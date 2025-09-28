Η Δανία θα απαγορεύσει τις πτήσεις drones ενόψει της ευρωπαϊκής Συνόδου – «Ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια»

Η Δανία θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις drones την επόμενη εβδομάδα πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ, όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

Απαγορευμένα τα drones στη Δανία την επόμενη εβδομάδα

Η χώρα «θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο.

Οι υπερπτήσεις άγνωστης προέλευσης drones στον εναέριο χώρο της Δανίας από τις 22 Σεπτεμβρίου οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων, με τη Δανία να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Μάλιστα, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Το ΝΑΤΟ αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα, με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα, σε απάντηση στις παράνομες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Δανία. Αργότερα, πτήσεις καταγράφηκαν και στη Νορβηγία.

Oι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας για συνομιλίες σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μιας σειράς κρατών. Τα κράτη αυτά (Πολωνία, Δανία, Ρουμανία, Εσθονία), κατηγορούν ως υπεύθυνη για τις παραβιάσεις τη Ρωσία.