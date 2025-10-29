Ο Πούτιν απρόθυμος να συμβιβαστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν ανώτερο αξιωματούχο του Κογκρέσου.

Η ανάλυση, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη του Κογκρέσου αυτό το μήνα, έδειξε ότι οι υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί σχετικά με την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αξιολογήσει τη στάση του ρωσικού καθεστώτος από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε μια απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο άλλα άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Απογοητευμένες οι ΗΠΑ με την στάση του Πούτιν

Αντιμετωπίζοντας μεγάλες απώλειες ρωσικών στρατευμάτων και οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας, είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει το ουκρανικό έδαφος και να επεκτείνει την επιρροή της χώρας του, προκειμένου να δικαιολογήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, σύμφωνα με την εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης απογοήτευσης του Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο, επέβαλε τιμωρητικά μέτρα κατά της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Απλά ένιωσα ότι ήρθε η ώρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας τις νέες κυρώσεις ως «τεράστιες» και προσθέτοντας ότι «περίμενε πολύ καιρό» για να τις εφαρμόσει, αλλά ελπίζει «να μην διαρκέσουν πολύ».

«Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει», δήλωσε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική λύση του πολέμου, και η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών και επισήμανε τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, πρόκειται για τεράστιες κυρώσεις κατά των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών τους, οι οποίες ελπίζει ότι θα συμβάλουν στο τέλος του πολέμου», ανέφερε ο αξιωματούχος σε δήλωση. «Έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική λύση του πολέμου, και η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη».

Η δέσμευση Τραμπ για μεσολάβηση στην επίτευξη εκεχειρίας και η αλλαγή στάσης

Ο Τραμπ έχει από καιρό δεσμευτεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και, ως υποψήφιος, υποσχέθηκε ότι θα εξασφάλιζε την ειρήνη εντός 24 ωρών από την επιστροφή του στο αξίωμα. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να πείσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής.

Η ρητορική του Τραμπ έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση και ανυπομονησία απέναντι στον Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι δεν έλαβε μέτρα για να υποστηρίξει τις θετικές δηλώσεις που έκανε στις συνομιλίες τους.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε μάλιστα δημοσίως ότι ενδέχεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας αμερικανικής κατασκευής αυτό το μήνα, αν και αργότερα υπαναχώρησε από την ιδέα μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές του προς τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν υποστηρίξει το αίτημά της.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υποστηρικτές του Κιέβου στο Κογκρέσο έχουν επανειλημμένα παροτρύνει τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία μέσω αποστολών όπλων και κυρώσεων, προκειμένου να ωθήσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ανακοίνωση των κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές του προς τη Ρωσία.

Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας κατά των πετρελαϊκών και αεριοποιητικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να παρασχεθούν περισσότερα όπλα στις δυνάμεις του Κιέβου θα μπορούσαν να αλλάξουν τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες, πρώην αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και εμπειρογνώμονες, αναφέρει το NBC News.

Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ ως ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίζεται και η Ρωσία επιμένει στις ίδιες σκληρές απαιτήσεις που θα οδηγήσουν ουσιαστικά στον αφοπλισμό της Ουκρανίας, στην απαγόρευση της ένταξής της στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ και στον αποκλεισμό της ανάπτυξης οποιωνδήποτε ειρηνευτικών δυνάμεων υπό τη ηγεσία της Δύσης.