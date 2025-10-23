Ο Τραμπ «ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν λόγω της στασιμότητας των διαπραγματεύσεων» [βίντεο]

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επικαλούμενος την έλλειψη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες και την αίσθηση ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν κατάλληλη.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν — απλά δεν μου φαινόταν σωστό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν έμοιαζε ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι, την ακύρωσα, αλλά θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τις καθυστερημένες διαπραγματεύσεις. «Όσον αφορά την ειλικρίνεια, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλά δεν οδηγούν πουθενά», είπε.

Η ακύρωση της συνάντησης κορυφής ήρθε την ώρα που ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε νέες κυρώσεις εναντίον των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει τα μέτρα να είναι προσωρινά.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν αναβλήθηκε μετά την αναβολή της συνάντησης Ρούμπιο – Λαβρόφ

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μετά από την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα». «Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, τα οποία θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Το ρεπορτάζ του CNN αναμεταδίδουν πολλά διεθνή ΜΜΕ.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» που θα ακολουθήσουν μετά το τηλεφώνημα των προέδρων των χωρών τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο «τόνισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ», σημειωνόταν στην ίδια ανακοίνωση. Μια από τις πηγές του CNN, ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με τον ενδεχόμενο τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία