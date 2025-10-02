Στο «συρτάρι» παραμένει το σχέδιο των Ευρωπαίων ηγετών για τη Ρωσία. Η ΕΕ επεξεργάζεται τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της χώρας χρησιμοποιώντας «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, χωρίς όμως να τα κατάσχει για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία.

Η Ευρώπη σχεδιάζει να προσφέρει στο Κίεβο δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανταλλάσσοντας ρωσικά assets από τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε κυρώσεις αλλά το σχέδιο διχάζει τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ξανά στο τραπέζι προς το τέλος του μήνα

Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν άναψε «πράσινο φως» στην Κοπεγχάγη είναι ότι ορισμένες χώρες, ιδίως το Βέλγιο, ζητούν διαβεβαιώσεις ότι το σχέδιο είναι νομικά βάσιμο.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλλας, η ΕΕ εργάζεται για να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία, ωστόσο, Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η κατάσχεσή τους θα μπορούσε να «ανατινάξει» το διεθνές τραπεζικό σύστημα και τους κανόνες του και να επιφέρει απρόβλεπτα αντίποινα.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να καθησυχάσει το Βέλγιο και άλλες χώρες που εμφανίζονται απρόθυμες στην εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου όμως οι ανησυχίες παραμένουν. Πλέον, οι πραγματικές κρίσιμες συνομιλίες αναμένονται σε τρεις εβδομάδες στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες αλλά ακόμη και τότε μπορεί να μην καταλήξουν σε αποφάσεις, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.

Τα ρωσικά 300 δισεκατομμύρια ευρώ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χλεύασε το σχέδιο.

«Δεν θέλω ούτε να συζητήσω την ιδέα αυτή, είναι μια παραίσθηση. Αλλά η λέξη αποζημιώσεις μου τράβηξε την προσοχή… Για τι είδους πληρωμές αποζημιώσεων μιλάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν;» διερωτήθηκε.

Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους χαμένους.

Από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 210 δισεκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη , εκ των οποίων τα 185 δισεκατομμύρια στην Euroclear, ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το δάνειο θα αποπληρωθεί εάν και όταν η Ουκρανία λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Πολύ σκληρή απάντηση»

Με την Ευρώπη να μην μπορεί να βρει κοινό βηματισμό και να κωλυσιεργεί η Ρωσία «σκανάρει» τις προθέσεις του μπλοκ και εμφανίζεται έτοιμη να απαντήσει με την Μαρία Ζαχάροβα να υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην βελγική, όπου βρίσκονται τα περισσότερα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, οποιαδήποτε επίθεση της ΕΕ στην περιουσία μας θα αντιμετωπιστεί με πολύ σκληρή απάντηση. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι αυτό», δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο αντιμέτρων και δυνατότητες για μια κατάλληλη πολιτική και οικονομική απάντηση».

Τα αντίποινα Πούτιν

Η ίδια δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της όμως το ρεπορτάζ του Bloomberg είναι αποκαλυπτικό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε την Τρίτη (30.9.2025) διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας. Το διάταγμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πώλησης διαφόρων εταιρειών, τόσο ρωσικών όσο και ξένων, ανέφεραν οι πηγές.

Ουσιαστικά, αν το Κρεμλίνο κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να προχωρήσει σε εθνικοποιήσεις – εξπρές ξένων περιουσιακών στοιχείων.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς από τον τραπεζικό έως τα καταναλωτικά αγαθά εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc και Mondelez International Inc.

Το ρωσικό διάταγμα επιταχύνει την κρατική καταχώρηση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική Promsvyazbank PJSC ορίστηκε να χειριστεί τέτοιες συναλλαγές και η εντολή Πούτιν θα μπορούσε να είναι μια απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο και περιορίστηκε να χαρακτηρίζει το σχέδιο της ΕΕ για τα περιουσιακά στοιχεία ως «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας, κλοπή».