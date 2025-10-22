Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία μετά από σφοδρές επιθέσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο παιδιά.

Άλλοι 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου στο Χ για τις ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν ιδιαίτερα το Κίεβο και τη Ζαπορίζια:

Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові… pic.twitter.com/FlRh3d2gXE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Από την άλλη πλευρά, οι ουκρανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρό τους ρωσικό χημικό εργοστάσιο στην στα σύνορα με την περιφέρεια Μπριάνσκ, χρησιμοποιώντας πυραύλους Storm Shadow που έχουν προμηθευτεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως γράφει το BBC.

Ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση «επιτυχημένη», αφού δεν την απέκρουσε το ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι το εργοστάσιο του Μπριάνσκ παράγει πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται «από τον εχθρό για να βομβαρδίζει τα εδάφη της Ουκρανίας».

Η είδηση για τις εκατέρωθεν επιθέσεις έρχεται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη που θα γινόταν «σε περίπου δύο εβδομάδες» σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση».

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τη σουηδική εταιρεία άμυνας Saab, δεν κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Tomahawk, υπενθυμίζει το BBC.

Επίθεση στο Κίεβο για πρώτη φορά από τις 28 Σεπτεμβρίου

Το Κίεβο δέχθηκε ένα τέτοιο κύμα ολονύχτιων επιθέσεων για πρώτη φορά από τις 28 Σεπτεμβρίου.

Ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε όταν ένα drone χτύπησε το πολυώροφο κτίριο στο οποίο έμεναν, ενώ τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν μια γυναίκα, ένα μωρό έξι μηνών και ένα κορίτσι 12 ετών.

Σε ισχύ βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας προειδοποίηση για πυραύλους, ενώ ακούγονταν εκρήξεις.

Το πρωί της Τετάρτης οι ομάδες διάσωσης έδιναν μάχες με τις φλόγες σε κτίρια κατοικιών.

Σε ολόκληρη την Ουκρανία, οι ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν για άλλη μια φορά ενεργειακές υποδομές και σε αρκετές περιοχές υπήρξαν έκτακτες διακοπές ρεύματος.

Τι λέει το Κρεμλίνο για τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν

Η Ρωσία εξακολουθεί να προετοιμάζεται για μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η προετοιμασία της συνάντησης είναι απαραίτητη, αλλά πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος.

Δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριμπάκοφ, σημειώνοντας και αυτός ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Ριμπάκοφ δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Σεργκέι Λαβρόφ, των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η συνάντηση Ρούμπιο και Λαβρόφ θα προηγούνταν της συνόδου κορυφής.

Ωστόσο, ο Ριμπάκοφ δήλωσε ότι δεν βλέπει σημαντικά εμπόδια για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, σύμφωνα με το RIA.

Τι δήλωσε ο Όρμπαν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε και αυτός ότι οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Ρώσο ομόλογό του συνεχίζονται.

«Ο (σ.σ. Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα τη διεξαγάγουμε», υποστήριξε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook.