Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η πολυδιαφημισμένη δια ζώσης συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, τελικά δεν θα γίνει όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον αμερικανό πρόεδρο, διαψεύδοντας για ακόμη μια φορά το κλίμα «προσδοκιών» που καλλιεργούνταν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας, επικαλούμενος την έλλειψη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες και την αίσθηση ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν κατάλληλη.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν — απλά δεν μου φαινόταν σωστό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν έμοιαζε ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι, την ακύρωσα, αλλά θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον». Πρόσθεσε δε ότι «όσον αφορά την ειλικρίνεια, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλά δεν οδηγούν πουθενά».

BREAKING NEWS: Trump confirms his meeting with Putin has been cancelled. pic.twitter.com/EhUeXLUSFo — World War 3 (@warlocation) October 22, 2025

Και κυρώσεις στη Ρωσία

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, στο πλαίσιο της αύξησης της πίεσης προς το Κρεμλίνο για να διαπραγματευθεί τον τερματισμό του πολέμου.

Οι κυρώσεις, για τις οποίες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να είναι προσωρινές- είναι οι πρώτες που επιβάλλονται στη Ρωσία αφότου ο ίδιος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Στοχεύουν να πλήξουν βασικά έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

🚨 «These are tremendous sanctions. These are very big against their two big oil companies — and we hope that they won’t be on for long. We hope that the war will be settled.» – President Trump https://t.co/ggbrfEk33q — The White House (@WhiteHouse) October 22, 2025



Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη νεότερη μεταστροφή της κυβέρνησης Τραμπ – από την πίεση προς το Κίεβο να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, στη διαρκώς αυξανόμενη απογοήτευση από τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Τώρα είναι η στιγμή να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για να στηρίξουμε την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει ακόμη έναν πόλεμο. Καλούμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft (κρατική εταιρεία), αλλά όχι στη Lukoil (ιδιωτική εταιρεία), κυρίως λόγω εξαιρέσεων για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ικανοποίηση σε Ουκρανία και Ευρώπη για τις κυρώσεις

Οι κυρώσεις της Τετάρτης αποτελούν την πιο άμεση προσπάθεια μέχρι στιγμής να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου στο εξωτερικό. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμό 25% σε εισαγωγές από την Ινδία, ως αντίποινα — όπως είπε — για τις αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Έντουαρντ Φίσμαν έγραψε ότι «η Rosneft ήταν η σημαντικότερη ρωσική εταιρεία που δεν είχε ακόμη τεθεί υπό πλήρεις αμερικανικές κυρώσεις».

Παραμένει, όμως, το ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα απειλήσουν ξένους εμπόρους, τράπεζες και διυλιστήρια που συνεχίζουν να διευκολύνουν την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

«Περιμένω τουλάχιστον μια προσωρινή υποχώρηση από συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο», έγραψε. «Το αν αυτό θα εξελιχθεί σε μακροπρόθεσμη στρατηγική πίεση στα έσοδα της Ρωσίας — το αίμα της οικονομίας του Πούτιν — θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση των ΗΠΑ σε ενεργή και συνεχή επιβολή».

Η ανακοίνωση θεωρείται νίκη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, που ανησυχούσαν πως ο Τραμπ θα πειθόταν από τα επιχειρήματα του Πούτιν ότι ο μόνος τρόπος για ειρήνη θα ήταν η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις της με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον εμφανίστηκε ικανοποιημένη για τις κυρώσει που επέβαλε στη Ρωσία η κυβέρνηση Τραμπ, τονίζοντας πως μόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Όλγα Στεφανίσινα.

Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Τα σχέδια για τη διά ζώσης συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατέρρευσαν, αφότου ο Τραμπ πρότεινε το «πάγωμα» του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, εκτιμά το Al Jazeera.

Η τελευταία αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, που διαρκεί 42 μήνες, έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, η οποία επίσης δεν απέφερε αποτελέσματα.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία πέρυσι, ο Τραμπ υπερηφανευόταν ότι θα του αρκούσαν μόλις «24 ώρες» για να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα —και δέκα μήνες μέσα στη δεύτερη προεδρική του θητεία— εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου.

Ο Πούτιν ζητά τον πλήρη αφοπλισμό της Ουκρανίας και να διατηρήσει η Ρωσία όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκειμένου να συναινέσει σε κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία απορρίπτει την ιδέα της παραχώρησης εδαφών, και ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να βρει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρόταση Τραμπ και το «Ναι» Ουκρανίας και ΕΕ

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία να «παγώσει» τον πόλεμο κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών μάχης, προσθέτοντας ότι τα δύο μέρη θα μπορούσαν να επιλύσουν τις «λεπτομέρειες» σχετικά με τα εδάφη σε μελλοντικές συνομιλίες.

