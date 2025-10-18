Όσα διημείφθησαν χθες (17/10) μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι διατηρούν στο επίκεντρο του ουκρανικού ζητήματος τους πυραύλους Tomahawk, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέκλεισε οριστικά και αμετάκλητα το ενδεχόμενο αποστολής τους στην Ουκρανία, γεγονός που δεν αποκλιμακώνει την σχετική ρωσο-αμερικανική ένταση.

Μάλιστα ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι ο Πούτιν ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, εκτιμώντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι ο Ρώσος ηγέτης «θέλει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι «σύντομα» η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

«Ναι» απάντησε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί για την πιθανότητα να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ο Πούτιν. «Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», πρόσθεσε. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. «Ελπίζω ότι [οι Ουκρανοί] δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Tomahawk», είπε.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό. Όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια σύγκρουση και χρειάζονταν τους Tomahawk, ο Τραμπ απάντησε:

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε τους Tomahawk και πολλά άλλα πράγματα που στέλναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ξέρετε, δίναμε, τους δίναμε πολλά». Όλα αυτά πριν από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Ουγγαρία, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, θα λάβει χώρα εντός των επομένων δύο εβδομάδων.

«Η συνάντηση με τον Σι θα γίνει»

Παράλληλα ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα γίνει κανονικά, λέγοντας μάλιστα ότι θέλει να συζητήσει με το Πεκίνο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του αργότερα σήμερα, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να σταθεροποιήσει τις σχέσεις της με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι «σύντομα» η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των πιέσεων που της ασκεί.

Αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του είπε ότι η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ωστόσο Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση.

Πύραυλοι Tomahawk: Προς τι τόση φασαρία;

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά τις επιθετικές της δυνατότητες, επιτρέποντάς της να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος -όπως στρατιωτικές βάσεις, κόμβους ανεφοδιασμού, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης- που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός εμβέλειας.

Ο πύραυλος Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) είναι ένας πύραυλος cruise μεγάλης εμβέλειας, που εκτοξεύεται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξει στόχους σε αποστολές «βαθιάς διείσδυσης».

Οι κατευθυνόμενοι με ακρίβεια Tomahawk μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.000 μιλίων (1.600 χλμ.), ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα.

Έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,6 μέτρα και βάρος περίπου 1.510 κιλά.

Η Raytheon, θυγατρική της RTX, κατασκευάζει τους μη πυρηνικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύονται από ξηρά ή θάλασσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 πυραύλους το 2026, με μέσο κόστος περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Tomahawk, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των συστημάτων καθοδήγησης.

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις των Tomahawk με σύστημα GPS, αλλά και επιχειρησιακή χρήση, όπως όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk εναντίον στόχων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη.

Η Ουκρανία διαθέτει διάφορους εγχώριους και δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς:

Flamingo: Αναπτύχθηκε πρόσφατα από την ουκρανική εταιρεία Fire Point. Ο Ζελένσκι τον έχει χαρακτηρίσει ως το πιο επιτυχημένο όπλο της χώρας. Έχει εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2025. Neptune: Αντιαεροπορικός πύραυλος που αναπτύχθηκε το 2015. Οι νεότερες εκδόσεις του φτάνουν έως και 600 μίλια εμβέλεια. Harpoon: Κατασκευής Boeing (ΗΠΑ), είναι αντιπλοϊκός πύραυλος παντός καιρού, που πετά χαμηλά πάνω από το νερό για να αποφεύγει την ανίχνευση. Έχει εμβέλεια περίπου 75 ναυτικά μίλια και εκτοξεύεται από πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη ή παράκτιες βάσεις. ATACMS: Κατασκευής Lockheed Martin, είναι τακτικός βαλλιστικός πύραυλος εδάφους-εδάφους, μήκους 4 μέτρων, με εμβέλεια έως 190 μίλια, ανάλογα με το μοντέλο. Εκτοξεύεται από τα MLRS ή HIMARS. Storm Shadow: Ευρωπαϊκής κατασκευής (MBDA), πύραυλος cruise με εμβέλεια περίπου 155 μίλια και συμβατική πολεμική κεφαλή 450 κιλών.



Προχθές, o Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, «παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες», θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.