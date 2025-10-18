newspaper
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk

Ο Τραμπ, μολονότι δήλωσε ότι τυχόν αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα κλιμάκωνε την πολεμική ένταση στην Ουκρανία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Spotlight

Όσα διημείφθησαν χθες (17/10) μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι διατηρούν στο επίκεντρο του ουκρανικού ζητήματος τους πυραύλους Tomahawk, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέκλεισε οριστικά και αμετάκλητα το ενδεχόμενο αποστολής τους στην Ουκρανία, γεγονός που δεν αποκλιμακώνει την σχετική ρωσο-αμερικανική ένταση.

Μάλιστα ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι ο Πούτιν ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, εκτιμώντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι ο Ρώσος ηγέτης «θέλει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι «σύντομα» η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

«Ναι» απάντησε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί για την πιθανότητα να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ο Πούτιν. «Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», πρόσθεσε. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk. «Ελπίζω ότι [οι Ουκρανοί] δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Tomahawk», είπε.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό. Όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια σύγκρουση και χρειάζονταν τους Tomahawk, ο Τραμπ απάντησε:

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε τους Tomahawk και πολλά άλλα πράγματα που στέλναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ξέρετε, δίναμε, τους δίναμε πολλά». Όλα αυτά πριν από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Ουγγαρία, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, θα λάβει χώρα εντός των επομένων δύο εβδομάδων.

«Η συνάντηση με τον Σι θα γίνει»

Παράλληλα ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα γίνει κανονικά, λέγοντας μάλιστα ότι θέλει να συζητήσει με το Πεκίνο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του αργότερα σήμερα, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να σταθεροποιήσει τις σχέσεις της με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι «σύντομα» η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των πιέσεων που της ασκεί.

Αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του είπε ότι η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ωστόσο Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση.

Πύραυλοι Tomahawk: Προς τι τόση φασαρία;

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά τις επιθετικές της δυνατότητες, επιτρέποντάς της να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος -όπως στρατιωτικές βάσεις, κόμβους ανεφοδιασμού, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης- που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός εμβέλειας.

Ο πύραυλος Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) είναι ένας πύραυλος cruise μεγάλης εμβέλειας, που εκτοξεύεται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξει στόχους σε αποστολές «βαθιάς διείσδυσης».

Οι κατευθυνόμενοι με ακρίβεια Tomahawk μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.000 μιλίων (1.600 χλμ.), ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα.
Έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,6 μέτρα και βάρος περίπου 1.510 κιλά.

Η Raytheon, θυγατρική της RTX, κατασκευάζει τους μη πυρηνικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύονται από ξηρά ή θάλασσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 πυραύλους το 2026, με μέσο κόστος περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Tomahawk, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των συστημάτων καθοδήγησης.

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις των Tomahawk με σύστημα GPS, αλλά και επιχειρησιακή χρήση, όπως όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk εναντίον στόχων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη.

Η Ουκρανία διαθέτει διάφορους εγχώριους και δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς:

    • Flamingo: Αναπτύχθηκε πρόσφατα από την ουκρανική εταιρεία Fire Point. Ο Ζελένσκι τον έχει χαρακτηρίσει ως το πιο επιτυχημένο όπλο της χώρας. Έχει εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2025.
    • Neptune: Αντιαεροπορικός πύραυλος που αναπτύχθηκε το 2015. Οι νεότερες εκδόσεις του φτάνουν έως και 600 μίλια εμβέλεια.
    • Harpoon: Κατασκευής Boeing (ΗΠΑ), είναι αντιπλοϊκός πύραυλος παντός καιρού, που πετά χαμηλά πάνω από το νερό για να αποφεύγει την ανίχνευση. Έχει εμβέλεια περίπου 75 ναυτικά μίλια και εκτοξεύεται από πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη ή παράκτιες βάσεις.
    • ATACMS: Κατασκευής Lockheed Martin, είναι τακτικός βαλλιστικός πύραυλος εδάφους-εδάφους, μήκους 4 μέτρων, με εμβέλεια έως 190 μίλια, ανάλογα με το μοντέλο. Εκτοξεύεται από τα MLRS ή HIMARS.
    • Storm Shadow: Ευρωπαϊκής κατασκευής (MBDA), πύραυλος cruise με εμβέλεια περίπου 155 μίλια και συμβατική πολεμική κεφαλή 450 κιλών.