Η τρέχουσα γραμμή του μετώπου περνά μέσα από την περιοχή του Ντονμπάς, ένα βιομηχανικό κέντρο που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων. Για το μέλλον της περιοχής, ο Τραμπ δήλωσε:

«Ας μείνει όπως είναι. Είναι ήδη χωρισμένη – νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Ας μείνει έτσι τώρα. Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Ουκρανία και ΕΕ υποστήριξαν την πρόταση Τραμπ. Σε δήλωση που υπέγραψαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τρίτη, αναφέρεται ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» την πρόταση του Τραμπ για άμεση παύση των εχθροπραξιών και ότι «η τρέχουσα γραμμή του μετώπου θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Οι ηγέτες ωστόσο κατηγόρησαν τον Ρώσο πρόεδρο ότι παρεμποδίζει τη διαδικασία ειρήνευσης: «Οι τακτικές καθυστέρησης της Ρωσίας έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία είναι η μόνη πλευρά που παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη», ανέφερε η δήλωση. «Όλοι βλέπουμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή». Οι ηγέτες δεσμεύθηκαν επίσης να εντείνουν την πίεση στην οικονομία και τη βιομηχανία άμυνας της Ρωσίας, «μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος για ειρήνη».

Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στη σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Υπό αυτό το πρίσμα έχει ιδιαίτερη σημασία η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες και η συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο. Και στις δύο συναντήσεις, που στοχεύουν στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα και την ενίσχυση του Κιέβου, θα συμμετάσχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ, που πλέον πωλούν όπλα για το Κίεβο και δεν τα «χαρίζουν». «Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται», τονίζουν.

Η βασική πρωτοβουλία που θα συζητήσουν οι «27» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ είναι ένα σχέδιο για να αξιοποιήσουν 140 δισ. ευρώ σε «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται στην Ευρώπη, ως εγγύηση για να παράσχουν αυτό που αποκαλούν «δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία. Τα χρήματα θα επιστραφούν μόνο στην απίθανη περίπτωση που η Ρωσία θα πληρώσει αποζημιώσεις πολέμου στην Ουκρανία στο μέλλον, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά σχέδια.

Τι ζητά η Ρωσία

Τη Δευτέρα, πριν καταρρεύσουν τα σχέδια για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θα δεχθεί την τελευταία πρόταση για «πάγωμα» του πολέμου.

Είπε ότι «η συνέπεια της ρωσικής θέσης δεν αλλάζει», αναφερόμενος στις απαιτήσεις της Μόσχας, οι οποίες περιλαμβάνουν την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις ανατολικές περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί.

Την Τρίτη, το Reuters μετέδωσε ότι η Ρωσία είχε επίσης στείλει ιδιωτικό μήνυμα στις ΗΠΑ «το περασμένο Σαββατοκύριακο», ζητώντας τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, όχι μόνο των τμημάτων που έχει ήδη καταλάβει.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη και στη συνέχεια δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι μετέφερε τη θέση της Ρωσίας: «Η Μόσχα δεν έχει αλλάξει στάση σε σχέση με τις κατευθύνσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη σύνοδο της Αλάσκας».

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τη θέση του Πούτιν από εκείνη τη σύνοδο, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο αφού εξαλειφθούν τα “βασικά αίτια” της σύγκρουσης – δηλαδή, ο αφοπλισμός της Ουκρανίας και η παραχώρηση των εδαφών που έχασε προς τη Ρωσία.

Αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για το Κίεβο.

Τι σημαίνει η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Όσο για το τι σημαίνει η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κυρίως περισσότερη αβεβαιότητα αναφέρει το Αλ Τζαζίρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι βρέθηκε ξανά στον Λευκό Οίκο, ζητώντας την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, ελπίζοντας ότι θα επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος — χωρίς, όμως, να εξασφαλίσει συμφωνία.

Αν και ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ανοικτός σε αυτήν την ιδέα, υποχώρησε κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε άρει τους περιορισμούς στη χρήση των βρετανικών πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία, επιτρέποντάς της να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, παρά τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για πιθανή κλιμάκωση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, το διέψευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal για την υποτιθέμενη έγκριση των ΗΠΑ στη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία είναι FAKE NEWS! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους — από όπου κι αν προέρχονται ή όπως κι αν τους χρησιμοποιεί η Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πιέζει επίσης για γενικότερη αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας, όμως ο Τραμπ έχει στο παρελθόν υπονοήσει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο.