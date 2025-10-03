Η Ρωσία εξαπέλυσε την περασμένη νύχτα τη μεγαλύτερη επίθεσή της από την αρχή του πολέμου εναντίον εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην Ουκρανία που διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία Naftogaz Group, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Euronews.

Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, ωστόσο η τελευταία επίθεση της Μόσχας ήταν πολύ μεγαλύτερη

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 381 drones και 35 πυραύλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σε μια ενέργεια που, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, αποτελεί απόπειρα της Μόσχας να καταστρέψει το δίκτυο ηλεκτροδότησης πριν από τον χειμώνα και να εξαντλήσει τον ουκρανικό πληθυσμό στον πόλεμο που έχει κηρύξει, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος του.

🇷🇺 Ongoing Russian drone attacks throughout Ukraine focused on Poltava, at least six hits of cruise missiles have been recorded, and explosions were heard in the city and surrounding areas. Hits also recorded in Sumy, Chernigov, Kiev, Dnepropetrovsk, and Kharkov. pic.twitter.com/Zx6AC1CsPc — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 3, 2025

«Πρόκειται για σκόπιμη τρομοκρατία εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων που εξασφαλίζουν την εξόρυξη και επεξεργασία φυσικού αερίου για την καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σέρχι Κορέτσκι, διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz.

«Δεν έχει στρατιωτικό σκοπό. Πρόκειται για μια ακόμη κακόβουλη ενέργεια της Ρωσίας που αποσκοπεί αποκλειστικά στο να στερήσει από τους Ουκρανούς τη ζεστασιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα», πρόσθεσε.

Η Ρωσία εκτόξευσε 35 πυραύλους, πολλοί από τους οποίους ήταν βαλλιστικοί, και 60 drones κατά των εγκαταστάσεων εξόρυξης και επεξεργασίας φυσικού αερίου της Naftogaz στις βορειοανατολικές περιοχές του Χαρκόβου και της κεντρικής Πολτάβα, μερικές από τις οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ανέφερε ο Κορέτσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «όλοι οι καθορισμένοι στόχοι χτυπήθηκαν».

Κίεβο: Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον χειμώνα ως όπλο

Κάθε φορά που πλησιάζει ο χειμώνας από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και άλλες κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί ο χειμώνας ως όπλο, στερώντας από τους πολίτες θέρμανση, φωτισμό και τρεχούμενο νερό.

Η Ρωσία έχει πρόσφατα εντείνει τις επιθέσεις της στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, το οποίο είναι απαραίτητο για τις στρατιωτικές μεταφορές.

«Η Ρωσία τρομοκρατεί τους πολίτες και προσπαθεί να διαταράξει» την περίοδο που χρειάζονται θέρμανση, τόνισε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο σε ανακοίνωσή της.

Στην Πολτάβα, οι επιθέσεις τραυμάτισαν ένα οκτάχρονο παιδί και δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Μια έκρηξη κατέστρεψε επίσης περίπου τα μισά παράθυρα της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην πόλη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αρχιτεκτονικό μνημείο τοπικής σημασίας.

Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους και από την Ουκρανία

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε τα εγχώρια κατασκευασμένα μακράς εμβέλειας drones για να επιτεθεί σε ενεργειακούς στόχους στη Ρωσία, με επιθέσεις drones στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ορσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 1.400 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Αντρέι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Μια ουκρανική επίθεση με drone διέκοψε επίσης για λίγο τις εργασίες στο χημικό εργοστάσιο Azot, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στο Μπερεζνίκι, περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με αξιωματούχους.