Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 20:53
Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
InShorts 18 Οκτωβρίου 2025 | 16:00
Eνσωμάτωση

Τραμπ: «Σκληρή» η στάση του απέναντι στον Ζελένσκι στην κατ’ ιδίαν συνάντηση – Όχι στους Tomahawk, για τώρα

Τι δηλώνουν πηγές στο αμερικάνικο σάιτ Axios για τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι πίσω από τις κάμερες

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια έντονη συνάντηση την Παρασκευή, με τον πρώτο να λέει στον δεύτερο ότι δεν προτίθεται να εφοδιάσει το Κίεβο με τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας Tomahawk, τουλάχιστον για την ώρα.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος για τους Tomahawk, ο Ζελένσκι απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής»

Αυτά μετέφεραν δύο πηγές στο αμερικάνικο σάιτ Axios.

Υπενθυμίζεται ότι και μπροστά στις κάμερες, όταν απαντούσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ είπε αναφορικά με τους Tomahawk: «Είναι κλιμάκωση (σ.σ. η παράδοσή τους), αλλά θα το συζητήσουμε».

Ο Ζελένσκι ήλπιζε να φύγει από την Ουάσινγκτον με δεσμεύσεις για νέα όπλα για την Ουκρανία, αλλά βρήκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε εντελώς διαφορετική διάθεση μια μέρα μετά τη μακρά τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η προτεραιότητά του τώρα είναι η διπλωματία και πιστεύει ότι η παροχή πυραύλων Tomahawk θα μπορούσε να την υπονομεύσει, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ. 

«Κανείς δεν φώναξε, αλλά ο Τραμπ ήταν σκληρός»

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η συνάντηση «δεν ήταν εύκολη», ενώ η άλλη απλώς είπε ότι «ήταν κακή».

«Κανείς δεν φώναξε, αλλά ο Τραμπ ήταν σκληρός», σύμφωνα με την πρώτη πηγή.

«Ο Τραμπ έκανε αρκετές αυστηρές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης και σε κάποια σημεία η ατμόσφαιρα ήταν λίγο φορτισμένη», ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Η συνάντηση έληξε απότομα μετά από 2,5 ώρες.

«Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ας δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πούτιν την Πέμπτη.

Τόνισε ότι η τρέχουσα πρόταση των ΗΠΑ για μια διπλωματική λύση είναι να τερματιστεί ο πόλεμος με το πάγωμα των επιχειρήσεων στα μέτωπα — μια πρόταση που είναι δύσκολο να αποδεχτεί η Ουκρανία, όπως σχολιάζει το Axios.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε αυτή τη στάση σε μια ανάρτηση στο Truth Social μετά τη συνάντηση.

Αφού χαρακτήρισε τη συνάντηση «ενδιαφέρουσα» και «εγκάρδια», σημείωσε ότι είχε πει τόσο στον Ζελένσκι όσο και στον Πούτιν ότι είναι καιρός να «σταματήσουν εκεί που βρίσκονται», προσθέτοντας: «Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε για το Μαρ-α-Λάγκο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Λευκός Οίκος, επίσης, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα από το Axios για σχόλιο.

Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες έκανε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Αρκετοί από αυτούς φάνηκαν μπερδεμένοι από την προφανή αλλαγή στάσης του Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη.

Λίγο αργότερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να εκδίδουν συντονισμένες δηλώσεις υποστήριξης προς την Ουκρανία — μια σαφής ένδειξη ότι η συνάντηση με τον Τραμπ δεν ήταν επιτυχής, όπως σχολιάζει το Axios.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι είχαν συζητήσει για τους Tomahawk, αλλά είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν αποφασίσει να μη συζητήσουν το θέμα δημοσίως επειδή οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος για τους Tomahawk, ο Ζελένσκι απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις πηγές, ο Ζελένσκι πίεσε σκληρά για τους Tomahawκ, αλλά ο Τραμπ δεν έκανε πίσω και δεν έδειξε καμία ευελιξία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόταση του Στάρμερ

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ πρότεινε να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την κατάρτιση ενός σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία, όπως το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, ανέφερε η πηγή που συμμετείχε στη συνομιλία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε μια επείγουσα τηλεφωνική συνδιάσκεψη μεταξύ των συμβούλων εθνικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η πρώτη προτεραιότητα του Ζελένσκι από την επίσκεψη ήταν να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο όχι μόνο για τους Tomahawk, αλλά και για μια σειρά από οπλικά συστήματα που επιθυμεί να αποκτήσει η Ουκρανία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του προσωπικού του στο Axios πριν από τη συνάντηση.

Ο Τραμπ δεν ανέλαβε τέτοιες δεσμεύσεις, καταλήγει στο ρεπορτάζ του.

Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Ιράν: Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά – Η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά της
Τι λέει η Τεχεράνη 18.10.25

Έληξε η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά - Το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον για το πρόγραμμά του

Η συμφωνία, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ή ΚΟΣΔ, υπέγραψαν το 2015 το Ιράν με τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους [Εικόνες]

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό
«Θέλουμε ελπίδα» 18.10.25

Η Χαμάς στοχεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα – Δεν μπορεί να δεσμευτεί για αφοπλισμό

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, υποστηρίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Επισημαίνει ότι είναι έτοιμη για εκεχειρία πέντε ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
