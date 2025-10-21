newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 01:15

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «επιτυχημένη» τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκε πρόοδος στο θέμα της απόκτησης νέων αντιαεροπορικών συστημάτων από το Κίεβο (φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, από τη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στον Λευκό Οίκο).

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Τραμπ τον αποπήρε με βωμολοχίες στον Λευκό Οίκο.

«Θετικό» για τον Ζελένσκι το μήνυμα του Τραμπ, που «βωμολοχούσε επανειλημμένα», κατά τα ΜΜΕ

Ο ουκρανός ηγέτης έκανε την Κυριακή ορισμένα off the record σχόλια στα μέσα ενημέρωσης, αλλά χθες Δευτέρα δόθηκε η άδεια να δημοσιοποιηθούν.

Περιέγραψε ως θετικό το μήνυμα του Τραμπ στη συνάντηση, που έληξε με τον αμερικανό πρόεδρο να ζητά την κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις να παραμένουν στις θέσεις τους.

Ως αποτέλεσμα της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, η Ουκρανία ετοιμάζει τώρα μια σύμβαση για την αγορά 25 αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που θα δώσουν μεγάλη ώθηση στις αμυντικές δυνατότητές της απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν προτού το πρακτορείο Reuters και άλλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί αναφέρουν ότι ο Τραμπ του άσκησε πιέσεις για να παραχωρήσει εδάφη και ότι το κλίμα στη συνάντηση ήταν πιο τεταμένο απ’ ό,τι είχε περιγραφεί αρχικά.

«Θετικό» το μήνυμα του Τραμπ

«Επειτα από πολλούς γύρους συζητήσεων, επί περισσότερες από δύο ώρες με (τον Τραμπ) και την ομάδα του, το μήνυμά του, κατά την άποψή μου, είναι θετικό: ότι παραμένουμε εκεί που βρισκόμαστε στη γραμμή του μετώπου», είπε ο ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ζητούν εδώ και καιρό την άμεση κατάπαυση του πυρός με τις δυνάμεις τους να παραμένουν στα σημεία όπου βρίσκονται και σήμερα. Η Μόσχα από την άλλη απαιτούσε από την Ουκρανία να της παραχωρήσει περισσότερα εδάφη για να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δεν αποκάλυψε πόσο κοντά έφτασε η Ουκρανία στην υπογραφή της συμφωνίας για τα 25 συστήματα Patriot αλλά είπε ότι μεγάλο μέρος του ταξιδιού του, συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησης με τον Τραμπ, αναλώθηκε σε συζητήσεις για το θέμα αυτό.

Αν και ο Ζελένσκι δεν πέτυχε τον δεδηλωμένο στόχο του, να πείσει δηλαδή τις ΗΠΑ να του δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ με τους οποίους θα μπορούσε να πλήξει το ρωσικό έδαφος σε μεγάλο βάθος, είπε ότι πιστεύει πως αυτή η άρνηση οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί να κάνει βήματα που θα εξοργίσουν τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πριν τη σύνοδο κορυφής.

«Μισούν ο ένας τον άλλον»

Χθες, ο Τραμπ σχολίασε ότι το ζήτημα του εφοδιασμού της Ουκρανίας με όπλα μοιάζει εύκολο, αλλά «είναι λίγο πιο περίπλοκο».

Είπε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιέζουν για μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε αλλά η κατάσταση έγινε δυσάρεστη επειδή έχουμε δύο ηγέτες που πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον», είπε στους δημοσιογράφους, κατά την έναρξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον αυστραλό πρωθυπουργό Αντονι Αλμπανέζι.

Οταν ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει γνώμη για το ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να νικήσει στον πόλεμο, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα νικήσουν, αλλά θα μπορούσαν. Ποτέ δεν είπα ότι θα νικήσουν. Είπα ότι θα μπορούσαν. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ξέρετε, ο πόλεμος είναι πολύ παράξενο πράγμα».

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά άλλαξε γνώμη αφού μίλησε με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συζήτησε τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανούς αμάχους με τον Πούτιν. Οταν ρωτήθηκε αν του ζήτησε να τις σταματήσει, απάντησε καταφατικά.
Η συνάντηση ήταν τεταμένη, «πολύ κακή»

Ο Ζελένσκι τους τελευταίους μήνες προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τραμπ μετά την καταστροφική συνάντηση που είχαν τον Φεβρουάριο, στην οποία ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τον αποπήραν μπροστά στις κάμερες.

«Θα παγώσει και θα καταστραφεί»

Την Παρασκευή, επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες, μία ημέρα αφού ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τρεις πηγές περιέγραψαν το κλίμα στη συνάντηση αυτήν ως τεταμένο, με τον Τραμπ να βωμολοχεί επανειλημμένα.

«Ηταν πολύ άσχημο», είπε μία από τις πηγές. «Το μήνυμα (του Τραμπ) ήταν ότι η χώρα (σ.σ. η Ουκρανία) θα παγώσει και θα καταστραφεί» αν δεν κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στην Ουγγαρία, η οποία έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι επέκρινε την επιλογή της τοποθεσίας, υποδηλώνοντας ότι η εσωτερική πολιτική σκηνή της Ουγγαρίας έπαιξε κάποιον ρόλο.

«Συζητάμε για την ειρήνη στην Ουκρανία, όχι για εκλογές στην Ουγγαρία». Πάντως, είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες, εφόσον προσκληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως
Μήνυμα στη Χαμάς 20.10.25

Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Ινδία: «Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» – 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος… αναστήθηκε
Στην Ινδία 20.10.25

«Ήθελα να δω πόσο με αγαπούν οι άνθρωποι» - 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και στο τέλος... αναστήθηκε

Ο Μόχαν Λαλ από την Ινδία άφησε να διαρρεύσει ότι πέθανε και μετά οργάνωσε ψεύτικη τελετή, με φέρετρο και όλα τα τελετουργικά - Αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, σηκώθηκε όρθιος αφήνοντας άπαντες άφωνους

Σύνταξη
Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
Κόσμος 20.10.25

Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία

Οι καλές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται ότι ήταν η αιτία πίσω από τον προγραμματισμό της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο