newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Η πολυδιαφημισμένη δια ζώσης συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, τελικά δεν θα γίνει όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον αμερικανό πρόεδρο, διαψεύδοντας για ακόμη μια φορά το κλίμα «προσδοκιών» που καλλιεργούνταν τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του της Ρωσίας, επικαλούμενος την έλλειψη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες και την αίσθηση ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν κατάλληλη.

Οι κυρώσεις, για τις οποίες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να είναι προσωρινές-   είναι οι πρώτες που επιβάλλονται στη Ρωσία αφότου ο ίδιος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν — απλά δεν μου φαινόταν σωστό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν έμοιαζε ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι, την ακύρωσα, αλλά θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον». Πρόσθεσε δε ότι «όσον αφορά την ειλικρίνεια, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλά δεν οδηγούν πουθενά».

Και κυρώσεις στη Ρωσία

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, στο πλαίσιο της αύξησης της πίεσης προς το Κρεμλίνο για να διαπραγματευθεί τον τερματισμό του πολέμου.

Οι κυρώσεις, για τις οποίες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να είναι προσωρινές-   είναι οι πρώτες που επιβάλλονται στη Ρωσία αφότου ο ίδιος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Στοχεύουν να πλήξουν βασικά έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.


Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη νεότερη μεταστροφή της κυβέρνησης Τραμπ – από την πίεση προς το Κίεβο να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, στη διαρκώς αυξανόμενη απογοήτευση από τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Τώρα είναι η στιγμή να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε περαιτέρω μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για να στηρίξουμε την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει ακόμη έναν πόλεμο. Καλούμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft (κρατική εταιρεία), αλλά όχι στη Lukoil (ιδιωτική εταιρεία), κυρίως λόγω εξαιρέσεων για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ικανοποίηση σε Ουκρανία και Ευρώπη για τις κυρώσεις

Οι κυρώσεις της Τετάρτης αποτελούν την πιο άμεση προσπάθεια μέχρι στιγμής να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τις πωλήσεις πετρελαίου στο εξωτερικό. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμό 25% σε εισαγωγές από την Ινδία, ως αντίποινα — όπως είπε — για τις αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Έντουαρντ Φίσμαν έγραψε ότι «η Rosneft ήταν η σημαντικότερη ρωσική εταιρεία που δεν είχε ακόμη τεθεί υπό πλήρεις αμερικανικές κυρώσεις».

Παραμένει, όμως, το ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα απειλήσουν ξένους εμπόρους, τράπεζες και διυλιστήρια που συνεχίζουν να διευκολύνουν την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

«Περιμένω τουλάχιστον μια προσωρινή υποχώρηση από συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο», έγραψε. «Το αν αυτό θα εξελιχθεί σε μακροπρόθεσμη στρατηγική πίεση στα έσοδα της Ρωσίας — το αίμα της οικονομίας του Πούτιν — θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση των ΗΠΑ σε ενεργή και συνεχή επιβολή».

Η ανακοίνωση θεωρείται νίκη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, που ανησυχούσαν πως ο Τραμπ θα πειθόταν από τα επιχειρήματα του Πούτιν ότι ο μόνος τρόπος για ειρήνη θα ήταν η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις της με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η πρεσβεύτρια της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον εμφανίστηκε ικανοποιημένη για τις κυρώσει που επέβαλε στη Ρωσία η κυβέρνηση Τραμπ, τονίζοντας πως μόνο οι επιδείξεις ισχύος έχουν αποτέλεσμα έναντι της Μόσχας.

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια θέση της Ουκρανίας κατά την οποία η ειρήνη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά διά της ισχύος και της άσκησης μέγιστης πίεσης στον επιτιθέμενο και με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων διεθνών εργαλείων», ανέφερε η Όλγα Στεφανίσινα.

Από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Τα σχέδια για τη διά ζώσης συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατέρρευσαν, αφότου ο Τραμπ πρότεινε το «πάγωμα» του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, εκτιμά το Al Jazeera.

Η τελευταία αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, που διαρκεί 42 μήνες, έρχεται μόλις δύο μήνες μετά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, η οποία επίσης δεν απέφερε αποτελέσματα.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία πέρυσι, ο Τραμπ υπερηφανευόταν ότι θα του αρκούσαν μόλις «24 ώρες» για να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα —και δέκα μήνες μέσα στη δεύτερη προεδρική του θητεία— εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου.

Ο Πούτιν ζητά τον πλήρη αφοπλισμό της Ουκρανίας και να διατηρήσει η Ρωσία όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκειμένου να συναινέσει σε κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία απορρίπτει την ιδέα της παραχώρησης εδαφών, και ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να βρει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών.

Η πρόταση Τραμπ και το «Ναι» Ουκρανίας και ΕΕ

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία να «παγώσει» τον πόλεμο κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών μάχης, προσθέτοντας ότι τα δύο μέρη θα μπορούσαν να επιλύσουν τις «λεπτομέρειες» σχετικά με τα εδάφη σε μελλοντικές συνομιλίες.

Η τρέχουσα γραμμή του μετώπου περνά μέσα από την περιοχή του Ντονμπάς, ένα βιομηχανικό κέντρο που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων. Για το μέλλον της περιοχής, ο Τραμπ δήλωσε:

«Ας μείνει όπως είναι. Είναι ήδη χωρισμένη – νομίζω ότι το 78% της γης έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Ας μείνει έτσι τώρα. Μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Ουκρανία και ΕΕ υποστήριξαν την πρόταση Τραμπ. Σε δήλωση που υπέγραψαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τρίτη, αναφέρεται ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» την πρόταση του Τραμπ για άμεση παύση των εχθροπραξιών και ότι «η τρέχουσα γραμμή του μετώπου θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Οι ηγέτες ωστόσο κατηγόρησαν τον Ρώσο πρόεδρο ότι παρεμποδίζει τη διαδικασία ειρήνευσης: «Οι τακτικές καθυστέρησης της Ρωσίας έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία είναι η μόνη πλευρά που παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη», ανέφερε η δήλωση. «Όλοι βλέπουμε ότι ο Πούτιν συνεχίζει να επιλέγει τη βία και την καταστροφή». Οι ηγέτες δεσμεύθηκαν επίσης να εντείνουν την πίεση στην οικονομία και τη βιομηχανία άμυνας της Ρωσίας, «μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος για ειρήνη».

Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στη σύνοδο Κορυφής της  ΕΕ

Υπό αυτό το πρίσμα έχει ιδιαίτερη σημασία η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες και η συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο. Και στις δύο συναντήσεις, που στοχεύουν στην αύξηση της πίεσης στη Μόσχα και την ενίσχυση του Κιέβου, θα συμμετάσχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ  Ζελένσκι.

Συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Εμμανουέλ Μακρόν και  Κίρ Στάρμερ, στο περιθώριο του συνεδρίου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Μέγαρο Ελιζέ στο Παρίσι, στις 27 Μαρτίου 2025

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ, που πλέον πωλούν όπλα για το Κίεβο και δεν τα «χαρίζουν». «Αναπτύσσουμε μέτρα για να χρησιμοποιήσουμε την πλήρη αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να έχει τους πόρους που χρειάζεται», τονίζουν.

Η βασική πρωτοβουλία που θα συζητήσουν οι «27» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ είναι ένα σχέδιο για να αξιοποιήσουν 140 δισ. ευρώ σε «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται στην Ευρώπη, ως εγγύηση για να παράσχουν αυτό που αποκαλούν «δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία. Τα χρήματα θα επιστραφούν μόνο στην απίθανη περίπτωση που η Ρωσία θα πληρώσει αποζημιώσεις πολέμου στην Ουκρανία στο μέλλον, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά σχέδια.

Τι ζητά η Ρωσία

Τη Δευτέρα, πριν καταρρεύσουν τα σχέδια για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θα δεχθεί την τελευταία πρόταση για «πάγωμα» του πολέμου.

Είπε ότι «η συνέπεια της ρωσικής θέσης δεν αλλάζει», αναφερόμενος στις απαιτήσεις της Μόσχας, οι οποίες περιλαμβάνουν την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις ανατολικές περιοχές που η Ρωσία διεκδικεί.

Την Τρίτη, το Reuters μετέδωσε ότι η Ρωσία είχε επίσης στείλει ιδιωτικό μήνυμα στις ΗΠΑ «το περασμένο Σαββατοκύριακο», ζητώντας τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, όχι μόνο των τμημάτων που έχει ήδη καταλάβει.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη και στη συνέχεια δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι μετέφερε τη θέση της Ρωσίας: «Η Μόσχα δεν έχει αλλάξει στάση σε σχέση με τις κατευθύνσεις που συμφωνήθηκαν κατά τη σύνοδο της Αλάσκας».

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τη θέση του Πούτιν από εκείνη τη σύνοδο, τονίζοντας ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο αφού εξαλειφθούν τα “βασικά αίτια” της σύγκρουσης – δηλαδή, ο αφοπλισμός της Ουκρανίας και η παραχώρηση των εδαφών που έχασε προς τη Ρωσία.

Αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για το Κίεβο.

Τι σημαίνει η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Όσο για το τι σημαίνει η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κυρίως περισσότερη αβεβαιότητα αναφέρει το Αλ Τζαζίρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι βρέθηκε ξανά στον Λευκό Οίκο, ζητώντας την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, ελπίζοντας ότι θα επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος — χωρίς, όμως, να εξασφαλίσει συμφωνία.

Αν και ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ανοικτός σε αυτήν την ιδέα, υποχώρησε κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε άρει τους περιορισμούς στη χρήση των βρετανικών πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία, επιτρέποντάς της να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, παρά τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για πιθανή κλιμάκωση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, το διέψευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal για την υποτιθέμενη έγκριση των ΗΠΑ στη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία είναι FAKE NEWS! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους — από όπου κι αν προέρχονται ή όπως κι αν τους χρησιμοποιεί η Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος πιέζει επίσης για γενικότερη αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας, όμως ο Τραμπ έχει στο παρελθόν υπονοήσει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Φυσικό αέριο
Ρωσικό αέριο: Ξεκινά το παζάρι στην ΕΕ – Τι θα γίνει με τον Turkstream

Ρωσικό αέριο: Ξεκινά το παζάρι στην ΕΕ – Τι θα γίνει με τον Turkstream

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Παράνομες επιδοτήσεις 23.10.25

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεκίνησε η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης

Σύνταξη
Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Στο Γκάζι 23.10.25 Upd: 09:30

Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

H Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Σύνταξη
Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας
Οικονομία 23.10.25

Καμπανάκι από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης – Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας

Τι διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση πόρων – Στο στόχαστρο οι διοικητές παραλείψεις 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο