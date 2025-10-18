Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια έντονη συνάντηση την Παρασκευή, με τον πρώτο να λέει στον δεύτερο ότι δεν προτίθεται να εφοδιάσει το Κίεβο με τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας Tomahawk, τουλάχιστον για την ώρα.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος για τους Tomahawk, ο Ζελένσκι απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής»

Αυτά μετέφεραν δύο πηγές στο αμερικάνικο σάιτ Axios.

Υπενθυμίζεται ότι και μπροστά στις κάμερες, όταν απαντούσαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ είπε αναφορικά με τους Tomahawk: «Είναι κλιμάκωση (σ.σ. η παράδοσή τους), αλλά θα το συζητήσουμε».

Ο Ζελένσκι ήλπιζε να φύγει από την Ουάσινγκτον με δεσμεύσεις για νέα όπλα για την Ουκρανία, αλλά βρήκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε εντελώς διαφορετική διάθεση μια μέρα μετά τη μακρά τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η προτεραιότητά του τώρα είναι η διπλωματία και πιστεύει ότι η παροχή πυραύλων Tomahawk θα μπορούσε να την υπονομεύσει, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

«Κανείς δεν φώναξε, αλλά ο Τραμπ ήταν σκληρός»

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η συνάντηση «δεν ήταν εύκολη», ενώ η άλλη απλώς είπε ότι «ήταν κακή».

«Κανείς δεν φώναξε, αλλά ο Τραμπ ήταν σκληρός», σύμφωνα με την πρώτη πηγή.

«Ο Τραμπ έκανε αρκετές αυστηρές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης και σε κάποια σημεία η ατμόσφαιρα ήταν λίγο φορτισμένη», ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Η συνάντηση έληξε απότομα μετά από 2,5 ώρες.

«Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ας δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πούτιν την Πέμπτη.

Τόνισε ότι η τρέχουσα πρόταση των ΗΠΑ για μια διπλωματική λύση είναι να τερματιστεί ο πόλεμος με το πάγωμα των επιχειρήσεων στα μέτωπα — μια πρόταση που είναι δύσκολο να αποδεχτεί η Ουκρανία, όπως σχολιάζει το Axios.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε αυτή τη στάση σε μια ανάρτηση στο Truth Social μετά τη συνάντηση.

Αφού χαρακτήρισε τη συνάντηση «ενδιαφέρουσα» και «εγκάρδια», σημείωσε ότι είχε πει τόσο στον Ζελένσκι όσο και στον Πούτιν ότι είναι καιρός να «σταματήσουν εκεί που βρίσκονται», προσθέτοντας: «Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε για το Μαρ-α-Λάγκο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ο Λευκός Οίκος, επίσης, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα από το Axios για σχόλιο.

Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες έκανε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Αρκετοί από αυτούς φάνηκαν μπερδεμένοι από την προφανή αλλαγή στάσης του Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη.

Λίγο αργότερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να εκδίδουν συντονισμένες δηλώσεις υποστήριξης προς την Ουκρανία — μια σαφής ένδειξη ότι η συνάντηση με τον Τραμπ δεν ήταν επιτυχής, όπως σχολιάζει το Axios.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι είχαν συζητήσει για τους Tomahawk, αλλά είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν αποφασίσει να μη συζητήσουν το θέμα δημοσίως επειδή οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος για τους Tomahawk, ο Ζελένσκι απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις πηγές, ο Ζελένσκι πίεσε σκληρά για τους Tomahawκ, αλλά ο Τραμπ δεν έκανε πίσω και δεν έδειξε καμία ευελιξία.

Η πρόταση του Στάρμερ

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας του Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ πρότεινε να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την κατάρτιση ενός σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία, όπως το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, ανέφερε η πηγή που συμμετείχε στη συνομιλία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε μια επείγουσα τηλεφωνική συνδιάσκεψη μεταξύ των συμβούλων εθνικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η πρώτη προτεραιότητα του Ζελένσκι από την επίσκεψη ήταν να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο όχι μόνο για τους Tomahawk, αλλά και για μια σειρά από οπλικά συστήματα που επιθυμεί να αποκτήσει η Ουκρανία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του προσωπικού του στο Axios πριν από τη συνάντηση.

Ο Τραμπ δεν ανέλαβε τέτοιες δεσμεύσεις, καταλήγει στο ρεπορτάζ του.