Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα συναντήσει τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις δυνατότητες επιθέσεων με όπλα μεγάλου βεληνεκούς (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, Ζελένσκι, αριστερά, και Τραμπ).

Ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει παρουσιάσει στον Τραμπ μια «εκτίμηση» για το πόσους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία για την πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας και ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές Κυριακή πως σκοπεύει να απειλήσει τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα στείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν δεν λάβει τέλος η εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στη χώρα.

«Θα τους στείλω Τόμαχοκ»

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Ακου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ρωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον ρώσο ομόλογό του.

Είπε, επίσης, πως ο ουκρανός πρόεδρος του ζήτησε πυραύλους του είδους στην τηλεφωνική συνδιάλεξή τους το Σάββατο, που ήταν αφιερωμένη κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις του Κιέβου.