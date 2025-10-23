newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Ο Τραμπ «ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν λόγω της στασιμότητας των διαπραγματεύσεων» [βίντεο]
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 01:49

Ο Τραμπ «ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν λόγω της στασιμότητας των διαπραγματεύσεων» [βίντεο]

Με... κάθε επισημότητα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ακυρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας με τον ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επικαλούμενος την έλλειψη προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες και την αίσθηση ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν κατάλληλη.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν — απλά δεν μου φαινόταν σωστό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν έμοιαζε ότι θα φτάναμε στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε. Έτσι, την ακύρωσα, αλλά θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τις καθυστερημένες διαπραγματεύσεις. «Όσον αφορά την ειλικρίνεια, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά μετά δεν οδηγούν πουθενά. Απλά δεν οδηγούν πουθενά», είπε.

Η ακύρωση της συνάντησης κορυφής ήρθε την ώρα που ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε νέες κυρώσεις εναντίον των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Ο Τραμπ είπε ότι ελπίζει τα μέτρα να είναι προσωρινά.


Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν αναβλήθηκε μετά την αναβολή της συνάντησης Ρούμπιο – Λαβρόφ

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μετά από την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα». «Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, τα οποία θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Το ρεπορτάζ του CNN αναμεταδίδουν πολλά διεθνή ΜΜΕ.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» που θα ακολουθήσουν μετά το τηλεφώνημα των προέδρων των χωρών τους την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο «τόνισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης λύσης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ», σημειωνόταν στην ίδια ανακοίνωση. Μια από τις πηγές του CNN, ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με τον ενδεχόμενο τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο
Κόσμος 22.10.25

Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Σύνταξη
Ουκρανία 23.10.25

Κόσμος 23.10.25

Ποδόσφαιρο 23.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Μονακό – Τότεναμ 0-0: Ανίκητος ο Βικάριο, έδωσε βαθμό στους Άγγλους (vid)

Ο Γκουλιέλμο Βικάριο ήταν ανίκητος απέναντι στην επιθετική γραμμή της Μονακό και έτσι η Τότεναμ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)
Champions League 22.10.25

Σπόρτινγκ-Μαρσέιγ 2-1: Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες (vid)

Χρυσές αλλαγές αποδείχθηκαν για την Σπόρτινγκ οι Κατάμο και Αλισον Σάντος που σκόραραν και έδωσαν τη νίκη. Και ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή, ενώ ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο

Βάιος Μπαλάφας
«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 
«Όπως Μπρίτνεϊ» 22.10.25

«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι αναφέρθηκε στο απάνθρωπο τίμημα της δόξας περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη συστηματική παρενόχληση από τα media και τους παπαράτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
CEV Champions League 22.10.25

Νάπρεντακ Όντζακ – Ολυμπιακός 0-3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

Με τον καλύτερο τρόπο «μπήκε» στην αγωνιστική σεζόν 2025-26 η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»
Πιέσεις 22.10.25

Πρίγκιπας Άντριου: Πρόσκληση από το Κονγκρέσο για τον παιδεραστή Έπσταϊν – «Πρέπει να μιλήσει»

Η έκδοση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της τον περασμένο Απρίλιο, φέρνει απανωτές αναταράξεις στη μοναρχία της Βρετανίας αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τον πρίγκιπα Άντριου να μοιάζει αδύναμος κρίκος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις
Αγορά ακινήτων 22.10.25

Πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση – Στελέχη του real estate και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ προτείνουν λύσεις

Από προτάσεις για το πώς θα υπερβούμε τη στεγαστική κρίση πάμε καλά. Στις πράξεις χωλαίνουμε. Το δικαίωμα στη στέγη ανέδειξαν το συνέδριο αγοράς ακινήτων Prodexpo και το Infofest της ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
