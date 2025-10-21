Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία για την κατάρτιση μιας πρότασης 12 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, αντιστεκόμενες στις ανανεωμένες απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τις ΗΠΑ για την παράδοση εδαφών από το Κίεβο σε αντάλλαγμα για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, μια ειρηνευτική επιτροπή υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μόλις η Ρωσία ακολουθήσει την Ουκρανία και συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές τους προόδους, οι προτάσεις προβλέπουν την επιστροφή όλων των παιδιών που βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος πίσω στην Ουκρανία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφάλειας, κεφάλαια για την αποκατάσταση των πολεμικών ζημιών και μια οδό για την ταχεία ένταξη στην ΕΕ.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Η ΕΕ και η Ουκρανία δεν σκοπεύουν να αναγνωρίσουν κατεκτημένα εδάφη ως ρωσικά

Η Μόσχα και το Κίεβο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά, σύμφωνα με τις πηγές. Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης και ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από την Ουάσινγκτον και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

Η πρόταση αντανακλά τις εκκλήσεις που έκανε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για άμεσο πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν και συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να «σταματήσουν εκεί που βρίσκονται». «Αρκετά αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να καθορίζονται από τον πόλεμο και τα κότσια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ευρώπη, Ουκρανία και ΗΠΑ υποστηρίζουν το πάγωμα των εχθροπραξιών στις υφιστάμενες γραμμές

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν την Τρίτη ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» την άμεση παύση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις υπάρχουσες θέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας από τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθυμών θα συνέλθουν την Παρασκευή. Σε σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις Βρυξέλλες θα συζητηθούν πρόσθετες κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου, καθώς και η παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία μέσω της χρήσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο ότι ο πόλεμος πρέπει να παγώσει στις τρέχουσες γραμμές μάχης προτού οι δύο πλευρές μπορέσουν να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να προχωρήσουμε σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επειγόντως και με διπλωματικό τρόπο, πρέπει να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να μην δώσουμε κάτι επιπλέον στον Πούτιν», δήλωσε σε συνέντευξη στο πρόγραμμα Meet the Press With Kristen Welker του NBC που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Η Ρωσία δεν «καίγεται» για συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ – Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια συνάντηση με σκοπό την προετοιμασία της συνόδου κορυφής.

«Το έργο που μας περιμένει θα είναι δύσκολο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έχουν δώσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία».

Αν και ο Ζελένσκι επέκρινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων λόγω της φιλικής στάσης του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες της συνόδου κορυφής εάν προσκληθεί.

«Έχουμε πλησιάσει σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει σίγουρα, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιτύχει πολλά στη Μέση Ανατολή και, εκμεταλλευόμενος αυτή τη δυναμική, θέλει να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Η Ρωσία δεν κάνει πίσω, οι ΗΠΑ όμως έκαναν μετά το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν δει κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν απομακρύνεται από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της ευρωπαϊκής κυβέρνησης. Η μόνη αλλαγή που βλέπουν είναι στον Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τους συμμάχους, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, αλλά προφανώς έκανε πίσω μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά στα αιτήματα της Ουκρανίας για περισσότερη αεροπορική άμυνα, ενεργειακή υποστήριξη ή δυνατότητες μεγαλύτερης εμβέλειας μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή. Σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημα για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

<br />

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους, ο Τραμπ προέτρεψε με έμφαση τον Ζελένσκι να αποδεχτεί γρήγορα μια συμφωνία και τόνισε τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας, σύμφωνα με τις πηγές. Αμερικανοί αξιωματούχοι που ήταν παρόντες έθεσαν το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις για να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν οι παρόντες.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις απαιτήσεις του να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Τραμπ την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πηγές. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως την περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Δεν είναι σαφές αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις αλλού σε αντάλλαγμα, ανέφεραν οι πηγές. Εκτός από τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε παράνομα το 2014, και τμήματα του Ντονμπάς, η Ρωσία καταλαμβάνει επίσης εν μέρει και διεκδικεί την Ζαπορίζια και την Χερσώνα της Ουκρανίας.