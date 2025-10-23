Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία RIA και Interfax, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία επιθυμεί να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ «απόπειρα άσκησης πίεσης» και «μη φιλική πράξη που δεν ενισχύει τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις».

Ωστόσο, ο Ρώσος ηγέτης φάνηκε να μην απειλείται από τις νέες πολιτικές και τόνισε ότι οι κυρώσεις «δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία».

Μάλιστα επισήμανε πως «καμία χώρα που διαθέτει αυτοσεβασμό δεν κάνει τίποτα υπό πίεση».

JUST IN: 🇷🇺 President Putin says the new US & EU sanctions are an attempt to exert pressure on Russia. «No self-respecting nation will make decisions under pressure.» pic.twitter.com/MaByWWEBMy — BRICS News (@BRICSinfo) October 23, 2025

Οι τιμή του πετρελαίου

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η απότομη μείωση της ποσότητας ρωσικού πετρελαίου στην αγορά θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον αντίκτυπο της κατάστασης με τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου στις παγκόσμιες τιμές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η αλλαγή σχεδίων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο, επικαλούμενος την έλλειψη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες και την αίσθηση ότι η συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν — απλά δεν μου φαινόταν σωστό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν φαινόταν ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι, την ακύρωσα, αλλά θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον».