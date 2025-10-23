Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

O πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, διέψευσε το ρεπορτάζ της Wall Street Journal το οποίο αναφέρει πως οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια για χτυπήματα από την Ουκρανία στη Ρωσία με τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε πως «Το ρεπορτάζ της Wall Street Journal περί έγκρισης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, με την οποία της επιτρέπεται η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος είναι ΨΕΥΔΗΣ ΕΙΔΗΣΗ! Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους από όπου και αν προέρχονται ή με το τι κάνει η Ουκρανία με αυτούς».

Δυστυχώς για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το δημοσίευμα αναφέρει επίσης δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Πως οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση του Storm Shadow από την Ουκρανία, επειδή οι πύραυλοι χρησιμοποιούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης. Ενώ αναφέρεται εντός του κειμένου πως «το Πεντάγωνο δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλια».

Ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη Αλέξους Γκρίνκεβιτς έχει την τελική απόφαση

Σύμφωνα με τον ιεραρχικό μηχανισμό, ο υπουργός Άμυνας είχε τον τελικό λόγο για το αν η Ουκρανία μπορούσε να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μακράς εμβέλειας για να επιτεθεί στη Ρωσία. Δεν εγκρίθηκαν επιθέσεις μέχρι πρόσφατα, όταν η αρμοδιότητα για την έγκριση τέτοιων επιθέσεων επιστράφηκε στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ. Χθες όμως υπήρξε επίθεση σε ρωσικό εργοστάσιο χημικών.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί επίσης επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας με εγχώριας παραγωγής drones και έναν μικρό αριθμό εγχώριων πυραύλων. Πολλές από τις επιθέσεις έχουν στοχεύσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι ο Τραμπ ενέκρινε την κοινοποίηση των δεδομένων σχετικά με τους στόχους, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου.