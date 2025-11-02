Ουκρανία: Αμφίρροπη η κατάσταση στο Ποκρόβσκ – Μάχες μέσα στην πόλη

«Κρατάμε το Ποκρόβσκ», δήλωσε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι στο Facebook. «Είναι σε εξέλιξη μια ολοκληρωμένη επιχείρηση για την καταστροφή και την εκδίωξη των εχθρικών δυνάμεων από το Ποκρόβσκ», σύμφωνα με το Reuters.

Ρώσοι αξιωματούχοι τονίζουν πως ο έλεγχος της πόλης Ποκρόβσκ και της Κοστιαντινίβκα θα επιτρέψει στη Μόσχα να πάρει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντόνετσκ υπό Ουκρανική κυριαρχία: Τις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Οι γκρι περιοχές του Ποκρόβσκ είναι οι No Mans Land

Το Deepstate, που δημοσιεύει χάρτες της πρώτης γραμμής με τη συλλογή δεδομένων από πληροφορίες ανοιχτής πηγής, δείχνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως ένα μικρό νότιο τμήμα της πόλης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης πόλης εξακολουθεί να απεικονίζεται ως γκρίζα ζώνη, που δεν ελέγχεται πλήρως από καμία από τις δύο δυνάμεις.

Σε μεταγενέστερη αναφορά, το Deepstate ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να διεισδύουν στα νότια τμήματα της πόλης, με σημαντικό αριθμό πεζικού να παραμένει στο εσωτερικό.

Ωστόσο, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εντόπιζαν και εξουδετέρωναν ομάδες εχθρικών στρατευμάτων, δημιουργώντας μεγαλύτερες «γκρίζες ζώνες», χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ανώτεροι αξιωματικοί, σύμφωνα με την αναφορά, είχαν αναπτυχθεί στην πόλη και χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένες μονάδες για τον εντοπισμό των δυνάμεων που διεισδύουν.

Παραδίδονται οι Ουκρανοί στο Ποκρόβσκ;

Το πρακτορείο ειδήσεων Zvezda του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ανέφερε το Σάββατο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις άρχισαν να παραδίδουν τα όπλα τους στο Πόκροβσκ και δημοσίευσε ένα βίντεο με δύο άνδρες που, σύμφωνα με το πρακτορείο, ήταν Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν παραδοθεί.

Το Κίεβο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι είχε προσγειώσει ένα ελικόπτερο με μια ομάδα ειδικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ, σε μια αποστολή για να σταματήσει την προέλαση των Ρώσων. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του είχαν σκοτώσει και τα 11 μέλη της ομάδας των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων.