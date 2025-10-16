Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει αύριο συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ενδεχόμενη αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στον ουκρανικό στρατό. Αυτό είναι το βασικό θέμα του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φθάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, διευκρίνισε ο ουκρανός αξιωματούχος, για να εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκεθ, προειδοποίησε την Τετάρτη τη Μόσχα ότι εάν ο πόλεμός της στην Ουκρανία δεν τερματιστεί, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «κάνουν τη Ρωσία να πληρώσει για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της».

Ήξεις αφήξεις από Χέγκσεθ

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι έρχεται «ισχύς πυρός» στην Ουκρανία μέσω των αγορών αμερικανικών όπλων από τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά το αν αυτό περιλαμβάνει και τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Τόμαχοκ δεν είναι ακόμη σαφές.

Μιλώντας χθες σε συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας των συμμάχων του Κιέβου στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, ο Χέγκσεθ προέτρεψε τις χώρες να αυξήσουν τις επενδύσεις σε αγορές όπλων στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL).

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικά όπλα για περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη χερσαία εισβολή της στη χώρα.

Το πρόγραμμα έχει προβλέψει 2 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, ωστόσο αυτό υπολείπεται των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήλπιζε να έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι τον Οκτώβριο.

Ο Χέγκσεθ κάλεσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να «μετατρέψουν τα λόγια σε πράξεις με τη μορφή επενδύσεων PURL».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της Συμμαχίας έχουν πλέον δεσμευτεί στο πρόγραμμα PURL, προσθέτοντας ότι οι «δεσμεύσεις» που ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά έθνη σύντομα θα μετατραπούν σε «δυνατότητες» για την Ουκρανία.