, συντάκτης για την Ουκρανία στο think tank Atlantic Council στις ΗΠΑ. «Ο Τραμπ δεν συμπαθεί τους ηττημένους… του αρέσει να είναι με τους νικητές… Αυτό θα παρουσιαστεί από τους Ρώσους ως μια μεγάλη νίκη», είπε.

Ο Ντίκινσον είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών γύρω από το Ποκρόφσκ, όπως δρόμοι και σιδηρόδρομοι, έχουν καταστραφεί και η πόλη δεν έχει πλέον τη στρατηγική αξία που είχε για τους Ουκρανούς. «Πρόκειται κυρίως για μια προπαγανδιστική νίκη, μια συμβολική νίκη, μια ψυχολογική νίκη, ίσως, για τους Ρώσους. Πρέπει να το δείξουν αυτό ο Πούτιν έχει απελπιστικά ανάγκη να δείξει ότι κάνουν πρόοδο», είπε.

Εάν το Ποκρόφσκ πέσει, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τη Ρωσία να καταλάβει το υπόλοιπο του Ντονμπάς. Ωστόσο, αυτές οι προόδους, όπως και η μάχη για το Ποκρόφσκ, θα χρειαστούν χρόνο και θα έχουν τεράστιο κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Αυτό σημαίνει πολιτικά, φυσικά, ότι η Ρωσία θα διακηρύξει ότι πέτυχε μια μεγάλη νίκη… Και θα πει: κοιτάξτε, μπορούμε να καταλάβουμε όλο το Ντονμπάς, αλλά σε πόσο χρόνο και με ποιο κόστος; Δεν θα το πει», δήλωσε η Ορίσια Λούτσεβιτς , επικεφαλής του Φόρουμ για την Ουκρανία στο think tank Chatham House στο Λονδίνο.

Μια μονομαχία χειριστών drone

Σύμφωνα με ειδικούς, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται από το βορρά, τη δύση και την ανατολή του Ποκρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο σε ορισμένες περιοχές. Η Ουκρανία έστειλε περισσότερες δυνάμεις και η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της ξεκίνησε μια αντεπίθεση νωρίτερα αυτό το μήνα, σε μια προσπάθεια να κρατήσει την πόλη όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Όλες οι μονάδες που μπορούν να πολεμήσουν βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή, το πεζικό, οι ειδικές δυνάμεις και όλοι οι άλλοι», δήλωσε ο Βαντίμ Κρικούν, διοικητής της ταξιαρχίας Λιούμπαρτ. «Όλοι κάνουν το καθήκον τους».

Ο Χους, ένας Ουκρανός χειριστής drone στην 68η ταξιαρχία, που αναγνωρίζεται μόνο με το διακριτικό του σύμφωνα με το στρατιωτικό πρωτόκολλο, λέει ότι η ανάπτυξη μιας ελίτ μονάδας drone από τη Ρωσία έχει αποβεί ιδιαίτερα καταστροφική. «Έχει γίνει μια μονομαχία χειριστών drone», είπε.

Οι επόμενες εβδομάδες πιθανότατα θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι περισσότερες μάχες για την επικράτεια στην περιοχή, σύμφωνα με τους ειδικούς: η Ρωσία θα στείλει στρατεύματα στα τμήματα της πόλης που βρίσκονται υπό την εξουσία της, μέχρι να συντριβούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις θα πολεμήσουν για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες απώλειες, μέχρι να μην μπορεί πλέον να αποφευχθεί η ανάγκη για απόσυρση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

Ερωτική σχέση: Πώς να ξαναέρθετε κοντά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη
Ουκρανικό 07.11.25

Τραμπ: Πολύ πιθανό να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Είναι πολύ πιθανό να συμβεί, είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε ένα ηχηρότατο μήνυμα στην ΕΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να σέβεστε τον Όρμπαν».

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της
Προσέξτε 07.11.25

Η άνοδος των «πορνο-τρολ»: Πώς μια πλατφόρμα πορνό κέρδισε εκατομμύρια μηνύοντας… τους θεατές της

Μια εταιρεία έχει κατακλύσει τα αμερικανικά δικαστήρια με αγωγές, κυρίως εναντίον θεατών υλικού πορνό, οι οποίοι νιώθουν ντροπιασμένοι και προτιμούν να συμβιβάζονται ιδιωτικά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
56 Τραυματίες 08.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Σύνταξη
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Νερό με δελτίο 08.11.25

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Κόσμος 07.11.25

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Σύνταξη
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ποδοσφαιριστής της Premier League - θύμα οικονομικής απάτης: Του... εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
«Τρομερό παιδί» 07.11.25

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Σύνταξη
Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ισραήλ 07.11.25

Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Ελλάδα 07.11.25

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Σύνταξη
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Χαιρέτισε ο Χριστοδουλίδης 07.11.25

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ
Ομιλία στην Ορεστιάδα 07.11.25

Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ

«Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο πολίτης από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε από την Ορεστιάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο