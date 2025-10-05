Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία και ειδικότερα στις περιφέρειες της Ζαπορίζια (νότια) και της Λβιβ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στις περιφέρεια του Τσερνίχιβ και του Σούμι(βόρεια) ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, και η γειτονική Πολωνία κινητοποίησε αεροπλάνα και αντιαεροπορικά συστήματα.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της, ο Μακσίμ Κοζίτσκι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Λβιβ, τον Αντρίι Σαντόβι, ένα βιομηχανικό συγκρότημα έπιασε φωτιά μετά τη ρωσική επίθεση, από την οποία επλήγησαν επίσης κτίρια κατοικιών. Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους όσο οι αρχές δίνουν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιών. Μια άλλη βιομηχανική επιχείρηση στοχοθετήθηκε στην περιφέρεια της Βινίτσια (κεντροδυτική Ουκρανία), ανακοίνωσε μια τοπική αξιωματούχος, η Ναταλία Ζαμπολότνα.

Πλήγματα στις εγκαταστάσεις της Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ. Επλήγη επίσης μια ηλεκτρική υποδομή, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν επίσης στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου επλήγησαν επιχειρήσεις και ένα κτίριο κατοικιών, καθώς και ηλεκτρικές υποδομές, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Σε δήλωση που ανήρτησε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας στο Telegram αναφέρεται πως «σημαντικός αριθμός» καταναλωτών στη Ζαπορίζια έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό και πως διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται επίσης στο Τσερνίχιβ και το Σούμι, άλλη μια βόρεια περιφέρεια που υπέστη επίθεση χθες, Σάββατο.

Άλλες πόλεις, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία κοντά στο μέτωπο, επλήγησαν επίσης και υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν σήμερα μέσω του X ότι ανέπτυξαν αεροπλάνα και έθεσαν σε ετοιμότητα αντιαεροπορικές δυνάμεις στο έδαφος για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο, κυρίως στις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στην Οκρανία.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, με στόχο κυρίως τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει επίσης τα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χθες, Σάββατο, επίθεση εναντίον του σιδηροδρομικού σταθμού της Σόστκα, στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ 30 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

