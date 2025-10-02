newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 18:37

Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Spotlight

Στο «συρτάρι» παραμένει το σχέδιο των Ευρωπαίων ηγετών για τη Ρωσία. Η ΕΕ επεξεργάζεται τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της χώρας  χρησιμοποιώντας «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, χωρίς όμως να τα κατάσχει για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία.

Η Ευρώπη σχεδιάζει να προσφέρει στο Κίεβο δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανταλλάσσοντας ρωσικά assets από τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε κυρώσεις αλλά το σχέδιο διχάζει τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ξανά στο τραπέζι προς το τέλος του μήνα

Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν άναψε «πράσινο φως» στην Κοπεγχάγη είναι ότι ορισμένες χώρες, ιδίως το Βέλγιο, ζητούν διαβεβαιώσεις ότι το σχέδιο είναι νομικά βάσιμο.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλλας, η ΕΕ εργάζεται για να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία, ωστόσο, Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η κατάσχεσή τους θα μπορούσε να «ανατινάξει» το διεθνές τραπεζικό σύστημα και τους κανόνες του και να επιφέρει απρόβλεπτα αντίποινα.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να καθησυχάσει το Βέλγιο και άλλες χώρες που εμφανίζονται απρόθυμες στην εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου όμως οι ανησυχίες παραμένουν. Πλέον, οι πραγματικές κρίσιμες συνομιλίες αναμένονται σε τρεις εβδομάδες στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες αλλά ακόμη και τότε μπορεί να μην καταλήξουν σε αποφάσεις, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.

Τα ρωσικά 300 δισεκατομμύρια ευρώ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χλεύασε το σχέδιο.

«Δεν θέλω ούτε να συζητήσω την ιδέα αυτή, είναι μια παραίσθηση. Αλλά η λέξη αποζημιώσεις μου τράβηξε την προσοχή… Για τι είδους πληρωμές αποζημιώσεων μιλάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν;» διερωτήθηκε.

Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους χαμένους.

Από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 210 δισεκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη , εκ των οποίων τα 185 δισεκατομμύρια στην Euroclear, ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το δάνειο θα αποπληρωθεί εάν και όταν η Ουκρανία λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Πολύ σκληρή απάντηση»

Με την Ευρώπη να μην μπορεί να βρει κοινό βηματισμό και να κωλυσιεργεί η Ρωσία «σκανάρει» τις προθέσεις του μπλοκ και εμφανίζεται έτοιμη να απαντήσει με την  Μαρία Ζαχάροβα να υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην βελγική, όπου βρίσκονται τα περισσότερα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, οποιαδήποτε επίθεση της ΕΕ στην περιουσία μας θα αντιμετωπιστεί με πολύ σκληρή απάντηση. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι αυτό», δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο αντιμέτρων και δυνατότητες για μια κατάλληλη πολιτική και οικονομική απάντηση».

Τα αντίποινα Πούτιν

Η ίδια δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της όμως το ρεπορτάζ του Bloomberg είναι αποκαλυπτικό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε την Τρίτη (30.9.2025) διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας. Το διάταγμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πώλησης διαφόρων εταιρειών, τόσο ρωσικών όσο και ξένων, ανέφεραν οι πηγές.

Ουσιαστικά, αν το Κρεμλίνο κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να προχωρήσει σε εθνικοποιήσεις – εξπρές ξένων περιουσιακών στοιχείων.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς από τον τραπεζικό έως τα καταναλωτικά αγαθά εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc και Mondelez International Inc.

Το ρωσικό διάταγμα επιταχύνει την κρατική καταχώρηση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική Promsvyazbank PJSC ορίστηκε να χειριστεί τέτοιες συναλλαγές και η εντολή Πούτιν θα μπορούσε να είναι μια απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο και περιορίστηκε να χαρακτηρίζει το σχέδιο της ΕΕ για τα περιουσιακά στοιχεία ως «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας, κλοπή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μάντσεστερ: Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ
«Τρομοκρατική» 02.10.25

Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σοβαρά όταν άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του επάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας το πρωί έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Από την Παρασκευή οι πρώτες αναχωρήσεις μελών του Global Sumud Flotilla – Αντίθετη η Μελόνι με την αποστολή
Κόσμος 02.10.25

Ιταλία: Από την Παρασκευή οι πρώτες αναχωρήσεις μελών του Global Sumud Flotilla – Αντίθετη η Μελόνι με την αποστολή

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι πληροφόρησε ότι από αύριο ενδέχεται να ξεκινήσει η επιστροφή μελών του Global Sumud Flotilla, την ίδια ώρα που η Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει δισταγμό

Σύνταξη
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Συνέντευξη 02.10.25

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντσεστερ: Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ
«Τρομοκρατική» 02.10.25

Βίντεο με τον δράστη της φονικής επίθεσης στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σοβαρά όταν άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του επάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας το πρωί έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»
Euroleague 02.10.25

Αταμάν: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα σκληρό παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μπαρτσελόνα, ζητώντας από τους παίκτες του συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία. - Τι είπε ο Τούρκος για την κατάσταση του Οσμάν.

Σύνταξη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο