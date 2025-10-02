newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δανία: «Η Ρωσία δεν θα σταματήσει μέχρι να αναγκαστεί», τόνισε η Φρέντερικσεν – Τι ανέφεραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 14:42

Δανία: «Η Ρωσία δεν θα σταματήσει μέχρι να αναγκαστεί», τόνισε η Φρέντερικσεν – Τι ανέφεραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Στη Δανία πραγματοποιείται η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, με κεντρικά θέματα συζήτησης την Ρωσία και την άμυνα των χωρών

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Spotlight

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, άνοιξε τις επίσημες διαδικασίες της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, με κεντρικά ζητήματα τις επιθέσεις drones κατά των κρατών της Ευρώπης, την άμυνα και την Ρωσία.

Δηλώσεις έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες λίγο πριν την επίσημη συζήτηση.

Τι ανέφερε η Φρέντερικσεν για την Ρωσία

Πλαισιωμένη από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Φρέντερικσεν δήλωσε:

«Τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει πολύς λόγος για την ειρήνη στην Ουκρανία, με συναντήσεις, προ-συναντήσεις και ενημερώσεις σχετικά με τις συναντήσεις, ενώ την ίδια ώρα η Ρωσία συνεχίζει τις βίαιες επιθέσεις της. Πρέπει να είναι πλέον σαφές σε όλους: η Ρωσία δεν θα σταματήσει μέχρι να αναγκαστεί να το κάνει».

Πρόσθεσε ακόμα, όπως αναφέρει ο Guardian, ότι «έχουμε ένα σημαντικό καθήκον μπροστά μας: πρέπει να κάνουμε την κοινή μας Ευρώπη τόσο ισχυρή ώστε ο πόλεμος εναντίον μας να γίνει αδιανόητος, και πρέπει να το κάνουμε τώρα».

Η Φρέντερικσεν επαίνεσε επίσης τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενη στην δυναμική προσπάθεια της Ουκρανίας για την «υπεράσπισή της ενάντια στην ανελέητη, πλήρους κλίμακας ρωσική επιθετικότητα».

Η Μέτε Φρέντερικσεν. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

«Έχετε κάνει αυτό που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό και έχετε την αμέριστη υποστήριξή μας», τόνισε.

Στη συνέχεια, όμως, η Φρέντερικσεν στράφηκε προς τους άλλους ηγέτες, προειδοποιώντας:

«Γνωρίζω ότι για ορισμένους από εσάς, η απειλή από τη Ρωσία είναι πολύ σαφής και σταθερά παρούσα. Για άλλους, φαίνεται ακόμα πιο μακρινή, αλλά κανένας από εμάς δεν μπορεί πλέον να είναι αφελής. Ο πόλεμος δεν αφορούσε ποτέ μόνο την Ουκρανία. Αφορά την Ευρώπη, όλα τα έθνη μας, όλους τους πολίτες μας, τις αξίες μας και την ελευθερία μας».

«Αυτό που κάνουμε στην Ουκρανία δεν είναι φιλανθρωπία, είναι άμεση υπεράσπιση της ηπείρου μας».

«Η Ρωσία μετατρέπεται τώρα σε πολεμική οικονομία, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, κάθε ευκαιρία, για να μας εκφοβίσει, να μας απειλήσει και να μας διαιρέσει, δυστυχώς με τη βοήθεια της Κίνας, με στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα και drones από το Ιράν, και δεν βλέπω κανένα σημάδι ότι ο Πούτιν και ο αυτοκρατορικός πυρετός της Ρωσίας θα σταματήσουν στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Δήλωσε πως «αυτό που κάνουμε στην Ουκρανία δεν είναι φιλανθρωπία, είναι άμεση υπεράσπιση της ηπείρου μας».

Διακυβεύεται το διεθνές δίκαιο στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρει, στην αρχή, τη Μολδαβία και την πρόεδρό της, Μαία Σάντου, για τη νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Συνεχάρει επίσης τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν για την πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία που συνήψαν.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο θέμα της Ουκρανίας, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης του Κιέβου, καθώς, όπως λέει, αυτό που διακυβεύεται εκεί «δεν είναι μόνο το δικαίωμα της Ουκρανίας να είναι μια ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα, αλλά και το διεθνές δίκαιο», συμπεριλαμβανομένης της θεμελιώδους μεταπολεμικής πεποίθησης ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία.

Να διαιρέσει την Ευρώπη επιθυμεί η Ρωσία, ανέφερε ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στους ηγέτες λέγοντάς τους ότι «βρισκόμαστε όλοι τώρα σε μια νέα πραγματικότητα και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, ακόμη και εκείνοι που δεν θέλουν να το παραδεχτούν».

Προειδοποίησε ότι «τα πρόσφατα περιστατικά με τα drones σε όλη την Ευρώπη είναι ένα σαφές σημάδι ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αισθάνεται αρκετά τολμηρή ώστε να κλιμακώσει αυτόν τον πόλεμο» και θέλει «να διαιρέσει την Ευρώπη, να πυροδοτήσει διαμάχες, να μας εμποδίσει να βρούμε κοινό έδαφος».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

«Αν οι Ρώσοι τολμήσουν να εξαπολύσουν drones εναντίον της Πολωνίας ή να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, αυτό σημαίνει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί οπουδήποτε – στη Δυτική Ευρώπη, στο Νότο – και χρειαζόμαστε γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση», είπε.

«Η ενέργεια από τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους μπορεί να καλύψει το κενό στην ευρωπαϊκή αγορά».

Προέτρεψε τους ηγέτες να επιταχύνουν την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τους ζητά να «υποστηρίξουν την έκκληση του Προέδρου Τραμπ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο εδώ, εδώ στην Ευρώπη».

Σε μια άμεση επίθεση εναντίον του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, δήλωσε, όπως αναφέρει ο Guardian: «και οι άνθρωποι από την Ουγγαρία πρέπει να το ακούσουν αυτό», καθώς προσθέτει ότι είναι βέβαιος ότι «η ενέργεια από τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους μπορεί να καλύψει το κενό στην ευρωπαϊκή αγορά».

«Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε», τόνισε ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας δηλώνει ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου η Ρωσία σαφώς δεν επιτυγχάνει τον κύριο στόχο της», καθώς η «ειδική επιχείρηση» της δεν κατάφερε να φτάσει στο Κίεβο ή να αλλάξει το καθεστώς στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό,τι ήταν στην αρχή του έτους… [όταν] ο φόβος μας ήταν να έχουμε μια πολύ γρήγορη ειρήνη και είχαμε κάποιες αμφιβολίες για το επίπεδο υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Αποδίδει το εύσημο για αυτό στο έργο της Συμμαχίας των Προθυμών και τονίζει την επιτυχία της «επανένταξης [στο ζήτημα] των Ηνωμένων Πολιτειών», καθώς σημειώνει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν «μια τεράστια αλλαγή».

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μέτε Φρέντερικσεν. Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

«Είναι πολύ σημαντικό, γιατί για μένα είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης που διαδίδει η Ρωσία. Όχι, η Ρωσία δεν κερδίζει. Όχι, η Ουκρανία δεν χάνει αυτόν τον πόλεμο, και η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική», τόνισε.

Λέει ότι είναι πλέον σαφές ότι τα σχόλια του Πούτιν σχετικά με τη συμμετοχή σε μια ειρηνευτική διαδικασία «δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής δέσμευση».

Προσθέτει ότι τα επόμενα βήματα πρέπει να επικεντρωθούν στα συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα drones και τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν ζητά επίσης την ταχεία υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας και καλεί να «ενταθεί» η πίεση στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί η πίεση σε αυτόν τον σκιώδη στόλο, διότι αυτό θα μειώσει σαφώς την ικανότητα χρηματοδότησης αυτού του [πολέμου]», λέει, προτρέποντας τους Ευρωπαίους να «καταστρέψουν το επιχειρηματικό μοντέλο» «κρατώντας, έστω και για ημέρες ή εβδομάδες, αυτά τα πλοία και αναγκάζοντάς τα να οργανωθούν διαφορετικά».

Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες προκλήσεις κατά της Πολωνίας, της Εσθονίας και άλλων χωρών.

Διαβεβαιώνει την αλληλεγγύη της Γαλλίας και δηλώνει ότι η απάντηση της συμμαχίας ήταν σαφής.

«Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα του εναέριου χώρου και την εδαφική μας ακεραιότητα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «είναι πολύ σημαντικό… να ολοκληρωθεί η έρευνα για τα γεγονότα που συνέβησαν στη Δανία», όπου drones διακόψαν τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Στη συνέχεια, παρουσιάζει το σχέδιό του για το μέλλον:

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σαφές μήνυμα. Τα drones, τα οποία παραβιάζουν τα εδάφη μας, απλώς αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο. Μπορούν να καταστραφούν, τελεία και παύλα. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε πλήρη προειδοποίηση. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα του εναέριου χώρου και την εδαφική μας ακεραιότητα».

Εντός πολεμικής κατάστασης θεωρεί ότι βρίσκεται η Ευρώπη, ο Τουσκ

Ο Πολωνός ορωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε τους ηγέτες ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται πλέον σε προπολεμική περίοδο, αλλά αντιμετωπίζει έναν πόλεμο.

«Είναι απολύτως προφανές ότι πρέπει να σταματήσουμε κάθε είδους ψευδαισθήσεις. Η πρώτη ψευδαίσθηση ήταν και είναι ότι δεν υπάρχει πόλεμος. Μερικοί από εμάς προτιμούμε αυτούς τους [πιο ήπιους] ορισμούς, όπως πλήρης επιθετικότητα ή περιστατικά ή πρόκληση. Όχι, είναι πόλεμος – ένας νέος τύπος πολέμου, πολύ περίπλοκος, αλλά είναι πόλεμος».

«Βλέπουμε νέα περιστατικά στην περιοχή μας, στη Βαλτική Θάλασσα, κάθε εβδομάδα. Σχεδόν κάθε μέρα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η Πολωνία έχει βιώσει περισσότερα περιστατικά ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες, με το τελευταίο να έχει συμβεί κοντά στο λιμάνι του Szczecin πριν από λίγες ημέρες.

«Βλέπουμε νέα περιστατικά στην περιοχή μας, στη Βαλτική Θάλασσα, κάθε εβδομάδα. Σχεδόν κάθε μέρα», υποστήριξε.

Ανέφερε ότι, εξετάζοντας όλα τα είδη μέτρων, η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη από τη Ρωσία.

«Το μόνο [πλεονέκτημα] της Ρωσίας είναι το εξής: είναι έτοιμοι να πολεμήσουν. Είναι έτοιμοι να θυσιάσουν κάτι, είναι έτοιμοι να υποφέρουν, και αυτό το ψυχολογικό πλεονέκτημα είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές είμαστε… όχι αρκετά αποφασιστικοί».

Κλείνοντας προειδοποίησε:

«Όχι μόνο λόγω της ιστορίας μας, λόγω της γεωγραφίας μας… γνωρίζουμε κάτι για τις προθέσεις και τα σχέδια της Ρωσίας. Γνωρίζουμε ότι αν νικήσουν την Ουκρανία, τότε, στο μέλλον, θα είναι το τέλος της χώρας μου και της Ευρώπης, δεν έχω καμία αμφιβολία. Και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε τόσο αποφασισμένοι όσο ο Βολοντίμιρ [Ζελένσκι] και ο λαός του και η Μάια [Σάντου] και ο λαός της».

Σημαντική η συλλογική ασφάλεια για τον Ρούτε

Δεδομένης της κατάστασης ασφάλειας στην Ευρώπη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμμετέχει επίσης στις σημερινές συνομιλίες των ηγετών.

Κατά την άφιξή του, δήλωσε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι είναι «σημαντικό να συγκεντρωθούμε» για να συζητήσουμε «όλα όσα συμβαίνουν τώρα σε σχέση με τη συλλογική μας ασφάλεια, πώς να διατηρήσουμε τον ουρανό μας ασφαλή, πώς να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ισχυρή στον αγώνα, αλλά και να βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση όταν, ελπίζουμε, κάποια μέρα ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες».

Προσθέτει ότι οι συνθήκες επιτρέπουν στους ηγέτες «να έχουν αυτή τη μορφή για να συγκεντρωθούν, να χαράξουν μια πορεία, αλλά και να [διατηρήσουν] διάλογο σε μεγαλύτερη και μικρότερη κλίμακα».

Κεντρικά ζητήματα η μετανάστευση και η Ουκρανία για τον Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η παράνομη μετανάστευση και η Ουκρανία θα κυριαρχήσουν στις σημερινές συνομιλίες.

Ο Κιρ Στάρμερ. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS

«Σίγουρα συζητάμε για την παράνομη μετανάστευση και εξετάζουμε ποιες περαιτέρω επιλογές μπορούμε να λάβουμε από κοινού. Προφανώς, πάντα υποστήριζα ότι η συνεργασία με άλλες χώρες είναι πάντα μια ισχυρότερη απάντηση. Εξετάζουμε λοιπόν μια σειρά από επιλογές. Υπάρχει μεγάλη προθυμία για αυτό, πολλές χώρες θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και να δουν τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Θα το εξετάσουμε λοιπόν».

«Υπάρχει επίσης, φυσικά, το ζήτημα της Ουκρανίας και το πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία και να ασκήσουμε πίεση στον Πούτιν. Τα δύο κυρίαρχα θέματα στις σημερινές συζητήσεις θα είναι λοιπόν η μετανάστευση και η Ουκρανία», ανέφερε.

