Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αγωγό ενεργειακού εργοστασίου στην πόλη Οριόλ στα δυτικά
Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους - Διευρυμένη η χρήση drones
Η πόλη Οριόλ της δυτικής Ρωσίας περιορίζει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού αφότου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν αγωγό σε τοπικό ενεργειακό εργοστάσιο, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.
Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους
«Θα χρειαστεί να περιορίσουμε την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού σε κτήρια στους τομείς Σοβέτσκι, Ζελεζνοντορόζνι και Σεβέρμι της πόλης Οριόλ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνήτης της περιφέρειας Οριόλ, ο Αντρίι Κλίκτσκοφ.
Ukraine’s long-range drones hit deep inside Russia overnight, striking energy and fuel infrastructure across several regions
Moscow’s air defenses lit up the sky, but many targets were hit regardless — and the panic among locals says it all.
Key locations:
• Orel — locals… pic.twitter.com/MuJzzqAnwW
— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης τις τελευταίες αρκετές εβδομάδα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Οι Financial Times έγραψαν σήμερα πως οι ΗΠΑ ακύρωσαν συνάντηση κορυφής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την άκαμπτη στάση της Ρωσίας σε σκληροπυρηνικές απαιτήσεις όσον αφορά την Ουκρανία.
Για κατάρριψη 130 drones κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας
Εξάλλου, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας, κυρίως πάνω από δυτικές περιφέρειες και από τις περιφέρειες της Γιάροσλαβλ και της Μόσχας.
Οι τοπικές αρχές δήλωσαν επίσης πως υποδομή επλήγη στην πόλη Βλαντίμιρ, ενώ νηπιαγωγείο στη Γιάροσλαβλ, περίπου 280 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, έκλεισε στη διάρκεια επίθεσης με drone.
Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.
