Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «σε περίπου δύο εβδομάδες» στη Βουδαπέστη, η σύνοδος κορυφής των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας έχει αναβληθεί επ’ αόριστον.

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ

Όπως γράφει το BBC, ακυρώθηκε και η προκαταρκτική συνάντηση που θα είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, αντίστοιχα.

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης για το φιάσκο σχετικά με τη συνάντηση που θα φιλοξενούνταν στην Ουγγαρία.

«Δεν θέλω να χάνω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Το βρετανικό μέσο αναφέρει οι προσπάθειες του Τραμπ να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία αναζωπυρώθηκαν μετά τη σύναψη της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, η οποία, ωστόσο, παραμένει εύθραυστη.

Ο Τραμπ ενώ πανηγύριζε για τη σύναψη της συμφωνίας για τη Γάζα, στράφηκε προς τον επικεφαλής διαπραγματευτή του, Στιβ Γουίτκοφ και του είπε σύμφωνα με το BBC: «Πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα με τη Ρωσία».

Ωστόσο, η υπόθεση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία που πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια είναι διαφορετική.

Λιγότερη επιρροή

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, το κλειδί για την επίτευξη της συμφωνίας στη Γάζα ήταν η απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στους διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ.

Ήταν μια κίνηση που εξόργισε τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ, αλλά έδωσε στον Τραμπ το πλεονέκτημα να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τραμπ επωφελήθηκε από το μακρύ ιστορικό υποστήριξης του Ισραήλ που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, να αλλάξει τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και, πιο πρόσφατα, της υποστήριξής του στην ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είναι πιο δημοφιλής ανάμεσα στους Ισραηλινούς από τον Νετανιάχου, κάτι που του πρόσφερε ένα ακόμα εργαλείο για να τον πιέσει, σύμφωνα με το BBC.

Προσθέστε τους πολιτικούς και τους οικονομικούς δεσμούς με τους βασικούς Άραβες παίκτες και θα διαπιστώσετε ότι διέθετε μεγάλη διπλωματική δύναμη για να επιβάλει τη συμφωνία, τονίζει το βρετανικό μέσο.

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει χωρίς τις πλάτες των ΗΠΑ, την απεριόριστη οικονομική, στρατιωτική και διπλωματική βοήθεια που απολαμβάνει διαχρονικά.

Αντίθετα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ έχει λιγότερη επιρροή.

Εννιά μήνες με ελάχιστα ορατά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του Τραμπ τους τελευταίους εννιά μήνες να ασκήσει πίεση στον Πούτιν και στη συνέχεια στον Ζελένσκι, έχουν ελάχιστα ορατά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει νέες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας και να προμηθεύσει την Ουκρανία με νέα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, αναγνώρισε επίσης ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος επέπληξε δημοσίως τον Ζελένσκι, διακόπτοντας προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και αναστέλλοντας τις αποστολές όπλων στη χώρα – για να υποχωρήσει στη συνέχεια μπροστά στους Ευρωπαίους συμμάχους του που ανησυχούσαν, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η κατάρρευση της Ουκρανίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή, σημειώνει το BBC.

Πώς άλλαξε και πάλι στάση ο Τραμπ

Ο Τραμπ λατρεύει να διαφημίζει την ικανότητά του να κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείνει συμφωνίες, αλλά οι προσωπικές συναντήσεις του με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι δεν φαίνεται να έχουν φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

Ο Πούτιν μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιεί την επιθυμία του Τραμπ για μια συμφωνία – και την πίστη του στις προσωπικές διαπραγματεύσεις – ως μέσο για να τον επηρεάσει, εκτιμά το βρετανικό μέσο.

Τον Ιούλιο, ο Πούτιν συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ακριβώς όταν φαινόταν πιθανό ότι ο Τραμπ θα υπογράψει το πακέτο κυρώσεων του Κογκρέσου που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία.

Το νομοσχέδιο αυτό στη συνέχεια «πάγωσε».

Οι Tomahawk δεν δόθηκαν στην Ουκρανία

Την περασμένη εβδομάδα, καθώς διαδόθηκαν φήμες ότι ο Λευκός Οίκος σκεφτόταν σοβαρά να στείλει πυραύλους Tomahawk και αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot στο Κίεβο, ο Ρώσος ηγέτης τηλεφώνησε στον Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια εξήγγειλε την πιθανή σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο οποίος έφυγε με άδεια χέρια μετά από μια συνάντηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τεταμένη.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν τον ξεγέλασε ο Πούτιν.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μόλις η Ουκρανία εμφανίστηκε λιγότερο ευέλικτη για τις μακροπρόθεσμες διευθετήσεις, η Ρωσία άρχισε να μην ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τη διπλωματία.

Το BBC σημειώνει ότι έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, ο Τραμπ πέρασε από το να εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων στην Ουκρανία στο να σχεδιάζει μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν και να ασκεί ιδιωτικά πιέσεις στον Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς – συμπεριλαμβανομένου των εδαφών που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει.

Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν ακριβώς εκεί που είναι τα στρατεύματα των δύο χωρών, κάτι που η Ρωσία αρνήθηκε να δεχτεί.

Τι παραδέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Το βρετανικό μέσο θυμίζει ότι κατά την περσινή προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε λίγες ώρες.

Από τότε έχει εγκαταλείψει αυτή την υπόσχεση, λέγοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου αποδεικνύεται πιο δύσκολος από ό,τι περίμενε.

Αυτή είναι μια σπάνια παραδοχή των ορίων της ισχύος του Αμερικανού προέδρου και της δυσκολίας να βρεθεί ένα πλαίσιο που να οδηγεί στην ειρήνη αφού καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει ή δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις μάχες, καταλήγει το BBC.