newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ουκρανία: Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τις νέες ρωσικές επιδρομές στο ενεργειακό δίκτυο
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 15:51

Ουκρανία: Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από τις νέες ρωσικές επιδρομές στο ενεργειακό δίκτυο

«Η Ρωσία έχει στόχο να καταστρέψει τελείως το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιδρομές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Spotlight

Τρεις τελικά είναι οι νεκροί από τις ρωσικές επιδρομές κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι κα ένα ένα κοριτσάκι, ενώ ακόμη  πέντε παιδιά έχουν τραυματιστεί.

Ο ρωσικός στρατός, που έχει εισβάλει στην Ουκρανία εδώ και τριάμισι χρόνια, εξαπέλυσε τις τελευταίες εβδομάδες νέα εκστρατεία πληγμάτων στοχεύοντας στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Δηλώσεις Ζελένσκι μετά τις νέες ρωσικές επιδρομές

Στη διάρκεια της νύχτας, «ο εχθρός χρησιμοποίησε πάνω από 650 drones και πάνω από 50 πυραύλους διαφόρων ειδών» για να πλήξει «ενεργειακές εγκαταστάσεις και συνηθισμένα σπίτια» σε 10 περιφέρειες της Ουκρανίας, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στην οποία επλήγησαν κτίρια κατοικιών, «δυστυχώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», συνέχισε.

Αργότερα οι περιφερειακές αρχές της Βινίτσια, στην κεντροδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του από το πλήγμα στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί.

Κτίριο στη Ζαπορίζια μετά την επίθεση των ρωσικών drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση κατά «στρατιωτικοβιομηχανικών επιχειρήσεων» και «ενεργειακών υποδομών που εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους», όπως και «στρατιωτικών αεροδρομίων».

«Η Ρωσία έχει στόχο να καταστρέψει τελείως το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία ανακοίνωσε παράλληλα ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στη βορειοανατολική και τη νότια Ουκρανία, όπου ο ουκρανικός στρατός χάνει έδαφος εδώ και μήνες.

Πρόκειται για τους οικισμούς Σαντοβέ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, και Κρασνογκιρσκέ, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σοβαρές ζημιές σε ενεργιακό σταθμό

Ο μεγαλύτερος ουκρανικός ιδιωτικός ενεργειακός όμιλος, ο DTEK, ανακοίνωσε εξάλλου ότι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί «υπέστησαν σοβαρές ζημιές» σε πολλές περιφέρειες.

«Η επίθεση αυτή έχει επιφέρει σκληρό πλήγμα στις προσπάθειές μας για τη διατήρηση της τροφοδοσίας σε ενέργεια αυτόν τον χειμώνα», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο διευθυντής του DTEK Μαξίμ Τιμτσένκο.

«Δεδομένης της έντασης των επιθέσεων των δύο τελευταίων μηνών, είναι σαφές ότι η Ρωσία έχει στόχο να καταστρέψει τελείως το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας», τόνισε.

Η δημόσια εταιρεία ενέργειας Ukrenergo είχε αρχικά ανακοινώσει έκτακτες διακοπές ρεύματος στην πλειονότητα των περιφερειών της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί, οι οποίες αργότερα μετατράπηκαν σε διακοπή φορτίου για να αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.

Σε ορισμένες περιφέρειες προκλήθηκαν επίσης προβλήματα στην υδροδότηση και την παροχή ενέργειας για θέρμανση. Περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι δύο ενεργειακές εγκαταστάσεις στη δυτική περιφέρεια Λβιβ υπέστησαν ζημιές.

«Βασιζόμαστε στην Αμερική, την Ευρώπη και τις χώρες της G7 ότι δεν θα αγνοήσουν την πρόθεση της Μόσχας να τα καταστρέψει όλα», σημείωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ρωσικά drones πάνω από την πρωτεύουσα

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι στοχοθετεί τον ουκρανικό λαό και τις ενεργειακές προμήθειες καθώς πλησιάζουν οι κρύοι μήνες του χειμώνα.

«Σκοπός της είναι να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι. Ο δικός μας είναι να διατηρήσουμε το φως», ανέφερε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο Telegram. «Για να σταματήσει ο τρόμος, χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σκληρότερες κυρώσεις και μέγιστη πίεση στον επιτιθέμενο», πρόσθεσε.

Από την σημερινή επίθεση των Ρώσων στην Ουκρανία

Στην πόλη της Ζαπορίζια, η ρωσική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 17 ανθρώπων «μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι 2 ετών», σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram.

Δημοσιογράφος του AFP που ήταν παρών στην πόλη είδε πολυκατοικία να έχει γκρεμιστεί και διασώστες να απομακρύνουν τα συντρίμμια την ώρα που κάτοικοι κοιτούσαν τις ζημιές.

Οι βομβαρδισμοί τραυμάτισαν επίσης τέσσερις ενήλικες στην περιοχή της Βινίτσια και άλλον έναν στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι δημοσιογράφοι του AFP στο Κίεβο άκουσαν εξάλλου ρωσικά drones να πετούν πάνω από την πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ρωσία βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά κατοικημένες ζώνες

Συνολικά, η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 52 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία διευκρίνισε ότι κατέρριψε αντίστοιχα 592 drones και 21 πυραύλους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε 170 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, τα 48 εκ των οποίων στην περιφέρεια της Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, και 9 στην περιφέρεια της Μόσχας, εκ των οποίων τα 6 κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα.

Η Ρωσία βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά κατοικημένες ζώνες και υποδομές για μη στρατιωτικούς σκοπούς στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 που εισέβαλε στη γειτονική της χώρα.

Η Ουκρανία, ο στρατός της οποίας αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμούς, απαντά με πλήγματα σε μεγάλο βεληνεκές, τα οποία γίνονται συνήθως με drones.

Τους τελευταίους μήνες, οι επιθέσεις του Κιέβου έχουν στόχο κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές αποσκοπώντας στη διατάραξη των εξαγωγών πετρελαίου και στη μείωση της χρηματοδότησης της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον και η ΕΕ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, με την ελπίδα να υποχρεώσουν τη Μόσχα να τερματίσει την εισβολή της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ και Σι - Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο