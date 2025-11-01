Ρωσία: Απέτρεψε μεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ
Ρωσία και Ουκρανία κλιμακώνουν τις μάχες για να ελέγξουν την πόλη Ποκρόβσκ
- Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
- Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία
- Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, λέει το Ισραήλ
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
Η Ρωσία απέτρεψε μία προσπάθεια των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων να μεταφέρουν Ουκρανούς στρατιώτες, με τη χρήση ενός ελικοπτέρου στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί υπό πολιορκία, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι 11 Ουκρανοί επιβαίνοντες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν.
Δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές είχαν δηλώσει σήμερα ότι το Κίεβο προέβη σε αερομεταφορά και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων σε περιοχές του Ποκρόβσκ, καθώς η Μόσχα ανακοίνωνε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της, είχαν περικυκλώσει τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στην αναφερόμενη πόλη.
Εντείνονται οι μάχες
Τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στις άμυνες της πόλης και έχουν καταφέρει να εισέλθουν, δήλωσε νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός.
Ο αρχηγός του στρατού του Κιέβου παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι η κατάσταση ήταν «δύσκολη», λέγοντας ότι οι γραμμές ανεφοδιασμού και οι άμυνες στην περιοχή χρειάζονται ενίσχυση.
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε άμεσα στη μάχη του Ποκρόφσκ στην βραδινή του ομιλία προς τους Ουκρανούς.
«Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή. Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσουμε τις ρωσικές επιθέσεις όπου είναι δυνατόν».
Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς (έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο δυτικό Ντονέτσκ).
Η κατάληψη του Ποκρόβσκ, που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα είναι η «πύλη προς το Ντονέτσκ», καθώς και της Κοστιαντίνιβκα στα βορειοανατολικά, την οποία επίσης προσπαθούν να περικυκλώσουν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα μια βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.
Δείτε βίντεο
⚡The landing of a group of special operations forces of the Main Intelligence Directorate (GUR) near Krasnoarmeysk (Pokrovsk) was intercepted, all 11 paratroopers were destroyed.
– the Russian Ministry of Defense pic.twitter.com/fi3HK2Ipsh
— Jacque Line🇵🇭 (@MissJacque_line) November 1, 2025
- Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
- Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
- Βορίζια: Όταν το χωριό βάφτηκε με αίμα το 1955 – Η πολύνεκρη βεντέτα που συγκλόνισε την Κρήτη
- «Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
- Βρετανία: Τέσσερις φορές που το παλάτι υπήρξε αδίστακτο με τους δικούς του για να σώσει το στέμμα
- Ρωσία: Απέτρεψε μεταφορά ουκρανικών ειδικών δυνάμεων με ελικόπτερο στην πόλη Ποκρόβσκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις