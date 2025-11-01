Η Ρωσία απέτρεψε μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν Ουκρανούς στρατιώτες, με τη χρήση ενός ελικοπτέρου στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπό πολιορκία, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι 11 Ουκρανοί επιβαίνοντες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν.

Δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές είχαν δηλώσει σήμερα ότι το Κίεβο προέβη σε αερομεταφορά και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων σε περιοχές του Ποκρόβσκ, καθώς η Μόσχα ανακοίνωνε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της, είχαν περικυκλώσει τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στην αναφερόμενη πόλη.

Εντείνονται οι μάχες

Τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στις άμυνες της πόλης και έχουν καταφέρει να εισέλθουν, δήλωσε νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός.

Ο αρχηγός του στρατού του Κιέβου παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι η κατάσταση ήταν «δύσκολη», λέγοντας ότι οι γραμμές ανεφοδιασμού και οι άμυνες στην περιοχή χρειάζονται ενίσχυση.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε άμεσα στη μάχη του Ποκρόφσκ στην βραδινή του ομιλία προς τους Ουκρανούς.

«Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή. Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσουμε τις ρωσικές επιθέσεις όπου είναι δυνατόν».

Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς (έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο δυτικό Ντονέτσκ).

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα είναι η «πύλη προς το Ντονέτσκ», καθώς και της Κοστιαντίνιβκα στα βορειοανατολικά, την οποία επίσης προσπαθούν να περικυκλώσουν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα μια βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Δείτε βίντεο