newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ουκρανία: Σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου ετοιμάζουν από κοινού ΕΕ – Κίεβο [βίντεο]
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 20:17

Ουκρανία: Σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου ετοιμάζουν από κοινού ΕΕ – Κίεβο [βίντεο]

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για την ειρήνη, το οποίο καταλήγει στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Upd:21.10.2025, 20:23
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Spotlight

Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία για την κατάρτιση μιας πρότασης 12 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, αντιστεκόμενες στις ανανεωμένες απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τις ΗΠΑ για την παράδοση εδαφών από το Κίεβο σε αντάλλαγμα για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, μια ειρηνευτική επιτροπή υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μόλις η Ρωσία ακολουθήσει την Ουκρανία και συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές τους προόδους, οι προτάσεις προβλέπουν την επιστροφή όλων των παιδιών που βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος πίσω στην Ουκρανία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφάλειας, κεφάλαια για την αποκατάσταση των πολεμικών ζημιών και μια οδό για την ταχεία ένταξη στην ΕΕ.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία.

Οποιοδήποτε σχέδιο Βρυξελλών – Κιέβου, πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Ουάσινγκτον.

Η ΕΕ και η Ουκρανία δεν σκοπεύουν να αναγνωρίσουν κατεκτημένα εδάφη ως ρωσικά

Η Μόσχα και το Κίεβο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά, σύμφωνα με τις πηγές. Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης και ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από την Ουάσινγκτον και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

Η πρόταση αντανακλά τις εκκλήσεις που έκανε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα για άμεσο πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν και συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει να «σταματήσουν εκεί που βρίσκονται». «Αρκετά αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να καθορίζονται από τον πόλεμο και τα κότσια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ευρώπη, Ουκρανία και ΗΠΑ υποστηρίζουν το πάγωμα των εχθροπραξιών στις υφιστάμενες γραμμές

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν την Τρίτη ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» την άμεση παύση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις υπάρχουσες θέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας από τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθυμών θα συνέλθουν την Παρασκευή. Σε σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις Βρυξέλλες θα συζητηθούν πρόσθετες κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου, καθώς και η παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία μέσω της χρήσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο ότι ο πόλεμος πρέπει να παγώσει στις τρέχουσες γραμμές μάχης προτού οι δύο πλευρές μπορέσουν να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να προχωρήσουμε σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επειγόντως και με διπλωματικό τρόπο, πρέπει να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να μην δώσουμε κάτι επιπλέον στον Πούτιν», δήλωσε σε συνέντευξη στο πρόγραμμα Meet the Press With Kristen Welker του NBC που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θεωρεί τον Όρμπαν σύμμαχο του Πούτιν, παρόλα αυτά είναι θετικός να βρεθεί στη Βουδαπέστη.

Η Ρωσία δεν «καίγεται» για συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ – Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια συνάντηση με σκοπό την προετοιμασία της συνόδου κορυφής.

«Το έργο που μας περιμένει θα είναι δύσκολο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έχουν δώσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία».

Αν και ο Ζελένσκι επέκρινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων λόγω της φιλικής στάσης του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες της συνόδου κορυφής εάν προσκληθεί.

«Έχουμε πλησιάσει σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει σίγουρα, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιτύχει πολλά στη Μέση Ανατολή και, εκμεταλλευόμενος αυτή τη δυναμική, θέλει να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Οι ΗΠΑ δεν συζήτησαν για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, αλλά συμφωνούν να «παγώσουν» οι γραμμές του μετώπου.

Η Ρωσία δεν κάνει πίσω, οι ΗΠΑ όμως έκαναν μετά το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν δει κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν απομακρύνεται από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της ευρωπαϊκής κυβέρνησης. Η μόνη αλλαγή που βλέπουν είναι στον Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τους συμμάχους, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, αλλά προφανώς έκανε πίσω μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά στα αιτήματα της Ουκρανίας για περισσότερη αεροπορική άμυνα, ενεργειακή υποστήριξη ή δυνατότητες μεγαλύτερης εμβέλειας μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή. Σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημα για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους, ο Τραμπ προέτρεψε με έμφαση τον Ζελένσκι να αποδεχτεί γρήγορα μια συμφωνία και τόνισε τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας, σύμφωνα με τις πηγές. Αμερικανοί αξιωματούχοι που ήταν παρόντες έθεσαν το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις για να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν οι παρόντες.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τις απαιτήσεις του να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Τραμπ την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πηγές. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως την περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Δεν είναι σαφές αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις αλλού σε αντάλλαγμα, ανέφεραν οι πηγές. Εκτός από τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε παράνομα το 2014, και τμήματα του Ντονμπάς, η Ρωσία καταλαμβάνει επίσης εν μέρει και διεκδικεί την Ζαπορίζια και την Χερσώνα της Ουκρανίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης
«Χρονοκαθυστέρηση» 21.10.25

Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σε δημοψήφισμα. Μιλούν και οι δύο για «απλή καθυστέρηση» εφαρμογής της.

Σύνταξη
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης
«Χρονοκαθυστέρηση» 21.10.25

Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σε δημοψήφισμα. Μιλούν και οι δύο για «απλή καθυστέρηση» εφαρμογής της.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Σ. Φάμελλος: Από σήμερα «σπάμε» στην πράξη την αντισυνταγματική ρύθμιση – Το κάλεσμα στα προοδευτικά κόμματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενώνει τη φωνή του με τους πολίτες που διαδηλώνουν και ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί όλους τους προοδευτικούς βουλευτές στο Σύνταγμα για να «σπάσει» στην πράξη η «αντισυνταγματική ρύθμιση».

Σύνταξη
Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό

Το ντεμπούτο του στην σκηνή του Uefa Champions League θα πραγματοποιήσει ο 17χρονος Ντρο Φερνάντεθ, καθώς ο Χάνσι Φλικ τον έβαλε στην βασική εντεκάδα για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ

Ο Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, τόνισε ότι ο Γερμανός Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή μετά το λάθος κατά του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο έκανε λάθος και κατά του Παναθηναϊκού στο «Κλ. Βικελίδης»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Champions League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
Ελλάδα 21.10.25

Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη

Οι φρουροί τον πρόλαβαν στην είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου την ώρα που έβαζε φωτιά σε νάιλον σακούλα μέσα στην οποία είχε ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας

Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο