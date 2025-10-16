Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Θα αντιμετωπίσουμε τους πυραύλους Tomahawk ως πυρηνικούς»

Είχε προηγηθεί ρωσική προειδοποίηση ότι η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τους αμερικανικούς πυραύλους «Tomahawk» ως πυρηνικούς.

Το Κρεμλίνο επεσήμανε πως η Ρωσία «ανησυχεί βαθιά» για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με τους εν λόγω πυραύλους, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, δηλαδή ο ουκρανικός στρατός θα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για μεγάλης εμβέλειας πυραυλικά πλήγματα εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων εναντίον της Μόσχας.

Ορισμένες παλιές εκδοχές των Tomahawk μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα και με την Υπηρεσία Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. «Είναι μια πραγματικά πολύ δραματική στιγμή, λόγω του γεγονότος ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές», προσέθεσε.

Προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης»

Ο Πεσκόφ επισήμανε πως αν εκτοξευτούν «Tomahawk» κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Απλά φανταστείτε: Ένας μεγάλου βεληνεκούς πύραυλος εκτοξεύεται και βρίσκεται στον αέρα, και εμείς γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα έπρεπε να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό θα έπρεπε να το κατανοούν αυτό», σημείωσε.

Αλλά και ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ των πυραύλων Tomahawk που φέρουν πυρηνικές κεφαλές και των συμβατικών, μετά από την εκτόξευσή τους.

«Πώς θα έπρεπε να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», είπε ο Μεντβέντεφ, υπονοώντας ότι η απάντηση της Μόσχας θα έπρεπε να είναι πυρηνική.

Νωρίτερα ο Πούτιν είχε επισημάνει ότι είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ, επομένως οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε ένα «ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».