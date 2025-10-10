Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της 10ης Οκτωβρίου, τραυματίζοντας τουλάχιστον εννέα άτομα, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών και διακοπή ρεύματος στην αριστερή όχθη της πόλης, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Δυνατές εκρήξεις και βαλλιστικοί πύραυλοι αναφέρθηκαν από δημοσιογράφους του Kyiv Independent που βρισκόταν επί τόπου περίπου στις 2:30 π.μ. τοπική ώρα, καθώς η Ρωσία πραγματοποιούσε επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πρόσθετες εκρήξεις αναφέρθηκαν περίπου στις 3:30 π.μ.

<br />

«Από τις εκρήξεις που μόλις συνέβησαν μια επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους είναι σε εξέλιξη. Πύραυλοι, ο ένας μετά τον άλλο, η αεροπορική άμυνα είναι σε δράση», δήλωσε ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, στις 2:41 π.μ., επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για βαλλιστικούς πυραύλους.

Εκρήξεις και ο ήχος των συστημάτων αεροπορικής άμυνας που λειτουργούσαν αναφέρθηκαν νωρίτερα από έναν δημοσιογράφο που βρισκόταν στο έδαφος περίπου στις 1 π.μ. τοπική ώρα.Μεταξύ των εννέα τραυματιών, πέντε έχουν νοσηλευτεί, ανέφερε ο Κλίτσκο. «Στο Κίεβο, λόγω των επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, υπάρχουν διακοπές ρεύματος», πρόσθεσε, καθώς η Ρωσία στοχεύει τις κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Χωρίς νερό και ρεύμα το Κίεβο ανά περιοχές

Η αριστερή όχθη της πόλης έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και υπάρχουν προβλήματα με την παροχή νερού στο Κίεβο, ανέφερε ο Κλίτσκο στις 3:34 π.μ. Στην περιοχή Πετσέρσκ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσβησαν μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο κατοικιών που προκλήθηκε από την πτώση συντριμμάτων drone, δήλωσε ο Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι αρκετοί όροφοι πήραν φωτιά πριν σβήσει η πυρκαγιά.

﻿<br />

«Λόγω μιας μαζικής εχθρικής επίθεσης (με drones) στην πρωτεύουσα, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Όλες οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παρακολουθούν την κατάσταση και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν», δήλωσε προηγουμένως ο Κλίτσκο.

Το Υπουργείο Ενέργειας σημείωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση κατά των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. «Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας θα αρχίσουν να αξιολογούν τις συνέπειες της επίθεσης και να προχωρούν σε εργασίες αποκατάστασης», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά των πολιτικών και ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας εν όψει της χειμερινής περιόδου, όπως και η Ουκρανία που χτυπά ρωσικές υποδομές ενέργειας.

Οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών έχουν καταστρέψει περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου της Ουκρανίας εν όψει του χειμώνα, ανέφερε το Bloomberg στις 9 Οκτωβρίου, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.