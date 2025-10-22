newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 22:53

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιμέλεια Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ήρε έναν βασικό περιορισμό στη χρήση από την Ουκρανία ορισμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από δυτικούς συμμάχους, επιτρέποντας στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τετάρτη στην Wall Street Journal.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ Storm Shadow βρετανικής προέλευσης την Τρίτη για να χτυπήσει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα για πυραύλους, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Χαρακτήρισε την επίθεση ως «επιτυχημένη», η οποία διαπέρασε τις ρωσικές αεροπορικές άμυνες.

Η απροειδοποίητη κίνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο στη Ρωσία έρχεται μετά την πρόσφατη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο στον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως διοικητής του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία είχε απειλήσει πως η επίθεση με Storm Shadow θα επιβαρύνει τους προμηθευτές

Η αλλαγή συνέπεσε με την πίεση που άσκησε ο πρόεδρος Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου στο Κρεμλίνο για να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να εγκρίνει την αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ αμερικανικής κατασκευής στο Κίεβο, οι οποίοι έχουν εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων. Ο Τραμπ έχει από τότε υπαναχωρήσει από την πρόταση αυτή.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν η Ουκρανία να πραγματοποιήσει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας το Storm Shadow, το οποίο εκτοξεύεται από ουκρανικά αεροσκάφη και μπορεί να ταξιδέψει σε απόσταση κοντά στα 300 χιλιόμετρα.

Οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση του Storm Shadow από την Ουκρανία, επειδή οι πύραυλοι χρησιμοποιούν αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

O πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, έχει ήδη απειλήσει από τον Σεπτέμβρη του 2024, κάθε χώρα που θα έδινε Storm Shadow στην Ουκρανία, ως εμπλεκόμενη στον πόλεμο.

Οι επιθέσεις εντός της Ρωσίας γίνονται ακόμα πιο εφικτές

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε: «Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πρόεδρος, κάτι που ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν αναγνώρισε, και ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να τον σταματήσει. Ο πρόεδρος διαπραγματεύτηκε επίσης μια ιστορική συμφωνία που επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής».

Η ανανεωμένη χρήση των Storm Shadow από την Ουκρανία δεν αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης. Έχουν πολύ μικρότερη εμβέλεια από τα αμερικανικά Τόμαχοκ και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία. Ωστόσο, οι πύραυλοι επιτρέπουν στο Κίεβο να επεκτείνει τις επιθέσεις του εντός της Ρωσίας.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χρήση των Storm Shadow και των αμερικανικών πυραύλων Atacms από την Ουκρανία εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας προς το τέλος της θητείας του.

Ωστόσο, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, το Πεντάγωνο θέσπισε μια διαδικασία επανεξέτασης για την έγκριση διασυνοριακών επιθέσεων με χρήση αμερικανικών πυραύλων ή πυραύλων άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Storm Shadow, που βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης.

Ο διοικητής του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ Αλέξους Γκρίνκεβιτς έχει την ευθύνη της έγκρισης της επίθεσης

Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό, ο υπουργός Άμυνας είχε τον τελικό λόγο για το αν η Ουκρανία μπορούσε να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μακράς εμβέλειας για να επιτεθεί στη Ρωσία. Δεν εγκρίθηκαν επιθέσεις μέχρι πρόσφατα, όταν η αρμοδιότητα για την έγκριση τέτοιων επιθέσεων επιστράφηκε στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί επίσης επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας με εγχώριας παραγωγής drones και έναν μικρό αριθμό εγχώριων πυραύλων. Πολλές από τις επιθέσεις έχουν στοχεύσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές.

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι ο Τραμπ ενέκρινε την κοινοποίηση των δεδομένων σχετικά με τους στόχους, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπογράφει έγγραφα σχετικά με τις πυρηνικές ασκήσεις της Ρωσίας στις 22 Οκτωβρίου του 2025.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανέφερε πως η Ουκρανία έχει το ελεύθερο

«Όπως έχει αποδειχθεί, η Ουκρανία είναι εξαιρετικά ικανή να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία νόμιμους στρατιωτικούς στόχους που επιτρέπουν τον παράλογο πόλεμο του Κρεμλίνου, ο οποίος επιβαρύνει την οικονομία της και έχει σκοτώσει ή τραυματίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ρώσους», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. «Δεν χρειάζεται την άδειά μας».

Ο Τραμπ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα το ενδιαφέρον του να πραγματοποιήσει μια δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων διακόπηκαν γρήγορα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι μια τέτοια συνάντηση θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Ο γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ (I., Μέιν), ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρούττε για μια ώρα την Τετάρτη το πρωί, δήλωσε ότι, παρότι η αποστολή Τόμαχοκ θα ενίσχυε τη θέση της Ουκρανίας έναντι του Πούτιν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν λόγο ως προς τους στόχους που θα χτυπά το Κίεβο.

«Αν μπορούσαμε να έχουμε κάποιο έλεγχο στους στόχους, ώστε να στοχεύονται μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μόνο εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την επίθεση στην Ουκρανία, νομίζω ότι θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο για να πείσουμε τον Πούτιν ότι δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Κινγκ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ούλφ Κρίστερσον και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπροστά στα μαχητικά της Σουηδίας Gripen.

Είχε προαποφασιστεί να επιτραπεί η χρήση Storm Shadow

Η απόφαση για την άρση του περιορισμού σχετικά με τα Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των συζητήσεων.

Ο Ζελένσκι ζητούσε Τόμαχοκ, τα οποία θα επέκτειναν σημαντικά τη δύναμη κρούσης μεγάλου βεληνεκούς του Κιέβου, εάν παρέχονταν σε επαρκείς ποσότητες. Η απόρριψη του αιτήματος από τον Τραμπ έχει περιορίσει τη διαπραγματευτική δύναμη της Δύσης έναντι της Μόσχας, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πρόσφατα την πώληση στην Ουκρανία 3.350 πυραύλων Extended Range Attack Munition (ERAM) που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν βεληνεκές 240 έως 450 χιλιόμετρα . Η κυβέρνηση Μπάιντεν παρείχε επίσης πυραύλους επιφανείας-επιφανείας ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνεκές σχεδόν 320 χιλιόμετρα, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Η Ουκρανία διαθέτει ένα μικρό αποθέμα πυραύλων ATACMS (Συστήματα Τακτικών Πυραύλων Στρατού). Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δηλώσει αν είναι διατεθειμένη να στείλει περισσότερους ή αν η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης θα εγκρίνει τη χρήση τους.

Σε κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι την Τρίτη, δεσμεύτηκαν να «αυξήσουν την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και την αμυντική της βιομηχανία» έως ότου ο Πούτιν «είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη».

