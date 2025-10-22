Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις τη νύχτα σήμερα Τετάρτη, καθώς η Ρωσία εξαπολύει μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας (στη φωτογραφία από kyivindependent.com/Ivan Fedorov/Telegram, επάνω, κτίριο κατοικιών στις φλόγες).

Εκρήξεις έχουν αναφερθεί, εκτός από το Κίεβο, στο Ντνίπρο, τη Ζαπορίζια και την πόλη-λιμάνι Ισμαήλ

Η επίθεση έρχεται λίγο μετά την εκτόξευση πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία σε μια μαζική επιδρομή στη Ρωσία, σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Από αυτήν φέρεται να επλήγη το ρωσικό χημικό εργοστάσιο του Μπριάνσκ, το οποίο παράγει βασικά εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους.

Οι κάτοικοι του Κιέβου άκουσαν εκρήξεις στην πόλη γύρω στη 01:10 σήμερα Τετάρτη, λίγο αφότου η Πολεμική Αεροπορία εξέδωσε προειδοποίηση για βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με δημοσιογράφους ουκρανικών μέσων ενημέρωσης. Αρκετές ακόμη εκρήξεις ακούστηκαν περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Εκρήξεις έχουν επίσης αναφερθεί στο Ντνίπρο, τη Ζαπορίζια και την πόλη-λιμάνι Ισμαήλ. Οι επιθέσεις συνεχίζονται και οι συνέπειες δεν έχουν ακόμη καταγραφεί.

Εχουν ξεσπάσει πυρκαγιές

Μονάδες αεράμυνας επιχειρούν να αποκρούσουν τις ρωσικές επιδρομές εναντίον του Κιέβου, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Τουλάχιστον μία πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην πόλη και έχουν σταλεί πρώτες βοήθειες στις περιοχές που επλήγησαν. Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης πυρκαγιές σε οχήματα και ζημιές στα παράθυρα και τις αυλές ορισμένων κτιρίων κατοικιών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα στο Κίεβο.