Ουκρανία: Ο Ζελένσκι «πατάει» στην εκεχειρία στη Γάζα για να ωθήσει τον Τραμπ να μεσολαβήσει για την ειρήνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να αξιοποιήσει τη δυναμική της εκεχειρίας στη Γάζα για να μεσολαβήσει για την ειρήνη στην χώρα του, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο ηγετών το Σάββατο.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το αίτημα της Ουκρανίας προς τις ΗΠΑ να επιτρέψουν την παράδοση πυραύλων Tomahawk, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Κιέβου να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με το Axios.

Αυτό έπεται της πρότασης του Τραμπ ότι «έχει πάρει μια απόφαση» σχετικά με την πώληση πυραύλων Tomahawk σε χώρες του ΝΑΤΟ, προκειμένου να προμηθευτούν την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Guardian.

«Αν ένας πόλεμος μπορεί να σταματήσει σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι – συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι στο Facebook, μια μέρα μετά την έναρξη μιας μαζικής επίθεσης με drones και πυραύλους από τη Μόσχα εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο Κίεβο και αλλού.

Μετά τις ενεργειακές επιθέσεις

«Ενημέρωσα τον πρόεδρο Τραμπ για τις επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό μας σύστημα – και εκτιμώ την προθυμία του να μας υποστηρίξει», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X, προσθέτοντας ότι είχαν μια «πολύ θετική και παραγωγική» συζήτηση σχετικά με «συγκεκριμένες συμφωνίες» για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στο Κίεβο τόσο για την αυξανόμενη κλίμακα των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων όσο και για την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τις ολοένα και πιο εξελιγμένες αεροπορικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν εκατοντάδες drones ταυτόχρονα, καθώς και για τα πιο αποτελεσματικά ρωσικά αντίμετρα κατά της αεροπορικής άμυνας του Κιέβου.

Τα ρωσικά όπλα

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σιρσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές της.

«Νέες προκλήσεις μας περιμένουν. Τον τελευταίο μήνα, ο εχθρός αύξησε τον αριθμό των όπλων αεροπορικών επιθέσεων και, παρόλο που η αεροπορική άμυνά μας είναι περίπου 74% αποτελεσματική, πρέπει να καταβάλουμε επιπρόσθετες προσπάθειες για να καλύψουμε τον τομέα της ενέργειας, τις κρίσιμες υποδομές και τον εφοδιασμό», δήλωσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε 465 drone τύπου Shahed και drone παραπλάνησης, καθώς και 32 πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, κατά της Ουκρανίας.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ήρθαν εν μέσω συνεχιζόμενων συζητήσεων στην Ουάσιγκτον σχετικά με το αν θα παρασχεθούν στην Ουκρανία οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk που ζητά εδώ και καιρό το Κίεβο, μια κίνηση που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι θα αποτελέσει «ένα εντελώς νέο, ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».

https://t.co/IZEuLZH3LJ

Ukrainian forces have reduced oil processing in Russia by 21% through a series of targeted strikes, the Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, reported.

“The enemy is paying dearly for continuing its war of aggression against Ukraine,” he said. pic.twitter.com/sZ2RMNYbLq — Ab Deff (@ab_deff) October 11, 2025

Τα αργά βήματα της Δύσης

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν μέσω της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στην απογευματινή ομιλία του την Παρασκευή ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο κόσμος «εστιάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου στην προοπτική της ειρήνης στη Μέση Ανατολή» και ζήτησε την ενίσχυση των συστημάτων αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως για την ενίσχυση της άμυνάς μας και τη διασφάλιση της ανάκαμψης», δήλωσε στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση την Παρασκευή ότι είναι έτοιμοι να συντονιστούν και να προχωρήσουν στη χρήση «της αξίας των ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για να υποστηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και έτσι να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στόχος τους είναι να το πράξουν «σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτει η ανακοίνωση.