Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ, κέντρο, συζητά με τους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος).

Κατά τον Ζελένσκι, θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων Τόμαχοκ

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν θα συναντηθούν την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτήν την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή.

Απειλεί τον Πούτιν

Ο αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του είχε δηλώσει προχθές Κυριακή πως σκοπεύει να απειλήσει τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα στείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν δεν λάβει τέλος η εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στη χώρα.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Ακου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ρωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον ρώσο ομόλογό του.