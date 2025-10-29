newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Ο Πούτιν απρόθυμος να συμβιβαστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025 | 14:37

Ο Πούτιν απρόθυμος να συμβιβαστεί στον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν φαίνεται έτοιμος να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ισχυρίζονται οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Σύνταξη
Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν ανώτερο αξιωματούχο του Κογκρέσου.

Η ανάλυση, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη του Κογκρέσου αυτό το μήνα, έδειξε ότι οι υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί σχετικά με την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η εκτίμηση αυτή προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αξιολογήσει τη στάση του ρωσικού καθεστώτος από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν διέταξε μια απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο άλλα άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Απογοητευμένες οι ΗΠΑ με την στάση του Πούτιν

Αντιμετωπίζοντας μεγάλες απώλειες ρωσικών στρατευμάτων και οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό της χώρας, είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει το ουκρανικό έδαφος και να επεκτείνει την επιρροή της χώρας του, προκειμένου να δικαιολογήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, σύμφωνα με την εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών, όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης απογοήτευσης του Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στο αξίωμα τον Ιανουάριο, επέβαλε τιμωρητικά μέτρα κατά της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Απλά ένιωσα ότι ήρθε η ώρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας τις νέες κυρώσεις ως «τεράστιες» και προσθέτοντας ότι «περίμενε πολύ καιρό» για να τις εφαρμόσει, αλλά ελπίζει «να μην διαρκέσουν πολύ».

«Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει», δήλωσε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική λύση του πολέμου, και η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών και επισήμανε τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, πρόκειται για τεράστιες κυρώσεις κατά των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών τους, οι οποίες ελπίζει ότι θα συμβάλουν στο τέλος του πολέμου», ανέφερε ο αξιωματούχος σε δήλωση. «Έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική λύση του πολέμου, και η μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη».

Η δέσμευση Τραμπ για μεσολάβηση στην επίτευξη εκεχειρίας και η αλλαγή στάσης

Ο Τραμπ έχει από καιρό δεσμευτεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και, ως υποψήφιος, υποσχέθηκε ότι θα εξασφάλιζε την ειρήνη εντός 24 ωρών από την επιστροφή του στο αξίωμα. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να πείσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής.

Η ρητορική του Τραμπ έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση και ανυπομονησία απέναντι στον Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι δεν έλαβε μέτρα για να υποστηρίξει τις θετικές δηλώσεις που έκανε στις συνομιλίες τους.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε μάλιστα δημοσίως ότι ενδέχεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας αμερικανικής κατασκευής αυτό το μήνα, αν και αργότερα υπαναχώρησε από την ιδέα μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές του προς τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν υποστηρίξει το αίτημά της.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υποστηρικτές του Κιέβου στο Κογκρέσο έχουν επανειλημμένα παροτρύνει τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία μέσω αποστολών όπλων και κυρώσεων, προκειμένου να ωθήσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ανακοίνωση των κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές του προς τη Ρωσία.

Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας κατά των πετρελαϊκών και αεριοποιητικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να παρασχεθούν περισσότερα όπλα στις δυνάμεις του Κιέβου θα μπορούσαν να αλλάξουν τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες, πρώην αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και εμπειρογνώμονες, αναφέρει το NBC News.

Τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ ως ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίζεται και η Ρωσία επιμένει στις ίδιες σκληρές απαιτήσεις που θα οδηγήσουν ουσιαστικά στον αφοπλισμό της Ουκρανίας, στην απαγόρευση της ένταξής της στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ και στον αποκλεισμό της ανάπτυξης οποιωνδήποτε ειρηνευτικών δυνάμεων υπό τη ηγεσία της Δύσης.

Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκρός ανασύρθηκε 12χρονος – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού
Κόσμος 29.10.25

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκρός ανασύρθηκε 12χρονος – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 12χρονος από το πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Τουρκία, με τις προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού ατόμων να συνεχίζονται

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτόχθονες ιθαγενείς: Οι μισές από τις 197 φυλές στον κόσμο κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Κόσμος 29.10.25

Κραυγή αγωνίας: Οι μισές από τις φυλές των αυτόχθονων ιθαγενών απειλούνται - Ο ρόλος των influencer

Οι φυλές αυτές των ιθαγενών επιβιώνουν με το κυνήγι, το ψάρεμα και την καλλιέργεια μικρής κλίμακας, διατηρώντας γλώσσες και παραδόσεις που προηγούνται των σύγχρονων εθνικών κρατών

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του - Είχε υποστηρίξει ότι βρήκε τη γυναίκα του αιμόφυρτη στο σπίτι τους στο Κορωπί

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο
Μείωση θερμοκρασίας 29.10.25

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο

«Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030» επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών

Δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Στρατουδάκη με τρία ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
«Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για κύρια κατοικία
Στεγαστική κρίση 29.10.25

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026 - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύνταξη
«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ
Ξεκατίνιασμα 29.10.25

«Πρέπει να είναι κόπανος η άλλη»: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες – χωρίς να λέει το όνομα της Νίκολα Πελτζ

Με την κόντρα μέσα στην οικογένεια να αγγίζει το κόκκινο τους τελευταίους μήνες, η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη σχέση της με τις άλλες γυναίκες. Και ήταν ξεκάθαρη, έστω κι αν δεν είπε ποτέ το όνομα της νύφη της Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση
ΠΑΣΟΚ 29.10.25

Τσουκαλάς: Ο Παύλος Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να "είναι όλοι στην ίδια σελίδα"», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
Κοινωνικό συμβόλαιο 29.10.25

Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση

Πώς οι φτωχότερες μεταπολεμικές κοινωνίες αντιμετώπισαν τις ανάγκες για στέγαση και οι σύγχρονες δεν μπορούν; Και γιατί η αχαλίνωτη κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων απειλεί το κοινωνικό συμβόλαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χάρης Θεοχάρης: Επίθεση στα γραφεία του υφυπουργού – «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ
Καταδικάζει 29.10.25

Επίθεση στα γραφεία του Χάρη Θεοχάρη - «Έβαλαν φωτιά στην είσοδο των γραφείων που είχαν κόσμο», καταγγέλλει η ΝΔ

Η ΝΔ καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και κάλεσε όλα τα κόμματα «να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Σύνταξη
Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Διχαστικός ο Παύλος Μαρινάκης, «επαναστατική γυμναστική» η διαμαρτυρία για τα Τέμπη

Μιλώντας ειρωνικά και απαξιωτικά για τις κοινωνικές διαμαρτυρίες και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επενδύσει στο μπάχαλο, ο Παύλος Μαρινάκης στη «γραμμή» του τοξικού διχασμού, που θυμίζει άλλες εποχές, υπερασπίστηκε την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Παραμύθια της Χαλιμάς» ότι φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται ο Δένδιας. Τα καρφιά σε Τσίπρα και Σαμαρά

Σύνταξη
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