Προχθές, o Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, «παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες», θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Economy
Ελληνική οικονομία: Πώς θα κλείσουν οι αξιολογήσεις – Τι είπε η S&P

Ελληνική οικονομία: Πώς θα κλείσουν οι αξιολογήσεις – Τι είπε η S&P

Κατεχόμενα: Σφοδρή επίθεση Ακιντζί στον Τατάρ και «εκλογική» στήριξη στον Ερχιουρμάν
Κατεχόμενα - «εκλογές» 18.10.25

Ο Ακιντζί επιτίθεται στον Τατάρ και στηρίζει τον Ερχιουρμάν

Στήριξη στον υποψήφιο της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν παρέχει ο Ακιντζί δύο μέρες πριν την «εκλογική» αναμέτρηση στα Κατεχόμενα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Τατάρ.

Σύνταξη
Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
ΔΠΔ 18.10.25

Απορρίφθηκε η έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
Ρωσική πηγή 18.10.25

Η Ρωσία «κατέλαβε» άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον «απατεώνα» πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
Πρώην βουλευτής 18.10.25

Τραμπ: Ο Σάντος είναι «απατεώνας» αλλά τον αποφυλακίζω

Ο Σάντος «ήταν κατά κάποιον τρόπο "απατεώνας"», δήλωσε ο Τραμπ, αλλά η παραδοχή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να υπογράψει την αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή που είχε ομολογήσει την ενοχή του.

Σύνταξη
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18.10.25

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme
Fizz 18.10.25

Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme

Τα καυτά τους φιλιά έφεραν την ταινίας τους Marty Supreme στο προσκήνιο, προτού καν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Ωστόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη
Οικονομία 18.10.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη

Μία ψηφιακή ανανέωση χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σούπερ μάρκετ: Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»
Η μάχη της ακρίβειας 18.10.25

Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»

«Ταμείο» κάνει η κυβέρνηση που ανακοίνωσε μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας. Στο πορτοφόλι τους και τα ράφια κοιτούν οι καταναλωτές διαπιστώνοντας ότι από τις λίστες απουσιάζουν βασικά προϊόντα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατεχόμενα: Σφοδρή επίθεση Ακιντζί στον Τατάρ και «εκλογική» στήριξη στον Ερχιουρμάν
Κατεχόμενα - «εκλογές» 18.10.25

Ο Ακιντζί επιτίθεται στον Τατάρ και στηρίζει τον Ερχιουρμάν

Στήριξη στον υποψήφιο της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν παρέχει ο Ακιντζί δύο μέρες πριν την «εκλογική» αναμέτρηση στα Κατεχόμενα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Τατάρ.

Σύνταξη
Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
ΔΠΔ 18.10.25

Απορρίφθηκε η έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
Ρωσική πηγή 18.10.25

Η Ρωσία «κατέλαβε» άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον «απατεώνα» πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
Πρώην βουλευτής 18.10.25

Τραμπ: Ο Σάντος είναι «απατεώνας» αλλά τον αποφυλακίζω

Ο Σάντος «ήταν κατά κάποιον τρόπο "απατεώνας"», δήλωσε ο Τραμπ, αλλά η παραδοχή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να υπογράψει την αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή που είχε ομολογήσει την ενοχή του.

Σύνταξη
«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
Ελλάδα 18.10.25

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που έχασε την ζωή της στο σπίτι της στο Κολωνάκι μίλησε για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
Ελλάδα 18.10.25

Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Στις αρχές του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τυλίχτηκε στις φλόγες. Πλέον την έρευνα έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών

Σύνταξη
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18.10.25

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
