Ουκρανία Πέντε νεκροί από ρωσικές επιθέσεις και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 13:02

Ουκρανία Πέντε νεκροί από ρωσικές επιθέσεις και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δεν προχωρούν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία και ειδικότερα στις περιφέρειες της Ζαπορίζια (νότια) και της Λβιβ (δυτικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στις περιφέρεια του Τσερνίχιβ και του Σούμι(βόρεια) ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, και η γειτονική Πολωνία κινητοποίησε αεροπλάνα και αντιαεροπορικά συστήματα.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της, ο Μακσίμ Κοζίτσκι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Λβιβ, τον Αντρίι Σαντόβι, ένα βιομηχανικό συγκρότημα έπιασε φωτιά μετά τη ρωσική επίθεση, από την οποία επλήγησαν επίσης κτίρια κατοικιών. Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους όσο οι αρχές δίνουν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιών. Μια άλλη βιομηχανική επιχείρηση στοχοθετήθηκε στην περιφέρεια της Βινίτσια (κεντροδυτική Ουκρανία), ανακοίνωσε μια τοπική αξιωματούχος, η Ναταλία Ζαμπολότνα.

Πλήγματα στις εγκαταστάσεις της Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ. Επλήγη επίσης μια ηλεκτρική υποδομή, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν επίσης στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου επλήγησαν επιχειρήσεις και ένα κτίριο κατοικιών, καθώς και ηλεκτρικές υποδομές, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Ουκρανία

Πλήγμα σε εγκαταστάσεις στη Λβιβ/ Reuters

Σε δήλωση που ανήρτησε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας στο Telegram αναφέρεται πως «σημαντικός αριθμός» καταναλωτών στη Ζαπορίζια έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό και πως διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται επίσης στο Τσερνίχιβ και το Σούμι, άλλη μια βόρεια περιφέρεια που υπέστη επίθεση χθες, Σάββατο.

Άλλες πόλεις, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία κοντά στο μέτωπο, επλήγησαν επίσης και υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν σήμερα μέσω του X ότι ανέπτυξαν αεροπλάνα και έθεσαν σε ετοιμότητα αντιαεροπορικές δυνάμεις στο έδαφος για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο, κυρίως στις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στην Οκρανία.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, με στόχο κυρίως τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει επίσης τα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χθες, Σάββατο, επίθεση εναντίον του σιδηροδρομικού σταθμού της Σόστκα, στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ 30 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του
Βίντεο 05.10.25

Πρώτη εμφάνιση επικεφαλής της Χαμάς μετά την απόπειρα δολοφονίας του από το Ισραήλ στη Ντόχα – Το μήνυμά του

Τι είπε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
Τούρκος ΥΠΕΞ 05.10.25

Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο, λέει ο Φιντάν

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ
Άξιο απορίας 05.10.25

Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ

Η προθυμία του Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ -που θεωρείται ο πνευματικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν- να «διεκδικήσει» τον Κερκ ως σύμμαχο υποδηλώνει μια νέα στρατηγική της Μόσχας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο
Αουτσάιντερ; 05.10.25

Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τζέημς Ταλαρίκο προσπαθεί να χαράξει μια πορεία εξόδου από τον τραμπικό εφιάλτη, παντρεύοντας θρησκευτική πίστη με κοινωνικές ανάγκες και καταδικάζοντας τη βία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γκάρι Γκερστλ για προσεχείς κάλπες: «Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες» –
«Σκοτεινό χάρισμα» 05.10.25

«Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες» - Γκάρι Γκερστλ για Τραμπ και προσεχείς κάλπες

Ένας από τους σημαντικότερους καθηγητές Αμερικανικής Ιστορίας στις ΗΠΑ μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για το φαινόμενο Τραμπ, τις προσεχείς κάλπες για το Κογκρέσο και τον ρόλο της Ευρώπης

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο
Κόσμος 05.10.25

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο

Το κυνήγι του εσωτερικού εχθρού συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, λίγο μετά την αναστολή της ανάπτυξης στο Πόρτλαντ

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 05.10.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ως άμεση απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε πως και η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Σύνταξη
Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή
Κόσμος 05.10.25

Συρία: Βουλευτικές εκλογές, με έμμεση ψηφοφορία, για την εκλογή του πρώτου κοινοβουλίου στην μετά Άσαντ εποχή

Έπειτα από 14 χρόνια αιματηρού εμφυλίου πολέμου, η Συρία ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη των δύο τρίτων της συριακής βουλής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων – Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι
Δύο τραυματίες 05.10.25

Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη - Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι

Οι δύο τραυματίες, 13 και 15 ετών, αναγνώρισαν τους δύο από τους ανηλίκους της συμπλοκής στην Κυψέλη, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλους δύο εφήβους που κατηγορούνται για απείθεια και κατοχή tazer

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Super League 2 05.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από ACTION24.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο
Ελλάδα 05.10.25

Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