Για μοτίβο έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν επικεντρώθηκε στην κατάσταση ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στα σχόλιά του, καθώς αναφέρθηκε σε ένα «πρότυπο» συμπεριφοράς της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη και προειδοποίησε για «ένα βαθμό αφέλειας στην Ιρλανδία σε σχέση με αυτό».

Δήλωσε:

«Είχαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση σχετικά με την απειλή που αποτελεί σήμερα η Ρωσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, και ιδίως όσον αφορά την παραβίαση του εναέριου χώρου αρκετών ευρωπαϊκών κρατών μελών».

«Ο Πούτιν δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Συμπλήρωσε ότι, «από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, όσον αφορά τις εισβολές με drones, τις θαλάσσιες δραστηριότητες γύρω από καλώδια και την υπονόμευση της πολιτικής και των πολιτικών σε διάφορα κράτη μέλη, διαφαίνεται ένα σαφές μοτίβο» και τόνισε ότι «μου φαίνεται ότι στην Ιρλανδία υπάρχει μια κάποια αφέλεια σε αυτό το θέμα. Σίγουρα τα κράτη μέλη και η ανατολική Ευρώπη, ιδίως οι χώρες της Βαλτικής, αισθάνονται αυτή την απειλή».

Αργότερα πρόσθεσε: «Ο Πούτιν δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, παρά όλες τις εκκλήσεις και παρά τη συνάντηση στην Αλάσκα και ούτω καθεξής. Επομένως, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή για την Ευρώπη και η ρωσική απειλή είναι πολύ σοβαρή».

Ξεχωριστά, ο Μάρτιν μίλησε επίσης για το στόλο της Γάζας που παρεμποδίστηκε από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι λάμβανε ενημερώσεις για την κατάσταση και ότι η Ιρλανδία θα προσφέρει προξενική βοήθεια σε όλους τους πληγέντες.

Τόνισε:

«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική αποστολή, που δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, παρά μόνο για να αναδείξει και να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας, και υπογραμμίζει την απόλυτη αναγκαιότητα να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα το συντομότερο δυνατόν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Ερυθράς Ημισελήνου».

Οι αμφιβολίες του Βελγίου για την χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Οι χθεσινοβραδινές συζητήσεις για τη Ρωσία και την Ουκρανία επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο ζήτημα της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείων προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ ηγείται μιας ομάδας χωρών που παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την κίνηση αυτή, καθώς ανησυχούν για τις νομικές συνέπειες.

Υπογράμμισε ότι το Βέλγιο θα είναι έτοιμο να προχωρήσει με το σχέδιο μόνο εάν οι ερωτήσεις του απαντηθούν ικανοποιητικά.

Στις δηλώσεις του σήμερα το πρωί, ο Ντε Βέβερ ανέφερε ότι ζήτησε από τους άλλους ηγέτες να δώσουν ισχυρές εγγυήσεις ότι θα μοιραστούν τους κινδύνους σε περίπτωση που τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δανείων προς την Ουκρανία.

Υπογράμμισε ότι το Βέλγιο θα είναι έτοιμο να προχωρήσει με το σχέδιο μόνο εάν οι ερωτήσεις του απαντηθούν ικανοποιητικά, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Business
Intralot: Υπερκάλυψη για τη διεθνή προσφορά της ΑΜΚ

Intralot: Υπερκάλυψη για τη διεθνή προσφορά της ΑΜΚ

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Από την Παρασκευή οι πρώτες αναχωρήσεις μελών του Global Sumud Flotilla – Αντίθετη η Μελόνι με την αποστολή
Κόσμος 02.10.25

Ιταλία: Από την Παρασκευή οι πρώτες αναχωρήσεις μελών του Global Sumud Flotilla – Αντίθετη η Μελόνι με την αποστολή

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι πληροφόρησε ότι από αύριο ενδέχεται να ξεκινήσει η επιστροφή μελών του Global Sumud Flotilla, την ίδια ώρα που η Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει δισταγμό

Σύνταξη
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
Συνέντευξη 02.10.25

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Σύνταξη
Νίκος Δένδιας: Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα του πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Ο Νίκος Δένδιας πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 02.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με τον Α’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»
Platforms Project 02.10.25

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»

Η Μαρία Σταμάτη και ο Κώστας Βίττης, το δίδυμο πίσω από την εικαστική πλατφόρμα ArtCode, λίγο πριν επιστρέψουν στην έκθεση Platforms Project, μας μιλούν για την έμπνευση, το μέλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα Αριστερά: «Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ» ζητεί η Νέα Αριστερά - Η ανακοίνωση

«Πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την επιχείρηση παρεμπόδισης του στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Τσίπρα: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα

Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Σύνταξη
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο