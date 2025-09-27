ΝΑΤΟ: Αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική μετά τις υπερπτήσεις drones στη Δανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα, με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα, σε απάντηση στις παράνομες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Δανία. Αργότερα, πτήσεις καταγράφηκαν και στη Νορβηγία.

Oι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας για συνομιλίες σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μιας σειράς κρατών. Τα κράτη αυτά (Πολωνία, Δανία, Ρουμανία, Εσθονία) κατηγορούν ως υπεύθυνη για τις παραβιάσεις τη Ρωσία.

Τελευταίο περιστατικό ήταν τα άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με την αστυνομία της Δανίας, αυτό ήταν το τελευταίο συμβάν έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε o αξιωματικός της αστυνομίας Σίμον Σκελσζάερ. Επίσης, πρόσθεσε ότι τα drones δεν καταρρίφθηκαν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Η απόφαση του ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ, με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι στο εξής «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή» στη Βαλτική Θάλασσα».

Ανέφερε επίσης ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα για την επιτήρηση στη Βαλτική.