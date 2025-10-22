newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Τραμπ: Πώς φτάσαμε στο φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 09:23

Τραμπ: Πώς φτάσαμε στο φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδίαζε να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «σε περίπου δύο εβδομάδες» στη Βουδαπέστη, η σύνοδος κορυφής των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας έχει αναβληθεί επ’ αόριστον.

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ

Όπως γράφει το BBC, ακυρώθηκε και η προκαταρκτική συνάντηση που θα είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, αντίστοιχα.

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης για το φιάσκο σχετικά με τη συνάντηση που θα φιλοξενούνταν στην Ουγγαρία.

«Δεν θέλω να χάνω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Το βρετανικό μέσο αναφέρει οι προσπάθειες του Τραμπ να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία αναζωπυρώθηκαν μετά τη σύναψη της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, η οποία, ωστόσο, παραμένει εύθραυστη.

Ο Τραμπ ενώ πανηγύριζε για τη σύναψη της συμφωνίας για τη Γάζα, στράφηκε προς τον επικεφαλής διαπραγματευτή του, Στιβ Γουίτκοφ και του είπε σύμφωνα με το BBC: «Πρέπει να τακτοποιήσουμε το θέμα με τη Ρωσία».

Ωστόσο, η υπόθεση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία που πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια είναι διαφορετική.

Λιγότερη επιρροή

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, το κλειδί για την επίτευξη της συμφωνίας στη Γάζα ήταν η απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στους διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ.

Ήταν μια κίνηση που εξόργισε τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ, αλλά έδωσε στον Τραμπ το πλεονέκτημα να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τραμπ επωφελήθηκε από το μακρύ ιστορικό υποστήριξης του Ισραήλ που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, να αλλάξει τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και, πιο πρόσφατα, της υποστήριξής του στην ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ είναι πιο δημοφιλής ανάμεσα στους Ισραηλινούς από τον Νετανιάχου, κάτι που του πρόσφερε ένα ακόμα εργαλείο για να τον πιέσει, σύμφωνα με το BBC.

Προσθέστε τους πολιτικούς και τους οικονομικούς δεσμούς με τους βασικούς Άραβες παίκτες και θα διαπιστώσετε ότι διέθετε μεγάλη διπλωματική δύναμη για να επιβάλει τη συμφωνία, τονίζει το βρετανικό μέσο.

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει χωρίς τις πλάτες των ΗΠΑ, την απεριόριστη οικονομική, στρατιωτική και διπλωματική βοήθεια που απολαμβάνει διαχρονικά.

Αντίθετα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ έχει λιγότερη επιρροή.

Πώς έχει η κατάσταση στα μέτωπα στην Ουκρανία.

Εννιά μήνες με ελάχιστα ορατά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του Τραμπ τους τελευταίους εννιά μήνες να ασκήσει πίεση στον Πούτιν και στη συνέχεια στον Ζελένσκι, έχουν ελάχιστα ορατά αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει νέες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας και να προμηθεύσει την Ουκρανία με νέα όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, αναγνώρισε επίσης ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος επέπληξε δημοσίως τον Ζελένσκι, διακόπτοντας προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και αναστέλλοντας τις αποστολές όπλων στη χώρα – για να υποχωρήσει στη συνέχεια μπροστά στους Ευρωπαίους συμμάχους του που ανησυχούσαν, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η κατάρρευση της Ουκρανίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή, σημειώνει το BBC.

Πώς άλλαξε και πάλι στάση ο Τραμπ

Ο Τραμπ λατρεύει να διαφημίζει την ικανότητά του να κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείνει συμφωνίες, αλλά οι προσωπικές συναντήσεις του με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι δεν φαίνεται να έχουν φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

Ο Πούτιν μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιεί την επιθυμία του Τραμπ για μια συμφωνία – και την πίστη του στις προσωπικές διαπραγματεύσεις – ως μέσο για να τον επηρεάσει, εκτιμά το βρετανικό μέσο.

Τον Ιούλιο, ο Πούτιν συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ακριβώς όταν φαινόταν πιθανό ότι ο Τραμπ θα υπογράψει το πακέτο κυρώσεων του Κογκρέσου που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία.

Το νομοσχέδιο αυτό στη συνέχεια «πάγωσε».

Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Tomahawk δεν δόθηκαν στην Ουκρανία

Την περασμένη εβδομάδα, καθώς διαδόθηκαν φήμες ότι ο Λευκός Οίκος σκεφτόταν σοβαρά να στείλει πυραύλους Tomahawk και αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot στο Κίεβο, ο Ρώσος ηγέτης τηλεφώνησε στον Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια εξήγγειλε την πιθανή σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο οποίος έφυγε με άδεια χέρια μετά από μια συνάντηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τεταμένη.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν τον ξεγέλασε ο Πούτιν.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μόλις η Ουκρανία εμφανίστηκε λιγότερο ευέλικτη για τις μακροπρόθεσμες διευθετήσεις, η Ρωσία άρχισε να μην ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τη διπλωματία.

Το BBC σημειώνει ότι έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, ο Τραμπ πέρασε από το να εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων στην Ουκρανία στο να σχεδιάζει μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν και να ασκεί ιδιωτικά πιέσεις στον Ζελένσκι να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς – συμπεριλαμβανομένου των εδαφών που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει.

Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν ακριβώς εκεί που είναι τα στρατεύματα των δύο χωρών, κάτι που η Ρωσία αρνήθηκε να δεχτεί.

Τι παραδέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Το βρετανικό μέσο θυμίζει ότι κατά την περσινή προεκλογική εκστρατεία, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε λίγες ώρες.

Από τότε έχει εγκαταλείψει αυτή την υπόσχεση, λέγοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου αποδεικνύεται πιο δύσκολος από ό,τι περίμενε.

Αυτή είναι μια σπάνια παραδοχή των ορίων της ισχύος του Αμερικανού προέδρου και της δυσκολίας να βρεθεί ένα πλαίσιο που να οδηγεί στην ειρήνη αφού καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει ή δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις μάχες, καταλήγει το BBC.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22.10.25

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Ο στρατός ανακοινώνει πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Γαλλοβρετανικοί πύραυλοι 22.10.25

Ουκρανία: Χτυπήσαμε με Storm Shadow χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow και από αέρος, ισχυρίζεται ότι κατάφερε η Ουκρανία σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία που «παράγει» βασικά υλικά για τους ρωσικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ισραήλ: Βρετανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στην αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ισραήλ 22.10.25

Βρετανοί στρατιωτικοί στην αποστολή επιτήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα

«Μικρός αριθμός βρετανών αξιωματικών» ενσωματώθηκε στο κέντρο συντονισμού του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ και συγκροτήθηκε για να επιβλέψει την εφαρμογή της ανακωχής στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον
«Παγωμάρα» στη ΝΔ 22.10.25

Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον

Μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση γιγάντων που εξελίσσεται -αν όχι κορυφώνεται- εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι μάλλον μουδιασμένοι αν όχι παγωμένοι φοβούμενοι για τις συνέπειες των επιλογών τους αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Champions League 22.10.25

Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιδράσεις μέσα και έξω από τη Βουλή για την τροπολογία - Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία

Η ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη γίνεται με φόντο το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τις κινητοποιήσεις έξω από αυτή και την αιχμηρή δήλωση Δένδια, που πήρε αποστάσεις από το Μαξίμου ενώ απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Champions League 22.10.25

Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες
Διπλό φονικό 22.10.25

Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα» - Τι λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Fraud Becomes a Daily Reality in Greece
English edition 22.10.25

Fraud Becomes a Daily Reality in Greece

Telephone scams remain the most common form of fraud, with organized networks posing as relatives, doctors, utility employees, accountants, bankers, or even police officers.

Σύνταξη
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Μπάσκετ 22.10.25

Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
«Έγινε εξωφρενικό» 22.10.25

Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι δεν αισθανόταν πάντα άνετα με το τι σήμαινε να είναι ο Τζέιμς Μποντ στην προσωπική του ζωή - τι είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς το 1987.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι
Ποδόσφαιρο 22.10.25

La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Αναδίπλωση από την Primera Divisio μετά τις έντονες αντιδράσεις κι έτσι το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί κανονικά στην έδρα της πρώτης και όχι στο μακρινό Μαϊάμι.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Το «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από την ψηφοφορία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22.10.25

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

